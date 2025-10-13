alexametrics
lundi 13 octobre 2025
Heure de Tunis : 05:24
SUR LE FIL
Huile dolive : « nous navons rien fait pour améliorer la situation », déplore Faouzi Zayani
08/10/2025 | 13:14
3 min
0 Commentaire(s)
Huile dolive : « nous navons rien fait pour améliorer la situation », déplore Faouzi Zayani
Lecture Zen

 

L’expert agricole Faouzi Zayani est intervenu, mercredi 8 octobre 2025, sur les ondes de Jawhara FM pour évoquer les préparatifs de la saison oléicole et les mesures à prendre pour assurer une bonne campagne.

 

Invité de l’émission Cappuccino, M. Zayani est d’abord revenu sur la saison oléicole précédente, qu’il a qualifiée de catastrophique, en particulier pour les oliveraies. Une saison où l’agriculteur s’est retrouvé grand perdant dans toute la chaîne de production d’huile d’olive.

« Il est vrai que les prix du marché international ont eu des répercussions, mais au niveau interne, nous n’avons rien fait pour améliorer la situation », a-t-il déploré.

L’expert agricole a appelé les intervenants ainsi que les décideurs à tirer les leçons de la saison précédente.

« Il faut comprendre que le consommateur tunisien ne peut pas dépasser une consommation de 40 000 tonnes, même dans les saisons où le prix de l’huile d’olive est au plus bas », a-t-il poursuivi, tout en appelant à l’instauration d’une stratégie nationale visant à augmenter la consommation locale à 100 000 tonnes.

« Cette stratégie aura un impact positif sur la santé collective des Tunisiens, et cet impact ne peut être que bénéfique pour les caisses sociales, en allégeant plusieurs problèmes de santé grâce à la valeur médicale de notre produit national », a déclaré Faouzi Zayani.

Il est ensuite revenu sur la production destinée à l’exportation et au marché international. M. Zayani a indiqué que les estimations initiales parlent d’une production de 500 000 tonnes.

« Supposons que nous, Tunisiens, consommions 100 000 tonnes. En nous basant sur ces estimations, il nous restera 400 000 tonnes à exporter dans les meilleures conditions, afin d’en tirer le maximum de revenus », a expliqué l’expert agricole.

 

Répondant à une question sur la concurrence et l’expérience des marchés internationaux détenues par l’Espagne, l’Italie et la Grèce, M. Zayani a déclaré : « C’est vrai qu’ils sont des concurrents chevronnés, mais des concurrents à qui nous vendons 60 % de notre production. Pour eux, c’est là que se situe le problème. »

Il a ensuite expliqué que 90 % de la production vendue en vrac est utilisée par nos concurrents pour effectuer le coupage de leur propre production, puis revendue à des prix beaucoup plus élevés, leur permettant de tirer la plus grande partie des bénéfices et de la valeur ajoutée.

Il a également déploré l’absence de la production tunisienne sur plusieurs marchés, notamment les marchés arabes et le Brésil, avec lequel la Tunisie bénéficie d’une exonération totale des taxes d’exportation. « Même physiquement, nous ne sommes pas présents ; nous n’avons même pas investi dans un organe de promotion dans ces pays », a-t-il ajouté.

« Il y a des pays sur le continent africain qui enregistrent des taux de croissance à deux chiffres. Qu’attendons-nous pour être présents sur ces marchés ? » a déploré l’expert agricole.

 

Concernant le prix de l’huile d’olive, il a indiqué que le prix de vente ne serait fixé qu’au dernier moment, avant le début de la récolte, et parfois même quelques jours après son démarrage.

Il a également souligné que le marché mondial souffre d’un manque d’offre par rapport à la demande, surtout pour l’huile d’olive extra-vierge, dont le prix a augmenté d’environ 15 %.

« La demande internationale sera, selon les prévisions, supérieure de 10 % à la production. En Tunisie, nous sommes face à une saison exceptionnelle, surtout que nous disposons d’environ 18 % de la production mondiale », a précisé Faouzi Zayani, tout en insistant sur le fait que ces données doivent se traduire par des gains pour les producteurs tunisiens.

« Nous sommes, en principe, dans une tendance à la hausse du prix de l’huile d’olive », a conclu Faouzi Zayani, en mettant l’accent sur l’importance d’une intervention imminente des autorités concernant le financement, nécessitant une décision radicale et majeure.

