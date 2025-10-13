alexametrics
lundi 13 octobre 2025
Santé : la Tunisie et lItalie veulent moderniser leur coopération
Santé : la Tunisie et lItalie veulent moderniser leur coopération
Le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, a rencontré, jeudi 9 octobre 2025 à Rome, son homologue italien, Orazio Schillaci, en marge du Sommet « One Health » organisé dans la ville de Teramo. 

Cette rencontre a permis d’examiner les moyens de renouveler et de moderniser le protocole d’accord liant les ministères tunisien et italien de la Santé, afin de l’adapter aux avancées médicales actuelles et d’ouvrir de nouvelles perspectives de coopération.

 

Selon un communiqué du ministère, les discussions ont porté sur plusieurs axes prioritaires, notamment la lutte contre la résistance aux antibiotiques, le rôle de la médecine vétérinaire dans le cadre de la santé unique, la santé numérique et l’intelligence artificielle, la production pharmaceutique, ainsi que le renforcement des partenariats dans les domaines de la néonatologie et de la médecine d’urgence.

Les deux parties ont également évoqué la mise en place de programmes de jumelage entre hôpitaux et structures scientifiques des deux pays, dans une perspective d’échanges d’expertise et de consolidation des liens dans le secteur de la santé.


 

M.B.Z

Jalel
Fascisme
a posté le 09-10-2025 à 18:19
Le seul commentaire, Ferjani n'a aucune limite. Proposé par Ennahdha dans le gouvernement Jemli, ancien médecin de Ben Ali, conseiller de KS puis ministre, troisième militaire successif à la tête de la santé ( en fait c'est lui le vrai ministre depuis 2019) son rôle dans le coup d'Etat et la crise COVID vont le conduire directe en prison à moins que les militaires le protègent. Maintenant est ce qu'il a dit un mot sur Gaza au ministre italien ?
Ahmed
Propos calomnieux
a posté le à 06:37
J'aime pas ce médecin, mais vous n'avez pas le droit d'écrire ça.
Vos propos sont aux minimum impolis aux maximum délictueux
