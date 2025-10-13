SUR LE FIL
Arrestation de Lassad Yakoubi
09/10/2025 | 08:07
1 min
L'ancien secrétaire général de la fédération de l'enseignement secondaire, Lassad Yakoubi, a été arrêté, dans la soirée du 8 octobre 2025, sur instuction du parquet du tribunal de Ben Arous, d'après des sources concordantes.
L'ancien syndicaliste serait impliqué dans une affaire de monopole et de spéculation concernant une quantité de 13 tonnes de pommes de terre dans un entrepôt à sa disposition.
S.F
09/10/2025 | 08:07
1 min
10:5225 organisations nationales dénoncent lécocide à Gabès et affichent leur totale solidarité avec la population
22:36« Pas de surenchères ni dinstrumentalisations » : Saïed tente de reprendre la main sur la crise de Gabès
Commentaires
Commentaires (17)Cliquer ici Pour les conditions d'utilisation
HOS4NI
Confusion
a posté le 09-10-2025 à 20:40
Je n'ai pas ce monsieur dans le c'?ur mais si j'ai bien compris il fût arrêté pour suspicion de spéculation et monopole...sans rapport avec son parcours controversé de syndicaliste...chose dont on parle ici plus que les pommes de terre...moral de l'histoire ce n'est pas parce qu'il est un mauvais syndicaliste qu'on doit le condamner obligatoirement et sans preuve pour monopole de patate..la justice est aveugle ...et pour tout le monde...même pour les gens qu'on hai...je suis sidéré pas le contenu de quelques commentaires ici...
A4
Elémentaire mon cher Watson !
a posté le à 21:31
Les Tunisiens deviennent de plus en plus haineux, et l'exemple leur vient d'en haut.
Question: que doit faire un producteur d'un produit X avant de trouver des acheteurs pour sa marchandise ? Le stocker ? Il est passible de 10 ans de prison pour spéculation ...
L'idéal est donc de ne rien produire. Rien faire. Et vive la fainéantise et l'assistanat !!!
SALIM
MAIS NON VOUS NE L'AVEZ PAS COMPRIS
a posté le 09-10-2025 à 17:52
J'ai pensé qu'il est arreté pour MONOPOLE DES COURS PARTICULIERS DE MATHS.
Et lorsqu'il s'est avéré qu'il s'agit de monopole de PATATES. j'ai compris que cette quantité de PATATES lui est nécessaire pour les démonstrations devant ses éleves du DIAGRAMME DE PATATE!!!!. Qui se souvient du DIAGRAMME DE PATATE.
Ramzi
Moi
a posté le à 21:18
Je me souviens très bien de ce diagramme de patate!! Il suffit une seule dérivation pour trouver la fonction affiné à un seule variable x: pour x=0, on aura Solution y= frite + ketchup avec levLabel: Syndic.
jilani
Il a fait pire que vendre des pommes de terre
a posté le 09-10-2025 à 17:38
Il a détruit le système éducatif et voilà qu'on le coffre pour une affaire des pommes de terre.
Plusieurs jeunes médecins et ingénieurs ont quitté le pays dans le but de permettre à leurs enfants d'être éduqués dans des écoles de haut niveau après la destruction du système éducatif en Tunisie. Ce type en était le premier responsable. Les enseignants en général ont perdu la notion de l'engagement dans leur travail, principale motivation de leur fonction, et la plupart ont cherché à augmenter leurs gains par d'autres moyens souvent malhonnêtes et cyniques. Donner des cours particuliers tout en limitant leurs efforts dans leur travail ordinaire, obligeant ainsi les élèves à suivre ces cours. Certains arrivent à gagner plus de 20 000 dt/mois sans payer d'impôt et sans aucune plus value pour les élèves. Etant souvent des incultes et des égoïstes. Ce type détaché en tant que syndicaliste, ne fournissant aucun effort, s'est orienté vers la spéculation et la vente de pommes de terre pour remplir son temps perdu, tout en gagnant un salaire permanent payé par le contribuable. Le vendeur de machines nous parle dans un précédent article d'une élite intellectuelle et de civilisation.
Foued
'?tudes privés
a posté le à 21:41
'? Sfax , ils gagnent + de 20000 D le mois et bien sûr ne payent pas d impôts et sans aucun problème .
C dégueulasse
SALIM
DHARBET MAALLEM (COUP DE MAITRE).
a posté le 09-10-2025 à 16:57
Avant hier les 'syndicalistes' de l'enseignement de base et du secondaire ont declenché une greve générale sur toute la TUNISIE. La réponse n'a pas tardé. Le grand maitre ,l'ex-secretaire général du syndicat de l'enseignement secondaire , LE GRAND INITIATEUR DES GREVES EXTRA-LONGUES a été arreté pour suspicion de MONOPOLE. LE MESSAGE EST CLAIR : Vos greves sont POLITIQUES. Et vos 'syndicalistes ' representent des partis politiques, comme LASSAD qui representait le parti de MAGHZAOUI.Et ne sont pas au dessus des suspicions.