 

 

 

H.K

A lire également
Kaïs Saïed appelle à une préparation rigoureuse pour une saison record de lhuile dolive Huile dolive : hausse des exportations en volume contre une chute des recettes Exportations dhuile dolive : les recettes chutent de 26,8% en un an
08/10/2025 | 13:14
3 min
0 Commentaire(s)
Contenus Sponsorisés
Vibrez avec lATB et Visa International à loccasion de la Coupe dAfrique des Nations Vibrez avec lATB et Visa International à loccasion de la Coupe dAfrique des Nations
Samsung et OpenAI annoncent la conclusion dun partenariat stratégique pour accélérer les progrès de linfrastructure mondiale en matière dAI Samsung et OpenAI annoncent la conclusion dun partenariat stratégique pour accélérer les progrès de linfrastructure mondiale en matière dAI
Ooredoo Tunisie obtient la certification ISO 22301:2019 Ooredoo Tunisie obtient la certification ISO 22301:2019
Nouvelair célèbre son 36ème anniversaire et remercie ses passagers avec une offre exceptionnelle de 36 % de réduction sur tout le réseau Nouvelair célèbre son 36ème anniversaire et remercie ses passagers avec une offre exceptionnelle de 36 % de réduction sur tout le réseau
Samsung et OpenAI annoncent la conclusion dun partenariat stratégique pour accélérer les progrès de linfrastructure mondiale en matière dAI Samsung et OpenAI annoncent la conclusion dun partenariat stratégique pour accélérer les progrès de linfrastructure mondiale en matière dAI
QNB publie ses résultats du troisième trimestre 2025 QNB publie ses résultats du troisième trimestre 2025
sur le fil
22:02
Gabés, Saïed, Tebboune, SchengenLes 5 infos du week-end
21:37
Tunisie : le déficit commercial atteint près de 16,8 milliards de dinars à fin septembre 2025
21:25
France - La nouvelle composition du gouvernement Lecornu annoncée par lÉlysée
19:16
Riadh Jrad sen prend aux « mercenaires de George Soros »
19:12
Décès du journaliste palestinien Salah Al-Jafarawi à Gaza
18:35
France - Lecornu cherche à former un gouvernement sous tension
17:44
Gabès : lélu Mohamed El Kou pointe la responsabilité du ministère de lIndustrie et du GCT
16:05
GCT : la Fédération de la pétrochimie tire la sonnette dalarme et prône une transition verte
15:02
Schengen : le nouveau contrôle automatisé des frontières démarre le 12 octobre 2025
12:54
Plus de onze tonnes de produits alimentaires dangereux retirées du marché
11:43
Colère à Sousse : sous la pression des usagers, la SNCFT rétablit la desserte SousseTunis
11:12
Gabès : le conseil local appelle au calme et à la raison
10:52
25 organisations nationales dénoncent lécocide à Gabès et affichent leur totale solidarité avec la population
10:13
Météo Tunisie - Pluies et orages locaux attendus sur plusieurs régions du pays
22:36
« Pas de surenchères ni dinstrumentalisations » : Saïed tente de reprendre la main sur la crise de Gabès
22:03
Trump et al-Sissi coprésideront un sommet de la paix à Charm el-Cheikh pour stabiliser Gaza
20:18
Stop Pollution et des organisations locales exigent une action radicale et immédiate à Gabès
Tous les Articles
Suivez-nous
Dans la même Rubrique
Gabés, Saïed, Tebboune, SchengenLes 5 infos du week-end
Gabés, Saïed, Tebboune, SchengenLes 5 infos du week-end
12/10/2025
0
Tunisie : le déficit commercial atteint près de 16,8 milliards de dinars à fin septembre 2025
Tunisie : le déficit commercial atteint près de 16,8 milliards de dinars à fin septembre 2025
12/10/2025
0
France - La nouvelle composition du gouvernement Lecornu annoncée par lÉlysée
France - La nouvelle composition du gouvernement Lecornu annoncée par lÉlysée
12/10/2025
0
Cupra Formentor VZ5 : le retour du SUV le plus emblématique de la marque
Cupra Formentor VZ5 : le retour du SUV le plus emblématique de la marque
12/10/2025
0
Horaires de prières
Tunis
Fajr
Dhohr
Asr
Maghreb
Icha
Ariana Béja Ben Arous Bizerte Gabes Gafsa Jendouba Kairouan Kasserine Kebili La Manouba Le kef Zaghouen Mahdia Médenine Mounastir Nabeul Sfax Sidi Bouzid Siliana Sousse Tatouine Tozeur Tunis