Santé : la Tunisie et lItalie veulent moderniser leur coopération

Imprimer

Le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, a rencontré, jeudi 9 octobre 2025 à Rome, son homologue italien, Orazio Schillaci, en marge du Sommet « One Health » organisé dans la ville de Teramo.

Cette rencontre a permis d’examiner les moyens de renouveler et de moderniser le protocole d’accord liant les ministères tunisien et italien de la Santé, afin de l’adapter aux avancées médicales actuelles et d’ouvrir de nouvelles perspectives de coopération.

Selon un communiqué du ministère, les discussions ont porté sur plusieurs axes prioritaires, notamment la lutte contre la résistance aux antibiotiques, le rôle de la médecine vétérinaire dans le cadre de la santé unique, la santé numérique et l’intelligence artificielle, la production pharmaceutique, ainsi que le renforcement des partenariats dans les domaines de la néonatologie et de la médecine d’urgence.

Les deux parties ont également évoqué la mise en place de programmes de jumelage entre hôpitaux et structures scientifiques des deux pays, dans une perspective d’échanges d’expertise et de consolidation des liens dans le secteur de la santé.





M.B.Z