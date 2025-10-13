Les avocats confirment que le Tunisien, détenu par Israël, va bien

Les avocats de l’organisation « Justice » ont pu rencontrer, ce jeudi 9 octobre 2025, le Tunisien Ali Kniss, détenu dans le cadre de la Flottille de la liberté visant à briser le blocus de Gaza, alors qu’il était interrogé par les forces d’occupation israéliennes.

Les avocats ont confirmé, dans une déclaration accordée à l’agence Tunis Afrique Presse (TAP), qu’il se portait bien et qu’il gardait un moral élevé, selon les informations relayées par la Flottille de la Résistance maghrébine pour briser le blocus de Gaza.

La même source a précisé que tous les activistes de la Flottille de la liberté, dont les navires ont été interceptés, ont été transférés au port d’Ashdod, où ils ont été soumis à des interrogatoires par les autorités israéliennes.

Ali Kniss se trouve dans de bonnes conditions et reste motivé. Une avocate de l’organisation Adala l’a accompagné lors de son interrogatoire et a pu le rencontrer hier, confirmant qu’il est en sécurité. Tous les participants ont ensuite été transférés à la prison de Ketziot, dans le désert du Néguev, située entre l’Égypte et Gaza. Ce matin, les avocats ont pu leur rendre visite et assister aux premières audiences.

Il est à rappeler qu’au petit matin d’hier, les forces d’occupation israéliennes ont intercepté neuf navires de la Flottille de la liberté se dirigeant vers Gaza : Abdel Karim Eid, Alaa Al-Najjar, Anes Cherif, Gaza Sunbird, Leila Khaled, Milad, Rouh Al-Rouh, Om Saad, ainsi que le navire Al-Dhamir, transportant 93 journalistes, médecins et activistes.

Ces navires transportaient au total 145 activistes internationaux venant de plus de 25 pays, dans une nouvelle tentative de briser le blocus de Gaza et d’acheminer une aide humanitaire aux Palestiniens.

Ali Kniss, membre de la Coordination pour l’action conjointe pour la Palestine en Tunisie, faisait partie des activistes détenus à bord du navire Al-Dhamir.

