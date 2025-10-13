alexametrics
lundi 13 octobre 2025
125% de la dette payée ou chiffres enjolivés ? Les experts donnent leur avis
L’annonce selon laquelle la Tunisie aurait remboursé 125% de sa dette extérieure à fin septembre 2025 a suscité des réactions contrastées parmi les experts économiques. Selon une dépêche de la TAP, ce remboursement dépasse largement les 8.469 millions de dinars prévus par la loi de finances 2025, permettant au pays de solder ses engagements avant la fin de l’année.

 

L’économiste Aram Belhadj, docteur en sciences économiques et enseignant-chercheur à l’Université de Carthage, a apporté des précisions sur la réalité des remboursements. Selon lui, le programme initial prévoyait le remboursement de 8.469 millions de dinars au titre du principal de la dette et de 1.924 million de dinars pour les intérêts, soit un total de 10.393 millions de dinars pour 2025. À fin septembre, le pays avait déjà remboursé 10.549,2 millions de dinars, incluant la dette de l’État et celle des autres acteurs économiques, d’après les chiffres de la Banque centrale.

Toutefois, il reste encore à s’acquitter de 61 millions de dinars et 111 millions de dinars auprès du Fonds monétaire international (FMI) en octobre et novembre, puis de 140 millions de dinars auprès du FMI et 204 millions de dinars pour l’Afreximbank en décembre. Belhadj insiste : toute information provenant de sources non officielles est incorrecte et ne reflète pas la réalité.

 

 

L’information a également été commentée par Sadok Rouai, ancien haut cadre de la Banque centrale de Tunisie et ancien conseiller auprès du conseil d’administration du FMI. Il note que l’annonce de la TAP, selon laquelle la Tunisie aurait honoré l’ensemble de ses échéances et même remboursé 125% de ses engagements à fin septembre, y compris vis-à-vis du FMI, mérite d’être nuancée.

Affirmer que 125% des échéances ont été remboursées suppose des remboursements anticipés, ce qui n’est pas confirmé, et les données officielles indiquent que la Tunisie doit encore rembourser 309 millions de dinars entre octobre et décembre 2025. Selon M. Rouai, ce type de communication peut semer le doute sur la fiabilité des chiffres officiels.

 

Pour rappel, la TAP avait indiqué que la Tunisie avait réussi à rembourser 125% de ses échéances de dette extérieure à fin septembre 2025, dépassant ainsi le montant prévu dans la loi de finances, estimé à 8.469 millions de dinars. Selon l’agence, tous les prêts extérieurs pour l’année en cours ont été réglés trois mois avant la fin de l’année, avec un niveau d’épargne confortable et une baisse générale du recours au financement extérieur. « Grâce à une politique fondée sur l’autonomie, l’économie nationale a pu surmonter les défis liés à ses besoins de financement externe sans recourir aux institutions financières internationales. Le pays a ainsi remboursé intégralement sa dette extérieure, soutenu par les recettes du secteur touristique, les transferts des Tunisiens à l’étranger et les exportations d’huile d’olive », a-t-elle affirmé.

 

I.N.

HatemC
125 % de la dette payée'?' ou 125 % de storytelling
a posté le 09-10-2025 à 11:14
Cette annonce est plus politique qu'économique.
La Tunisie n'a pas "remboursé 125 % de sa dette" , elle a dépassé ses prévisions budgétaires et payé cher pour le faire.
Le ratio d'intérêts (22,7 %) révèle au contraire la faiblesse de sa position de négociation et le manque de stratégie de refinancement.

Dire que la Tunisie a tout remboursé grâce au tourisme, aux transferts et à l'huile d'olive est très discutable :

Les recettes touristiques sont saisonnières et ne couvrent pas les besoins de financement.

Les transferts des Tunisiens à l'étranger servent surtout à la consommation et aux importations, pas à désendetter l'?tat.

L'huile d'olive a effectivement dopé les exportations en 2025, mais il s'agit d'un effet ponctuel (année record, prix élevés), non d'une base durable.

En réalité, l'?tat a probablement utilisé une partie de ses réserves de change pour solder certaines échéances avant terme, afin d'envoyer un signal politique d'autonomie vis-à-vis du FMI.
Répondre
Mmmm
N'importe quoi
a posté le 09-10-2025 à 07:19
Un gouvernement qui célèbre le fait qui a payé ses dettes pour l'année en cours est un gouvernement qui au bord du faillite et qui cherche n'importe quoi pour vendre à son peuple désespéré. Le malheur que ce gouvernement est stable et il est au pouvoir pendant six ans maintenant et gouverne seul sans opposition......et sans aucune réalisation à mentionner. Le Tunisie n'a jamais vécu une situation désespérée similaire à celle ci.
Répondre
Larry
Je constate dans l'article....
a posté le 09-10-2025 à 01:24
Qu'il reste encore 276 millions de dinars à régler avant la fin de l'année !
Répondre
Lucky Luke
TAP
a posté le 08-10-2025 à 18:36
Cette "agence" tape-à-l'oeil à la crédibilité CONffirmée, présidé par l'ancien présentateur du journal télévisé de 20h sous Ben Ali, l'illustre accompagnateur de KS pendant sa visite à la république populaire de Chine, le grand monsieur N. Missaoui. Ce grand journaliste est fait du même bois que l'autre calamité de Zargouni.
Ainsi que ces magistrats qui signent des sentences de peine de prison, de mort même, pour des futilités, pour une opinion.

TAP ou la Tunisian Foolish Propaganda (Press).
Répondre
L.L.
Correction
a posté le à 19:46
TAP ou encore la Tunisian Afraid Press
Répondre
le financier
pour 2025
a posté le 08-10-2025 à 13:57
Heureusement que le pays paie ses dettes , sinon cela s appelle un default.
Tous les pays normaux paient et ferme leur gueule , nous nous sommes heureux du basic .
Nous sommes mediocres dans notre satisfaction
Répondre