ET UN MESSAGE AUX MEMBRES DU BUREAU EXECUTIF DE L'UGTT : RODDEHE ILEYE IN ISTETAAT.ET VOTRE TOUR VIENDRA!!!!.
HatemC
Ce pays sera détruit par ses propres enfants.
a posté le 09-10-2025 à 14:23
Connu pour son rôle central dans les longues grèves qui ont notamment impliqué la rétention des notes des élèves, créant une crise majeure dans le système éducatif tunisien.
L'enchaînement de ces deux affaires - un leader syndical combattant pour l'intérêt d'une catégorie (enseignants) au prix d'un préjudice pour une autre (élèves), puis impliqué dans une affaire d'enrichissement personnel potentiellement illégal au détriment de l'intérêt général (monopole et prix des denrées) - conduit aux interrogations sur les "élites" et les figures publiques du pays.
Cette situation alimente le sentiment de cynisme et de trahison chez certains Tunisiens, qui peuvent percevoir une hypocrisie entre le discours public (syndical, social ou politique) et les pratiques privées.
Foued
Yakoubi
a posté le 09-10-2025 à 13:24
Lassaed Frittes .
Hannibal
Deal
a posté le 09-10-2025 à 13:22
La centrale syndicale pourrait le sauver bien qu'il en ait été un désobéissant à condition qu'il fassent ensemble un deal ... Fifty-fifty sur les patates en n'oubliant pas la part de ceux qui diraient "koul wa wakkel"
Elle est belle l'éducation !
eshmoun
correction
a posté le à 17:50
"patates chaudes " l
eshmoun
va-t-on assister
a posté le à 17:48
à un mach de "pats chaudes" entre protagonistes comme c'est le cas dans ce genre d'affaires troubles ?
bouraoui
en fin il est arreté
a posté le 09-10-2025 à 12:58
il doit payer ce qu'il a fait en voulant détruire le système éducatif c'était un grand perturbateur de l'ordre public, il doit etre emprisonné.
EOUAFI
Il n'est pas digne d'être dans le système éducatif !
a posté le 09-10-2025 à 12:34
Ce monsieur a fait enduré aux parents de nombreux élèves !
On se souvient très bien des retenus des notes,un chantage qui a exaspéré un très grand nombre de nos concitoyens.
Actuellement il s'adonne à faire du commerce parallèle pour arrondir les fi'?ns de mois,avec l'augmentation des prix ! Deux bouteilles de vin par jour plus ce qu'il l'accompagne ça devient coûteux !
Monsieur Yakoubi empreinte des voies illégales qui ne reflète pas le corps éducatif !
Mohamed Obey
# Patates et les patati patata
a posté le 09-10-2025 à 10:45
J'espère que Lassâad Yakoubi
vendeur de patates ne serait pas!
Si les professeurs cessent d'être
des accompagnateurs des jeunes citoyens apprentis
dans le processus d'apprentissage
pour mettre la casquette de vendeurs de patates,
alors comment feraient les fils et filles de la Cité
pour accéder à la théorie des physiocrates
ou aux nouvelles sciences de l'Intelligence Artificielle
dans ce monde de forcenés lent les lncés dans une folle course existentielle!
Comment survivraient les modernes habitants de Cité Carthage
aux agresseurs, aux barbares, aux corsaires, aux inconnus dont un nombre la squattent!
Si un professeur s'est converti en vendeur de patates,
j'espère que le reste rest dmaîtres et maîtresses de ce qui se meut dans leur cervelle...
Sinon, dans tous nos marchés il y aurait pénurie d'espoir, de poires, de pommes, et patates !
The Mirror
Pour l'UGTT, Yakoubi est un syndicaliste exemplaire
a posté le 09-10-2025 à 09:07
Et lorsque le Yakoubi de l'UGTT fait monter le prix des pommes de terre, les tunisiens ne peuvent plus remplir leur coffin, alors l'UGTT organise des grèves pour défendre le Pouvoir d'achat des tunisiens.
Il faut dire que ce pauvre Yakoubi reste un too small contrebandier de l'UGTT, les gros bonnets de ce nids de vipère (UGTT) sont encore libres et pratiquent leur business en jour comme de nuit, tout en menaçant le Pouvoir de toutes les grèves du monde.
ZyWoW
Deli-katessen
a posté le 09-10-2025 à 08:17
Sa me rapelle le fim de jean Pierre Jeunet Delicatessen.
Rentrer en prison pour de la batata !!
A quand le cannibalisme ?
