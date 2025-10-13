alexametrics
lundi 13 octobre 2025
Une étudiante tunisienne emprisonnée en Russie, sa mère lance un appel de détresse
09/10/2025
10 Commentaire(s)
Une étudiante tunisienne emprisonnée en Russie, sa mère lance un appel de détresse
Chiraz Drissi, mère de l’étudiante tunisienne Sarra Mohsni, a lancé, mercredi 8 octobre 2025, un poignant appel de détresse aux autorités tunisiennes, implorant leur intervention urgente pour sauver sa fille emprisonnée en Russie depuis sept mois. Elle affirme que la jeune femme est victime d’une affaire « montée de toutes pièces pour en faire un bouc-émissaire » et de graves injustices judiciaires.

Selon le témoignage de Mme Drissi au micro de Houda Werghemmi dans l’émission 60 minutes sur Diwan FM, sa fille Sarra, âgée de vingt ans, est inscrite en faculté de médecine en Russie, où elle poursuivait ses études avec succès. Pour subvenir à ses besoins, la jeune femme aurait accepté un emploi à distance au sein d’une société électronique russe, qui s’est révélée plus tard être une entreprise fictive impliquée dans une vaste affaire d’escroquerie.

« Sarra s’est retrouvée malgré elle mêlée à un dossier d’escroquerie financière. Elle n’avait aucune idée du caractère frauduleux de la société pour laquelle elle travaillait », a déclaré sa mère.

D’après le récit de Chiraz Drissi, les enquêteurs russes auraient d’abord considéré Sarra comme témoin avant de la désigner comme principale accusée.

« Ce revirement a servi à protéger les vrais criminels, toujours en liberté », a-t-elle affirmé, ajoutant que les autorités d’enquête n’ont pas pris en compte les témoignages de victimes confirmant que sa fille faisait elle-même partie des dupés.

La mère de l’étudiante dit avoir remis aux autorités russes des documents officiels prouvant que la société en question traitait avec des institutions financières reconnues. Pourtant, les informations fournies, notamment les noms des véritables auteurs présumés de l’escroquerie, n’auraient pas été mentionnées dans les procès-verbaux.

Mme Drissi a également révélé avoir été contactée, lorsqu’elle s’est rendue en Russie pour suivre l’affaire de sa fille, par un interprète lui réclamant un million de roubles — soit l’équivalent d’environ 40.000 dinars tunisiens — en échange d’une promesse d’intervention auprès des enquêteurs pour libérer sa fille.

« Le montant a ensuite été réduit à 800.000 roubles. C’est du chantage, une tentative claire d’extorsion », a-t-elle dénoncé, y voyant un signe de corruption dans le système judiciaire local.

Émue, la mère a décrit les conditions de détention « inhumaines » dans lesquelles sa fille serait enfermée.

« Ma fille est battue et harcelée sexuellement par d’autres détenues, sur ordre des enquêteurs, pour lui arracher des aveux », a-t-elle affirmé, précisant que la santé physique et mentale de Sarra s’est gravement détériorée.

Chiraz Drissi a pointé du doigt la sous-réactivité de la chancellerie tunisienne à Moscou, qu’elle accuse de n’avoir fourni « aucune assistance concrète ».

« En sept mois, personne de l’ambassade n’a rendu visite à ma fille, ni pris en charge les frais d’avocat. J’ai dû payer quatre avocats à mes propres frais, jusqu’à épuiser toutes mes économies », a-t-elle déploré.

Elle a toutefois tenu à saluer la réaction initiale de la présidence de la République et du ministère des Affaires étrangères, tout en estimant que les efforts restent insuffisants : « Je remercie les autorités pour leur écoute, mais Sarra a besoin d’un soutien réel sur le terrain. »

En conclusion de son intervention, Chiraz Drissi a adressé un message fort : « Je suis une mère tunisienne. Aujourd’hui, je demande à l’État d’être le père et la mère de ma fille. Nous réclamons un avocat officiel pour Sarra, et une protection légale et morale. »

Elle a également interpellé le ministre tunisien des Affaires étrangères, attendu à Moscou la semaine prochaine, afin qu’il évoque personnellement le dossier de Sarra Mohsni avec son homologue russe.

« Ce n’est plus une affaire familiale. C’est une cause nationale car il y a d’autres détenus dont on ne parle pas. Sarra est partie rêver de devenir médecin, elle se retrouve dans une prison russe, accusée à tort d’escroquerie. Nous voulons la vérité et la justice », a-t-elle conclu.

