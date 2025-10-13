alexametrics
lundi 13 octobre 2025
Heure de Tunis : 05:26
SUR LE FIL
Trottoirs envahis à Sfax : la municipalité brandit les sanctions contre les contrevenants
08/10/2025 | 16:41
1 min
0 Commentaire(s)
Trottoirs envahis à Sfax : la municipalité brandit les sanctions contre les contrevenants
Lecture Zen

 

La Municipalité de Sfax a publié, mercredi 8 octobre 2025, un communiqué appelant les propriétaires de commerces, cafés, restaurants et autres établissements occupant le domaine public à se conformer strictement à la réglementation en vigueur concernant l’exploitation des trottoirs.

Selon le texte du communiqué, l’administration municipale a constaté de nombreuses infractions liées à l’usage abusif des trottoirs et au non-respect des autorisations délivrées pour l’occupation temporaire du domaine public.

« Il est strictement interdit d’exploiter ou d’occuper le trottoir sans autorisation préalable de la municipalité, dans la limite de ce que permet la loi et en garantissant la fluidité de la circulation ainsi que la priorité des piétons », précise le document.

La municipalité invite ainsi les exploitants à « se conformer aux espaces autorisés, retirer les installations, barrières, tables, chaises, équipements ou marchandises placés hors des zones permises et entravant le passage des piétons ».

Elle appelle également les propriétaires concernés à régulariser leur situation en obtenant les autorisations nécessaires et en s’acquittant des redevances dues avant le vendredi 10 octobre 2025. Passé ce délai, « toutes les mesures légales prévues par la réglementation en vigueur seront appliquées à l’encontre des contrevenants », avertit la municipalité.

I.N.

 

08/10/2025 | 16:41
1 min
0 Commentaire(s)
Contenus Sponsorisés
Vibrez avec lATB et Visa International à loccasion de la Coupe dAfrique des Nations Vibrez avec lATB et Visa International à loccasion de la Coupe dAfrique des Nations
Samsung et OpenAI annoncent la conclusion dun partenariat stratégique pour accélérer les progrès de linfrastructure mondiale en matière dAI Samsung et OpenAI annoncent la conclusion dun partenariat stratégique pour accélérer les progrès de linfrastructure mondiale en matière dAI
Ooredoo Tunisie obtient la certification ISO 22301:2019 Ooredoo Tunisie obtient la certification ISO 22301:2019
Nouvelair célèbre son 36ème anniversaire et remercie ses passagers avec une offre exceptionnelle de 36 % de réduction sur tout le réseau Nouvelair célèbre son 36ème anniversaire et remercie ses passagers avec une offre exceptionnelle de 36 % de réduction sur tout le réseau
Samsung et OpenAI annoncent la conclusion dun partenariat stratégique pour accélérer les progrès de linfrastructure mondiale en matière dAI Samsung et OpenAI annoncent la conclusion dun partenariat stratégique pour accélérer les progrès de linfrastructure mondiale en matière dAI
QNB publie ses résultats du troisième trimestre 2025 QNB publie ses résultats du troisième trimestre 2025
sur le fil
22:02
Gabés, Saïed, Tebboune, SchengenLes 5 infos du week-end
21:37
Tunisie : le déficit commercial atteint près de 16,8 milliards de dinars à fin septembre 2025
21:25
France - La nouvelle composition du gouvernement Lecornu annoncée par lÉlysée
19:16
Riadh Jrad sen prend aux « mercenaires de George Soros »
19:12
Décès du journaliste palestinien Salah Al-Jafarawi à Gaza
18:35
France - Lecornu cherche à former un gouvernement sous tension
17:44
Gabès : lélu Mohamed El Kou pointe la responsabilité du ministère de lIndustrie et du GCT
16:05
GCT : la Fédération de la pétrochimie tire la sonnette dalarme et prône une transition verte
15:02
Schengen : le nouveau contrôle automatisé des frontières démarre le 12 octobre 2025
12:54
Plus de onze tonnes de produits alimentaires dangereux retirées du marché
11:43
Colère à Sousse : sous la pression des usagers, la SNCFT rétablit la desserte SousseTunis
11:12
Gabès : le conseil local appelle au calme et à la raison
10:52
25 organisations nationales dénoncent lécocide à Gabès et affichent leur totale solidarité avec la population
10:13
Météo Tunisie - Pluies et orages locaux attendus sur plusieurs régions du pays
22:36
« Pas de surenchères ni dinstrumentalisations » : Saïed tente de reprendre la main sur la crise de Gabès
22:03
Trump et al-Sissi coprésideront un sommet de la paix à Charm el-Cheikh pour stabiliser Gaza
20:18
Stop Pollution et des organisations locales exigent une action radicale et immédiate à Gabès
Tous les Articles
Suivez-nous
Dans la même Rubrique
Gabés, Saïed, Tebboune, SchengenLes 5 infos du week-end
Gabés, Saïed, Tebboune, SchengenLes 5 infos du week-end
12/10/2025
0
Tunisie : le déficit commercial atteint près de 16,8 milliards de dinars à fin septembre 2025
Tunisie : le déficit commercial atteint près de 16,8 milliards de dinars à fin septembre 2025
12/10/2025
0
France - La nouvelle composition du gouvernement Lecornu annoncée par lÉlysée
France - La nouvelle composition du gouvernement Lecornu annoncée par lÉlysée
12/10/2025
0
Cupra Formentor VZ5 : le retour du SUV le plus emblématique de la marque
Cupra Formentor VZ5 : le retour du SUV le plus emblématique de la marque
12/10/2025
0
Commentaires
Commentaires (4)
Cliquer ici Pour les conditions d'utilisation
Bbaya
Que du blabla
a posté le 09-10-2025 à 14:05
Les boutiques et commerces ferment leurs activités à cause ces occupations hors la loi des trottoirs! Il y a certains cafés qui occupent une centaine de mètres du trottoirs surtout le soir et je trouve chaque fois une voiture de la police devant ce café entrain de discuter avec le propriétaire mais jamais inquiété ce café!

