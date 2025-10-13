Israël et le Hamas parviennent à un accord sur un cessez-le-feu à Gaza sous pression de Trump

Israël et le Hamas sont parvenus jeudi à un accord sur un cessez-le-feu à Gaza et une libération d'otages après de fortes pressions du président américain Donald Trump, une étape majeure visant à mettre fin à deux ans de guerre destructrice dans le territoire palestinien.
Selon une source palestinienne proche du dossier à l'AFP, l'accord sera signé jeudi en Egypte après quatre jours de négociations-marathon indirectes entre les belligérants dans la station balnéaire de Charm el-Cheikh ayant impliqué plusieurs acteurs internationaux dont les Etats-Unis.
L'heure de son entrée en vigueur sera annoncée le même jour et les otages vivants, enlevés lors d'une attaque sans précédent du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, seront alors libérés "en fonction des conditions sur le terrain" à Gaza, a indiqué une source du mouvement islamiste palestinien.
Évoquant "un grand jour pour Israël", le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu doit réunir dans la journée son cabinet pour "ratifier l'accord et rapatrier tous nos précieux otages". Ses ministres de l'extrême droite ont jusque-là refusé de cesser l'offensive à Gaza avant la destruction du Hamas.
Lancée en riposte à l'attaque du 7-Octobre l'offensive israélienne dans le territoire palestinien assiégé a fait des dizaines de milliers de morts et provoqué un désastre humanitaire. Jeudi, la Défense civile locale a fait état de la poursuite des frappes israéliennes dans la bande de Gaza.
M. Trump s'est dit "fier d'annoncer qu'Israël et le Hamas ont tous deux accepté la première phase" de son plan. "Cela veut dire que TOUS les otages seront libérés très prochainement et qu'Israël retirera ses troupes (de Gaza) jusqu'à la ligne convenue, les premières étapes en vue d'une paix solide et durable."
Il a estimé sur Fox News que les otages seraient "de retour lundi", y compris "les corps des (otages) morts". Avant l'annonce de l'accord, Donald Trump a annoncé une possible visite au Moyen-Orient en fin de semaine.
Sur les 251 personnes enlevées durant l'attaque du 7-Octobre, 47 sont toujours otages à Gaza dont au moins 25 sont mortes selon l'armée.
Redéploiement israélien
Dans le cadre de l'accord, l'armée israélienne a annoncé se préparer à redéployer ses troupes dans la bande de Gaza, dont elle contrôle environ 75%.
Selon un responsable palestinien au fait des négociations, les otages vivants seront libérés contre près de 2.000 prisonniers palestiniens détenus par Israël, "simultanément à des retraits israéliens spécifiques (de Gaza) et une entrée de (davantage) d'aides humanitaires" dans le territoire palestinien. Il n'a pas mentionné les otages morts.
Dans un communiqué, le Hamas a annoncé être parvenu à un accord qui "prévoit la fin de la guerre à Gaza, le retrait israélienne du territoire, la libération (des otages) et l'entrée des aides humanitaires".
Le mouvement appelle M. Trump et "les pays garants de l'accord à ne pas permettre à (Israël) de se dérober ou de tergiverser dans la mise en oeuvre de ce qui a été convenu".
Après l'annonce, une vague de joie mêlée d'appréhension a déferlé sur Al-Mawassi, secteur du sud de la bande de Gaza où s'entassent des dizaines de milliers de déplacés.
"Je suis vraiment heureux que la guerre prenne fin, mais en même temps, j'ai peur retour aux hostilités comme lors des (deux) précédentes trêves. Cette fois, j'espère que le cauchemar prendra fin", a indiqué Tareq al-Farra à l'AFP.
Deux précédentes trêves
Le plan Trump annoncé le 29 septembre prévoit un cessez-le-feu, un échange des otages enlevés le 7 octobre 2023 contre des prisonniers palestiniens retenus par Israël, le retrait par étapes de l'armée israélienne de Gaza et le désarmement du Hamas.
Le Hamas a accepté de libérer les otages, mais a aussi réclamé le retrait total israélien de Gaza. Il n'a pas mentionné son propre désarmement, point clé de la proposition.
M. Netanyahu a, lui, souligné que son armée resterait dans la majeure partie de Gaza et répété que le Hamas devait être désarmé.
Deux précédentes trêves en novembre 2023 et début 2025 avaient permis le retour d'otages ou de corps de captifs en échange de prisonniers palestiniens, avant de s'effondrer.
L'attaque du 7-Octobre a entraîné la mort de 1.219 personnes, en majorité des civils, selon un bilan établi par l'AFP à partir de données officielles. Sur les 251 personnes enlevées ce jour-là, 47 sont toujours otages à Gaza dont au moins 25 sont mortes selon l'armée.
En riposte, Israël a lancé une campagne militaire qui a dévasté le territoire, et fait selon le ministère de la Santé du Hamas, plus de 67.183 morts, en majorité des civils.