 

 

I.N.

 

09/10/2025 | 09:59
4 min
10 Commentaire(s)
Commentaires (10)
Bounegucha
Mistére et Boule de Gomme Arabiquo-Sovietique
a posté le 10-10-2025 à 22:43
Privet:

Quelle est la raison que cette fille part faire des études de médecine en Russie, un pays hors raison ? Quelles sont les relations que la famille a en Russie ?

En Russie, pour faire des études en médecine on doit maîtriser la langue russe, et comment cet enfant maîtrise la langue russe ?

On n'envoie pas sa progéniture dans la gueule d'un ours sauvage. La loi tunisienne le spécifie bien que, même majeur, on doit avoir l'autorisation parentale, et de ceux qui sont les garants de votre sécurité pour quitter le pays, pour éviter ce cas de figure.

Les parents dans ce cas-ci sont pénalement responsables de leur délire et du manque de sérieux et doivent être inquiétés par la justice pour faire l'exemple.

Oui, la diplomatie tunisienne, au-delà des incultes, peut intervenir, et ce n'est pas gratuit en contrepartie pour petite nation tunisienne, mais il reste des zones d'ombre dans cette histoire.

Et il est fort possible que si cette affaire est résolue, ça va se répéter encore et encore.

Do svidaniya.
Répondre
Mounir
Cauchemardesque
a posté le 10-10-2025 à 06:11
Nous pouvons comprendre le désarroi de la mère et de la pauvre étudiante qui souhaitait financer au mieux ses études et espérons qu'il y aura clémence des russes.
Un bon rappel à nos étudiants de rester étudier en Tunisie et de ne pas chercher des voies faciles de diplôme à l'étranger...pauvre fillette de 20 ans, InshaAllah elle en ressortira rapidement. Courage à la famille
Répondre
Versus
Qu'en est-il
a posté le 09-10-2025 à 14:59
Du groupe de touristes russes emprisonnés en Tunisie ?
Répondre
Byllmer Guez
mon echelle
a posté le à 18:37
Auccune nouvelles des touristes Russe de Jbel Selloum... tout est obscur en tunisie.
Possiblement que fille a eté arreté pour monnais d'echange.
Répondre
ZyWoW
@Byllmer
a posté le à 21:42
les russes de Haidra (Mont-Echelle)on été libéré en 10 avril 2025.
et rien sur eux sur les sites les fuites diplomatiques
Répondre
oscar
Pauvres couillons.
a posté le 09-10-2025 à 12:59
Pauvre fille , son pays manifeste pour gaza ,mais pour elle Tunisienne RIEN .
Répondre
Yaakoub jebali
Bravo
a posté le à 17:55
Yerhim weldik la veille du vendredi laylet al joumouaa
Répondre
ali
@Yaakoub jebali
a posté le à 02:02
Fait attantion dans les mosquees on atrappe des mycoses qui te font gratter fort.
Répondre
HatemC
@oscar
a posté le à 14:17
C'est une observation douloureuse ... l'actualité montre une forte mobilisation populaire en Tunisie pour la cause palestinienne et Gaza, avec des manifestations régulières et un large soutien, dans le même temps, des citoyens tunisiens peuvent se retrouver dans des situations de détresse (économique, sociale, humanitaire, face à des difficultés de santé mentale, de justice ou de migration) et se sentir isolés ou non soutenus par les institutions de leur propre pays ... c'est le paradoxe de ce pays
Répondre
HatemC
Le Phénomène des "Ambassades de Façade"
a posté le 09-10-2025 à 10:52
L'ambassade de Tunisie a bel et bien un rôle crucial d'assistance consulaire dans un cas comme celui de Sarra Mohsni

L'ambassade est tenue d'assurer le bien-être physique et moral de la ressortissante.
1. Rendre visite à la détenue régulièrement pour s'assurer de ses conditions de détention (ce que la mère affirme n'a pas été fait).
2. Servir de liaison entre la famille et les autorités locales.
3. Intervenir diplomatiquement en cas de préoccupations sérieuses concernant des abus, des mauvais traitements ou des injustices flagrantes.

L'affaire Sarra Mohsni cristallise la demande pressante des Tunisiens pour une diplomatie qui passe d'un rôle de simple représentation politique et administrative à un rôle de protection et de soutien actif pour ses citoyens et pour l'économie nationale.
Répondre