Donc cessez votre blabla et passez à l'action!
Répondre
Agatacriztiz
Toutes les villes doivent être passées au "peigne fin"
a posté le 08-10-2025 à 18:47
Je reprend pratiquement le même commentaire que j'ai fait à propos d'une "descente" municipale au Lac 2 à Tunis.
Tant qu'on ne broiera pas en mille morceaux tout ce mobilier, tables, chaises, étals anarchiques et autres supports d'extensions de cafés et bistrots à la sauvette, pour être définitivement déchiquetés, incinérés et réduits en cendres une bonne fois pour toutes, ce ne sera que de la poudre aux yeux éphémère destinée à auto-satisfaire certains devant une galerie de crédules.
Tant qu'on ne rasera pas au sol pas les "trottoirs personnalisés" aux goûts douteux, que surplombent parfois des escaliers d'accès aux étages supérieurs, certains même dotés de "jardinets" cloîtrés empêchant tout piéton, personne âgée, poussette de bébé de marcher en toute quiétude sur un trottoir propre et uniforme, ça sera toujours une cause de chutes ou d'accidents, parfois mortels, estropiant ou fauchant la vie de plusieurs de nos concitoyens.
Tant qu'on aura pas puni sévèrement des "récidivistes" à l'âme crasseuse par des amendes salées assorties de séjour carcéral à la clé, ça ne sera que peine perdue.
Surtout que les cafetiers, gargotiers, vendeurs de "salemalbouffe" ou de pacotilles à la sauvette ne se gênent aucunement pour se débarrasser de leurs détritus, boîtes de conserves, cartons, gobelets, emballages huileux et crasseux à tous les coins de rues, faisant le bohneur des chats de gouttière, chiens errants et bien entendu souris et rats à quelques mètres de leurs lieux de prédilection tout en empoisonnant la vie des riverains.
Faudra-il en arriver à faire appel à l'armée (qui a d'autres choses de mille fois plus intéressantes à foutre) pour "redresser" les choses d'une manière brutale et radicale ?
Faudra-t-il voir un bulldozer monté sur chenilles foncer sur ces "esplanades" anarchiques, aux risques et périls de ceux qui s'y trouvent pour leur faire comprendre que l'espace public est, par sa nature, réservé à tous les citoyens ?
Répondre
DHEJ
Ils signent leur incompétence
a posté le 08-10-2025 à 18:30
Les responsables de la municipalité!
Répondre
retraité
c'est pareil à Sousse
a posté le 08-10-2025 à 17:15
c'est pareil à Sousse surtout à khézama est les trottoirs sont envahis par les cafés et les restaurants et es voitures en stationnement en biais les piétons sont obligés de marché sur la route des voitures et des motos et je ne sais pas ce qu'il fait la police municipale !
Répondre
Pépites
Colère à Sousse : sous la pression des usagers, la SNCFT rétablit la dessert...
12/10/2025
7
Décès du journaliste palestinien Salah Al-Jafarawi à Gaza
12/10/2025
Riadh Jrad sen prend aux « mercenaires de George Soros »
12/10/2025
10
GCT : la Fédération de la pétrochimie tire la sonnette dalarme et prône une...
12/10/2025
3
Kaïs Saïed peut-il franchir le pas ?
12/10/2025
2
Indignation en ligne contre la gestion sécuritaire des protestations à Gabès
12/10/2025
6
Horaires de prières
Tunis
Fajr
Dhohr
Asr
Maghreb
Icha
Ariana Béja Ben Arous Bizerte Gabes Gafsa Jendouba Kairouan Kasserine Kebili La Manouba Le kef Zaghouen Mahdia Médenine Mounastir Nabeul Sfax Sidi Bouzid Siliana Sousse Tatouine Tozeur Tunis