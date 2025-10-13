Nouvelair célèbre son 36ème anniversaire et remercie ses passagers avec une offre exceptionnelle de 36 % de réduction sur tout le réseau

Depuis 36 ans, nouvelair ne se contente pas de relier des destinations : elle tisse des liens, rapproche les cœurs et accompagne les plus belles histoires de voyage. Pour marquer cet anniversaire, la compagnie exprime sa gratitude envers ses passagers à travers une offre exceptionnelle.

Du 9 au 13 octobre 2025, profitez de 36 % de réduction sur tous les billets, pour des voyages prévus entre le 9 octobre 2025 et le 31 mars 2026 (Les périodes des vacances scolaires sont comprises).

Détails de la promotion

- Réduction : 36%* sur le prix affiché HT.

- Période de vente : du 09 /10/2025 au 13/10/2025.

- Période de voyage : du 09/10/2025 au 31/03/2026 (les vacances scolaires sont comprises).

- Destinations : France, Allemagne, Royaume-Uni, Suisse, Belgique, Italie, Turquie, Algérie, Maroc et l’Arabie Saoudite, au départ et à destination de la Tunisie

- Modification/annulation : conditions tarifaires en vigueur selon la destination et l’offre choisie.

Réservez vos billets :

Sur notre site web : www.nouvelair.com

Via notre application mobile :

· App Store : https://www.apple.com/fr/app-store/

· Play Store : https://play.google.com/store/apps?hl=fr&pli=1

À l’agence Centre Urbain Nord et dans nos points de vente situés à l’aéroport Tunis Carthage, Monastir et Djerba.

En contactant notre service client : 36 020 920

Avec cette offre anniversaire, nouvelair réaffirme la promesse qui l’anime depuis 1989 : rendre le voyage plus accessible