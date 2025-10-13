125% de la dette payée ou chiffres enjolivés ? Les experts donnent leur avis

Imprimer

L’annonce selon laquelle la Tunisie aurait remboursé 125% de sa dette extérieure à fin septembre 2025 a suscité des réactions contrastées parmi les experts économiques. Selon une dépêche de la TAP, ce remboursement dépasse largement les 8.469 millions de dinars prévus par la loi de finances 2025, permettant au pays de solder ses engagements avant la fin de l’année.

L’économiste Aram Belhadj, docteur en sciences économiques et enseignant-chercheur à l’Université de Carthage, a apporté des précisions sur la réalité des remboursements. Selon lui, le programme initial prévoyait le remboursement de 8.469 millions de dinars au titre du principal de la dette et de 1.924 million de dinars pour les intérêts, soit un total de 10.393 millions de dinars pour 2025. À fin septembre, le pays avait déjà remboursé 10.549,2 millions de dinars, incluant la dette de l’État et celle des autres acteurs économiques, d’après les chiffres de la Banque centrale.

Toutefois, il reste encore à s’acquitter de 61 millions de dinars et 111 millions de dinars auprès du Fonds monétaire international (FMI) en octobre et novembre, puis de 140 millions de dinars auprès du FMI et 204 millions de dinars pour l’Afreximbank en décembre. Belhadj insiste : toute information provenant de sources non officielles est incorrecte et ne reflète pas la réalité.

L’information a également été commentée par Sadok Rouai, ancien haut cadre de la Banque centrale de Tunisie et ancien conseiller auprès du conseil d’administration du FMI. Il note que l’annonce de la TAP, selon laquelle la Tunisie aurait honoré l’ensemble de ses échéances et même remboursé 125% de ses engagements à fin septembre, y compris vis-à-vis du FMI, mérite d’être nuancée.

Affirmer que 125% des échéances ont été remboursées suppose des remboursements anticipés, ce qui n’est pas confirmé, et les données officielles indiquent que la Tunisie doit encore rembourser 309 millions de dinars entre octobre et décembre 2025. Selon M. Rouai, ce type de communication peut semer le doute sur la fiabilité des chiffres officiels.

Pour rappel, la TAP avait indiqué que la Tunisie avait réussi à rembourser 125% de ses échéances de dette extérieure à fin septembre 2025, dépassant ainsi le montant prévu dans la loi de finances, estimé à 8.469 millions de dinars. Selon l’agence, tous les prêts extérieurs pour l’année en cours ont été réglés trois mois avant la fin de l’année, avec un niveau d’épargne confortable et une baisse générale du recours au financement extérieur. « Grâce à une politique fondée sur l’autonomie, l’économie nationale a pu surmonter les défis liés à ses besoins de financement externe sans recourir aux institutions financières internationales. Le pays a ainsi remboursé intégralement sa dette extérieure, soutenu par les recettes du secteur touristique, les transferts des Tunisiens à l’étranger et les exportations d’huile d’olive », a-t-elle affirmé.

I.N.