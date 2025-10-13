alexametrics
Al Sissi à Trump : vous méritez le prix Nobel de la paix !
09/10/2025 | 18:46
1 min
Photo : Saul Loeb / AFP
L’envoyé américain Steve Witkoff a déclaré que le président Donald Trump devrait se rendre en Égypte la semaine prochaine, à l’invitation du président égyptien Abdel Fattah Al Sissi, après la signature d’un accord concernant Gaza.

« Le président est vraiment ravi à l’idée de venir en Égypte, et il est prévu qu’il vienne la semaine prochaine », a affirmé Witkoff lors d’une rencontre avec Al Sissi, dont une vidéo a été publiée par la présidence égyptienne. 

Depuis Washington, Donald Trump a indiqué qu’il « essaiera » de se rendre en Égypte pour la cérémonie liée à la signature de l’accord.

 

De son côté, le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi a déclaré, lors d’un entretien téléphonique avec son homologue américain, que ce dernier « mérite le prix Nobel de la paix » pour ses efforts en faveur de la conclusion d’un cessez-le-feu à Gaza.

Selon un communiqué de la présidence égyptienne, Al Sissi a invité Trump à « participer à la cérémonie qui se tiendra en Égypte pour célébrer l’accord de cessez-le-feu sur Gaza, dont seule la première phase a été approuvée lors des négociations à Charm el-Cheikh ». Le chef d’État a également « souligné la nécessité d’avancer vers la mise en œuvre de l’accord dans toutes ses étapes ».


© Agence France-Presse
TRE
Les criminels de guerre doivent être jugés u.a Issisi ! Sans justice pas de paix !
a posté le 10-10-2025 à 17:26
les "créateurs de ce plan de paix" sont deux dangereux psychopathes.
Répondre
SAHLI
Le grand T7iiin n´est jamais étranger aux Egyptins
a posté le 10-10-2025 à 16:40
C'est un diagnostic direct de la situation dans notre monde arabe et en Egypte, "mère du monde". Les jeunes manifestent sans la moindre objection du ministère de l'Intérieur, célébrant leur qualification pour'?' et nous n'en avons vu aucune trace depuis deux ans de guerre à Gaza, et même depuis l'interdiction et la criminalisation de quiconque arbore le drapeau palestinien sur les places publiques. La nation (Omma) de deux milliards d'habitants s'expose.

Quiconque fait confiance à l'Egypte est absolument perdu.
Répondre
Momo
La farine
a posté le 10-10-2025 à 16:14
Al sissi mérite le prix nobel de la farine..
Répondre
Lotfih
Parlant de Sissi dans son bureau ovale
a posté le 10-10-2025 à 12:02
Trump disait qu'il était "son dictateur favori", Sissi ne fait que remercier Trump pour ce qualificatif combien cher aux dirigeants arabes, pathétique.
Répondre
bouraoui
des lèches cus
a posté le 10-10-2025 à 11:02
ras
Répondre
oscar
Shalom Donald.
a posté le 10-10-2025 à 09:59
Bravo Donald , tu le mérites bien.
Répondre
Agatacriztiz
Il en fait toujours trop celui là
a posté le 10-10-2025 à 09:10
Toujours le premier à cirer les pompes de l'américain, celui là, le champion des "porteurs de couffins".
Même si on sait que son pays est dans la merde, ce n'est vraiment pas une raison d'en rajouter un couche question servilité.
Répondre
Gazaoui
Foutaise
a posté le 10-10-2025 à 05:51
Mais pourquoi il mérite ce PN,
Il a fourni un arsenal pour bombarder les civil,
Il a défendu bec et ongle Israël,
Il a saboté toutes les résolution de l'ONU pour arrêter ce massacre.
Et vous dite qu'il mérite un PN de la paix ?
Foutaise.
Répondre
Et un IgNobel pour un accord de pet, un !
Maréchal putschiste sissircassien et SuperDumb chabadinent...
a posté le 09-10-2025 à 21:08
Fooled foule arabe doesn't Caire about these Ignobels fools m'dummies...

Répondre
RMNiste
Le prix Nobel de cette année est décerné à un Palestinien
a posté le 09-10-2025 à 20:46
Oui, et ce n'est pas une blague. Omar Yaghi a remporté le prix Nobel de chimie 2025 pour ses travaux sur les MOF. Je les étudie depuis 2005. Vingt ans déjà. Des matériaux poreux fascinants.
Répondre
Fares
C'est vrai!
a posté le à 21:28
J'ai vu son nom hier, mais je pensais qu'il était peut être un Russe musulman. Il descend d'une famille de réfugiés palestiniens, il est né en Jordanie je crois. Trump n'a aucune chance avec ces discours guerriers aux '?tats-Unis et ailleurs, ces menaces de prendre des pays voisins et lointains comme Gaza, El Sissi comme les autres traîtres dirigeants arabes ne fait que moudre de la farine.
Répondre
Gg
Nobel ou pas...
a posté le 09-10-2025 à 19:46
C'est la liesse ce soir en Israël. Et on le doit un peu-beaucoup a Trump...
Répondre
The Mirror
No Nobel Prize for Genociders of Gaza
a posté le 09-10-2025 à 18:43
Demain, vendredi 10 octobre 2025, le nom de l'élu prix Nobel de la Paix 2025 sera prononcé à Stockholm à 11.00.

Je souhaite que tous ceux qui ont participé au génocide de Gaza, soient écartés de cette notable récompense internationale.

Le prix Nobel de la Paix, doit garder sa couleur dorée, il ne peut pas prendre la couleur du sang.
Répondre
Citoyen_H
@The Mirror - 18:43 - IMPOSSIBLE
a posté le à 20:07
"Je souhaite que tous ceux qui ont participé au génocide de Gaza, soient écartés de cette notable récompense internationale."

Pourquoi ?
Tout simplement, parce que ce sont les Atlantistes qui se sont octroyés tous les droits concernant l'attribution du Nobel !


Répondre
