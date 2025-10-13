Grippe saisonnière : le vaccin coûtera jusquà 40 dinars

Imprimer

La docteure Rim Abdelmalek, spécialiste en maladies infectieuses, est intervenue sur les ondes de la Radio nationale, jeudi 9 octobre 2025, pour annoncer que la Tunisie importera entre 250.000 et 280.000 doses de vaccin contre la grippe saisonnière.

Invitée de l’émission Yaoum Saïd, elle a précisé que la grippe saisonnière connaîtra sa phase croissante au début du mois de novembre et atteindra son pic entre janvier et février.

Rim Abdelmalek a également expliqué que les personnes souffrant d’asthme, de difficultés respiratoires, de maladies cardiaques, d’immunodéficience, ainsi que les femmes enceintes, sont particulièrement encouragées à se faire vacciner. Ce vaccin permettra, en cas de contamination, de prévenir des complications graves pouvant aller jusqu’à une hospitalisation en réanimation, voire au décès dans certains cas.

Elle a ajouté que le vaccin utilisé existe depuis cinquante ans, mais qu’il est chaque année adapté aux mutations du virus de la grippe saisonnière.

Concernant le prix, le premier vaccin sera vendu à 36 dinars, et le second à 40 dinars ; les deux sont efficaces.

La docteure a précisé que les campagnes de vaccination commenceront le 15 octobre et pourront se poursuivre jusqu’au mois de février, tout en recommandant de se faire vacciner avant le mois de novembre.

Enfin, elle a insisté sur le fait qu’il ne faut pas se faire vacciner si l’on est déjà porteur du virus ou malade.

H.K