L'ONU a déclaré l'état de famine dans une partie de Gaza et ses enquêteurs affirment qu'Israël y commet un génocide. Des affirmations rejetées par Israël.
© Agence France-Presse
C'est exactement le contraire qui se produira : quiconque ne pourra pas courir assez vite sera abattu. Et comme il n'y a pas d'issue possible à la prison à ciel ouvert de Gaza, Netanyahou achèvera le G'?NOCIDE.
Le monde a vu que Netanyahou n'est PAS digne de confiance, tout comme Trump, qui est prêt à marcher sur des cadavres pour une bonne affaire.
Et n´oubions jamais que Tony Blair et Trump- plus sionistes tu meurs
Israël n'est qu'une base militaire américaine sioniste pour contrôler le pétrole et Gaz du Moyen Orient et les richesses de l'Afrique. Des monstres quoi.
Qui va y croire
Pour la reconstruction il faudra acheter du ciment sioniste, des engins sionistes, dirigé par des entreprises sionistes... Sous mandat sioniste avec l´argent des arabes (Surtout les porcs du Golfe) et ca sera un vrai programme économique lucratif pour les sionistes .
Il ne s'agit pas de paix, je vous en prie, mais d'un abandon total et définitif du droit international ! En soutenant ce plan, nous mettons fin aux efforts diplomatiques entrepris en 1945. Mais nous n'aurons pas à le regretter longtemps, car la conséquence directe sera la nucléarisation totale des nations'?' Que pourrait-il bien se passer ?
Faut en avoir dans le gilet quand même...
Si on accepte cette farce, alors quid de la confiance des palestiniens envers les israeliens après presque 80 ans d'exactions et un génocide en cours ?
Toujours les mêmes victimaires et suprémacistes. Je suis le peuple élu alors j'ai tous les droits .
Ras le bol de ces voyous !
Ni raciste ni antisémite, faut absolument faire la part des choses, antisioniste n'est pas antisémite !!!
« pour savoir qui vous dirige vraiment, il suffit de regarder ceux que vous ne pouvez pas critiquer » Kevin Alfred Strom.
C'est incroyable à quel point ils veulent faire croire qu'ils sont les seuls déportés dans l'histoire ! Il y a des mots clés bien travaillés qu'ils veulent garder exclusivement !. La carte joker de la shoah n'est plus possible à entendre aujourd'hui, quand Israël fait subir autant d'horreur à d'autres alors qu'ils ont eu dans l'histoire subi autant de haine. Tous les crimes se valent !! Aucun crime n'est plus grave qu'un autre !! ,ils n'ont plus de limites et la mémoire courte. Honte à eux !!
Ils pensent dupés les gens par leurs mensonges leurs lâcheté leurs traîtrise et leurs crimes mais ils se dupent seul et ils se consument eux même comme le feu qui consume le bois, l'injustice ne triomphera jamais la vérité sera rétabli et les bourreaux d'aujourd'hui seront les vaincus de Demain.
Voilà la malhonnêteté intellectuelle, l'escroquerie malsaine, la malfaisance de ces individus. Mon Dieu, ils sont fous. Et dire que des cancres suivent bêtement ces individus là sans même se remettre en question. Je suis estomaqué.
Un mouvement armé, le Hamas, récolte les honneurs de négocier "au nom" des Palestiniens, alors qu'il les divise, les opprime et confisque leur voix.
ce n'est pas un accord de paix ' c'est une imposture politique.
Cet accord aurait dû être conclu entre Israël et des représentants palestiniens légitimes, porteurs d'un mandat national et non d'un fusil.
Or, c'est le Hamas, organisation militarisée et autoritaire, qui se retrouve à récolter les honneurs diplomatiques et à parlementer au nom d'un peuple qu'il tient sous sa botte.
Les Palestiniens restent prisonniers d'un double étau : l'occupation israélienne et la confiscation de leur cause par une milice.
Le jour où Israël signera un accord non pas avec le Hamas, mais avec des représentants palestiniens unifiés, élus et libres, ce jour-là seulement, on pourra parler d'espoir.
D'ici là, ce n'est pas la paix qu'on célèbre - C'EST LA CONFUSION.
Un élément historique fondamental mais souvent occulté.
Le Hamas, loin d'être une création spontanée de la résistance palestinienne, a été encouragé et instrumentalisé à ses débuts par Israël pour affaiblir l'OLP et Yasser Arafat, qui portaient alors un projet national palestinien unifié et laïc.
Demain à Stockholm, sera prononcé le nom du gagnant du prix Nobel de la paix 2025.
Deux scénarios se présentent;
- Trump n'aura pas ce prix, il sera furieux et il continuera le génocide à Gaza
- Trump aura ce prix, il n'aura plus rien à gagner avec la paix à Gaza et il poursuivra le génocide à Gaza.