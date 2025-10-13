Al Sissi à Trump : vous méritez le prix Nobel de la paix !

L’envoyé américain Steve Witkoff a déclaré que le président Donald Trump devrait se rendre en Égypte la semaine prochaine, à l’invitation du président égyptien Abdel Fattah Al Sissi, après la signature d’un accord concernant Gaza.
« Le président est vraiment ravi à l’idée de venir en Égypte, et il est prévu qu’il vienne la semaine prochaine », a affirmé Witkoff lors d’une rencontre avec Al Sissi, dont une vidéo a été publiée par la présidence égyptienne.
Depuis Washington, Donald Trump a indiqué qu’il « essaiera » de se rendre en Égypte pour la cérémonie liée à la signature de l’accord.
De son côté, le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi a déclaré, lors d’un entretien téléphonique avec son homologue américain, que ce dernier « mérite le prix Nobel de la paix » pour ses efforts en faveur de la conclusion d’un cessez-le-feu à Gaza.
Selon un communiqué de la présidence égyptienne, Al Sissi a invité Trump à « participer à la cérémonie qui se tiendra en Égypte pour célébrer l’accord de cessez-le-feu sur Gaza, dont seule la première phase a été approuvée lors des négociations à Charm el-Cheikh ». Le chef d’État a également « souligné la nécessité d’avancer vers la mise en œuvre de l’accord dans toutes ses étapes ».
Quiconque fait confiance à l'Egypte est absolument perdu.
Même si on sait que son pays est dans la merde, ce n'est vraiment pas une raison d'en rajouter un couche question servilité.
Il a fourni un arsenal pour bombarder les civil,
Il a défendu bec et ongle Israël,
Il a saboté toutes les résolution de l'ONU pour arrêter ce massacre.
Et vous dite qu'il mérite un PN de la paix ?
Foutaise.
Je souhaite que tous ceux qui ont participé au génocide de Gaza, soient écartés de cette notable récompense internationale.
Le prix Nobel de la Paix, doit garder sa couleur dorée, il ne peut pas prendre la couleur du sang.
Pourquoi ?
Tout simplement, parce que ce sont les Atlantistes qui se sont octroyés tous les droits concernant l'attribution du Nobel !