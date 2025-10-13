alexametrics
lundi 13 octobre 2025
Heure de Tunis : 05:28
SUR LE FIL
Rejet du pourvoi en cassation dans laffaire des militants associatifs
08/10/2025 | 22:23
1 min
0 Commentaire(s)
Rejet du pourvoi en cassation dans laffaire des militants associatifs
Lecture Zen

 

La cour de cassation a rendu, mercredi 8 octobre 2025, sa décision dans l’affaire visant plusieurs militants de la société civile tunisienne, a annoncé ce soir le collectif contre la répression de l’action associative. Elle a accepté la demande de pourvoi en cassation sur la forme, mais l’a rejetée sur le fond. Cette décision concerne cinq prévenus : Shérifa Riahi, Iyadh Boussalmi, Mohamed Jouou, Imen Ouardani et Mohamed Ikbel Khaled. En conséquence, le dossier sera renvoyé devant la chambre criminelle, toutes les charges initialement retenues contre eux étant maintenues.

Plus d’un an après leur arrestation, Shérifa Riahi, Iyadh Boussalmi et Mohamed Jouou demeurent derrière les barreaux. Leur procès s’inscrit dans une série de poursuites visant plusieurs militants et responsables associatifs engagés dans la défense des droits des migrants et la lutte contre le racisme. Selon de nombreuses organisations de défense des droits humains, ces détentions sont purement politiques. « Ils ne sont pas incarcérés pour un crime, mais pour leur militantisme », ont dénoncé leurs soutiens, rappelant que l’association Terre d’Asile Tunisie avait déjà obtenu un non-lieu dans cette même affaire.

 

Le collectif contre la répression de l’action associative avait annoncé en amont l’examen du recours en cassation, estimant qu’il s’agissait d’un test pour l’indépendance du pouvoir judiciaire. Pour les proches des détenus et les collectifs solidaires, cette affaire illustre la criminalisation du travail humanitaire et associatif en Tunisie. Dans leurs communiqués, ils insistent : « La solidarité n’est pas un choix, aujourd’hui c’est un devoir ».

Plusieurs dirigeants associatifs et militants demeurent emprisonnés en Tunisie pour leur engagement en faveur des droits humains et de la solidarité avec les migrants. Parmi eux figurent Saadia Mosbah, Shérifa Riahi, Mohamed Jouou, Iyadh Boussalmi, Mustapha Jemmali, Abderrazak Krimi, Imen Ouardani, Mohamed Ikbel Khaled, Abdallah Saïd et Saloua Ghrissa. Leur sort continue de susciter une forte mobilisation nationale et internationale.

 

M.B.Z

A lire également
Un recours en cassation attendu le 8 octobre pour trois militants associatifs Abandon des accusations de complots et de blanchiment d'argent visant Riahi, Bousselmi et Jouou
08/10/2025 | 22:23
1 min
0 Commentaire(s)
Contenus Sponsorisés
Vibrez avec lATB et Visa International à loccasion de la Coupe dAfrique des Nations Vibrez avec lATB et Visa International à loccasion de la Coupe dAfrique des Nations
Samsung et OpenAI annoncent la conclusion dun partenariat stratégique pour accélérer les progrès de linfrastructure mondiale en matière dAI Samsung et OpenAI annoncent la conclusion dun partenariat stratégique pour accélérer les progrès de linfrastructure mondiale en matière dAI
Ooredoo Tunisie obtient la certification ISO 22301:2019 Ooredoo Tunisie obtient la certification ISO 22301:2019
Nouvelair célèbre son 36ème anniversaire et remercie ses passagers avec une offre exceptionnelle de 36 % de réduction sur tout le réseau Nouvelair célèbre son 36ème anniversaire et remercie ses passagers avec une offre exceptionnelle de 36 % de réduction sur tout le réseau
Samsung et OpenAI annoncent la conclusion dun partenariat stratégique pour accélérer les progrès de linfrastructure mondiale en matière dAI Samsung et OpenAI annoncent la conclusion dun partenariat stratégique pour accélérer les progrès de linfrastructure mondiale en matière dAI
QNB publie ses résultats du troisième trimestre 2025 QNB publie ses résultats du troisième trimestre 2025
sur le fil
22:02
Gabés, Saïed, Tebboune, SchengenLes 5 infos du week-end
21:37
Tunisie : le déficit commercial atteint près de 16,8 milliards de dinars à fin septembre 2025
21:25
France - La nouvelle composition du gouvernement Lecornu annoncée par lÉlysée
19:16
Riadh Jrad sen prend aux « mercenaires de George Soros »
19:12
Décès du journaliste palestinien Salah Al-Jafarawi à Gaza
18:35
France - Lecornu cherche à former un gouvernement sous tension
17:44
Gabès : lélu Mohamed El Kou pointe la responsabilité du ministère de lIndustrie et du GCT
16:05
GCT : la Fédération de la pétrochimie tire la sonnette dalarme et prône une transition verte
15:02
Schengen : le nouveau contrôle automatisé des frontières démarre le 12 octobre 2025
12:54
Plus de onze tonnes de produits alimentaires dangereux retirées du marché
11:43
Colère à Sousse : sous la pression des usagers, la SNCFT rétablit la desserte SousseTunis
11:12
Gabès : le conseil local appelle au calme et à la raison
10:52
25 organisations nationales dénoncent lécocide à Gabès et affichent leur totale solidarité avec la population
10:13
Météo Tunisie - Pluies et orages locaux attendus sur plusieurs régions du pays
22:36
« Pas de surenchères ni dinstrumentalisations » : Saïed tente de reprendre la main sur la crise de Gabès
22:03
Trump et al-Sissi coprésideront un sommet de la paix à Charm el-Cheikh pour stabiliser Gaza
20:18
Stop Pollution et des organisations locales exigent une action radicale et immédiate à Gabès
Tous les Articles
Suivez-nous
Dans la même Rubrique
Gabés, Saïed, Tebboune, SchengenLes 5 infos du week-end
Gabés, Saïed, Tebboune, SchengenLes 5 infos du week-end
12/10/2025
0
Tunisie : le déficit commercial atteint près de 16,8 milliards de dinars à fin septembre 2025
Tunisie : le déficit commercial atteint près de 16,8 milliards de dinars à fin septembre 2025
12/10/2025
0
France - La nouvelle composition du gouvernement Lecornu annoncée par lÉlysée
France - La nouvelle composition du gouvernement Lecornu annoncée par lÉlysée
12/10/2025
0
Cupra Formentor VZ5 : le retour du SUV le plus emblématique de la marque
Cupra Formentor VZ5 : le retour du SUV le plus emblématique de la marque
12/10/2025
0
Horaires de prières
Tunis
Fajr
Dhohr
Asr
Maghreb
Icha
Ariana Béja Ben Arous Bizerte Gabes Gafsa Jendouba Kairouan Kasserine Kebili La Manouba Le kef Zaghouen Mahdia Médenine Mounastir Nabeul Sfax Sidi Bouzid Siliana Sousse Tatouine Tozeur Tunis