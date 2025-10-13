Zouhair Maghzaoui défend Lassad Yakoubi et appelle à respecter la justice

Le secrétaire général du mouvement Echaâb et ancien candidat à la présidentielle de 2024, Zouhair Maghzaoui, est revenu, jeudi 9 octobre 2025, sur l’arrestation de l’ancien secrétaire général de la Fédération de l’enseignement secondaire, Lassad Yakoubi.
Invité de l’émission Sbeh El Ward, M. Maghzaoui a déclaré : « Je ne peux pas trop discuter des données initiales, mais je connais Lassad Yakoubi et je sais qu’il exerce depuis des années une activité agricole. »
Il a également affirmé que cette activité est exercée dans le cadre de la loi. « Le dépôt en question à Mornag est un dépôt légal. Il a été auditionné hier à l’Aouina et l’enquête se poursuit », a-t-il ajouté.
Enfin, Zouhair Maghzaoui s’est adressé aux « proches du pouvoir en place » en déclarant : « Il faut attendre que la justice rende son verdict avant de déclencher cette vague de diffamation envers Lassad Yakoubi. »
H.K
Hhhhhhhhh
Et n'on pas sur leurs tete UNE PATATE!!!
ET UN MESSAGE AUX MEMBRES DU BUREAU EXECUTIF DE L'UGTT : RODDEHE ILEYE IN ISTETAAT.ET VOTRE TOUR VIENDRA!!!!.
non il le faisait par egocentrisme pour s'afficher sur les médias
il mérite la prison au moins 10 ans