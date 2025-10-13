« Le Tunisien est doublement agressé par les impôts » : Maher Gaida dénonce un système qui écrase le contribuable

L’expert-comptable Maher Gaida est revenu, jeudi 9 octobre 2025, sur le système fiscal tunisien et les réformes nécessaires à sa refonte.
Invité de l’émission Midi Express, M. Gaida a d’abord dénoncé l’instabilité législative dans le domaine fiscal et budgétaire. « Le Tunisien est doublement agressé par les impôts », a-t-il déclaré, dénonçant la pression exercée sur la majorité des contribuables.
Il a également déploré la complexité des textes fiscaux et la difficulté de leur compréhension.
« Aujourd’hui, je paie deux fois l’impôt : la première fois en tant que contribuable, la seconde pour bénéficier du droit à l’éducation, au transport ou à la santé… », a-t-il critiqué, regrettant la baisse de la productivité des services publics face à l’augmentation de la pression fiscale.
M. Gaida a par ailleurs appelé à présenter un compte rendu complet des anciens plans de développement avant d’en entamer de nouveaux.
« Si nous ne disposons pas d’une comptabilité transparente, nous ne pouvons pas avoir une loi de finances transparente », a-t-il souligné, appelant les autorités à appliquer les normes internationales en matière de comptabilité publique.
L’expert a également estimé que la loi de finances devrait être, avant tout, « une loi économique par excellence ».
« Moi, en tant qu’expert, j’ai baissé les bras, car notre système fiscal n’est plus fondé sur la citoyenneté », a-t-il déploré, rappelant que la majorité des contribuables sont soumis à une retenue à la source, ce qui les empêche de percevoir concrètement l’impact de leur contribution.
« Il faut que le citoyen se rende, à la fin de l’année, à l’administration pour verser son impôt. C’est ainsi qu’il pourra suivre la gestion des contributions collectives », a-t-il ajouté.
S’adressant à l’administration, Maher Gaida a conclu : « Vous êtes devenus une machine administrative qui ne consomme que des rémunérations. Nous n’avons pas la contrepartie de notre contribution, et nous en sommes arrivés à un stade où nous payons pour que l’on complique nos besoins. »
H.K
Charges et rabattements forfaitaires
Alors que le revenu doit être réel.
C'est de l'injustice alors c'est l'évasion fiscale!
La fiscalité tunisienne n'est plus un pilier de citoyenneté, mais un instrument de découragement.
Maher Gaida passe sous silence une troisième agression, plus sournoise encore, celle d'un système injuste où des centaines de milliers de Tunisiens ne paient pas un dinar d'impôt, près de 1 000 000 personnes échappent totalement à l'impôt, sous couvert d'activités informelles.
Ce n'est plus seulement un problème économique : c'est un déséquilibre moral et civique.
Car pendant que les salariés, les fonctionnaires et quelques entreprises structurées supportent presque seuls la charge fiscale, une immense partie de la population vit en dehors du radar de l'?tat, sans contribution, sans traçabilité, mais profitant des infrastructures et subventions communes.
Avant tout, il faut faire entrer l'informel, contrôler les professions libérales, réduire les privilèges.
Sans cela, la réforme restera un v'?u pieux.
L'?tat tunisien doit cesser de ponctionner les mêmes pour entretenir les mêmes dérives.
Car la véritable justice fiscale n'est pas de taxer plus, mais de faire payer tout le monde - équitablement.