Sorcellerie à Grombalia : neuf individus arrêtés avec une hyène utilisée dans des pratiques occultes

Les unités sécuritaires de Grombalia ont arrêté, le 7 octobre 2025, un groupe de neuf personnes en possession d’un animal sauvage rare et protégé : une hyène rayée, qu’elles comptaient utiliser à des fins de sorcellerie et de charlatanisme.
Selon un communiqué des services forestiers de Nabeul, l’animal, capturé à l’aide de pièges, se trouvait dans un état critique, ses membres ayant été gravement endommagés par le dispositif de capture. Alertées, les équipes des forêts sont intervenues en coordination avec la Direction générale des forêts, et avec le soutien du propriétaire du centre d’élevage d’animaux sauvages d’El Haouaria.
L’hyène a été transférée d’urgence dans une clinique vétérinaire, où une équipe de spécialistes a procédé à une opération chirurgicale complexe pour soigner ses membres blessés. Après l’intervention, l’animal a été placé en sécurité au centre d’élevage, son état de santé s’étant stabilisé.
Le parquet a ordonné la mise en détention des neuf individus impliqués pour possession illégale d’un animal sauvage protégé, ainsi que pour pratiques de sorcellerie et d’escroquerie. L’enquête se poursuit.
M.B.Z
Je n'imagine meme pas la somme phnominale depensé pour aller chasser une hyene au sud tunisien alors que cet animal et tres rare et ce trouve souvent dans des zones militaires.
10 dnt a gratter si tu souhaite du malheur a ton voisin,
40 pour ta belle mére,
50 pour ton rival en amour ou au traval,
60 si tu veut une panne de metro le jour de ton examen,
50 pour chitanyahoo,
100 si tu veut ressusiter Bourguiba,
Des fonds pour l'etat et ses projts
C'est parce que l'homme est mauvais, méchant
Ce comportement peut être associé au narcissisme destructeur. Il s'agit d'individus prenant plaisir à contrôler les autres pour combler leurs propres désirs,
Les années il y avait une dame qui s'appelait SALHA WAGAA3, à morneg elle prendait soigner même le cancer soit disant les gens venaient l'avoir de tout azimuts. Bourguiba paix ait son âme l'avait mise en prison.
Et tout était rentré dans l'ordre.
Ces gens là il leur faut la répression désolée
Un monde fou, elle était
Bourguiba était un dictateur oppressif et détestait les droits humains et la liberté d'expression.
Wallahi Wallahi on a ce qu'on mérite la dictature et encore trop peu.
Qu'avez vous fait pour la Tunisie ? A part l'ouvrir et ne pas respecter les grands de ce pays. Et ne pas les laissez reposer en paix dans leurs tombés.
Hasbona allah wa niama alwakil
Repose en paix mon cher Bourguiba alf rahma alik
Salafiste, hhhh
Salafiste
C'est quoi un Salafiste ? Hahahahahaha
Excellent quand on manque d'arguments on accuse les gens.
Pour votre gouverne Bourguiba alf rahma est plus détesté par xes ignorants Salafistes
Créez-leur un ordre ou une corporation pour réglementer et éviter les abus.
Je vous rappelle que le maraboutage et la sorcellerie ne sont pas interdits aux '?tats-Unis, ni en France.
En Inde, au Népal, au Canada, leur légalité génère des millions de dollars par le tourisme.
pour les simples d'esprit ils n'ont qu'a blâmer Darwin.
On est encore comme il y a deux mille ans : on cherche plus à lapider, même avec des commentaires, les accusés au milieu d'une place publique virtuelle, sans comprendre l'accusation.
Si vous continuez d'enseigner le coran dans vos écoles, ne vous étonnez pas d'entendre parler de sorcellerie et de charlatanisme.
Les sunnites n'ont pas un guide spirituel et éclairé, à l'instar des catholiques et des chiites.
Il faudrait un guide spirituel APOLITIQUE
Et entouré des islamologues pour l'aider.
Les Djinns et les forces occultes sont bel et bien presents et cités dans le Coran.
Je vous rappelle que Salomon (Soulaymane en arabe) les aurait utiliser pour assujettir son pouvoir et bâtir son palais (et même la ville antique de Palmyre d'après la tradition islamique..)
Voici une traduction du verset référent (102 de la Sourate 2 d'al-Baqara):
"Ils suivirent ce que les diables récitaient au sujet du royaume de Salomon. Salomon n'a pas dénié, mais les diables ont dénié. Ils enseignaient aux gens la magie, et ce qui avait été révélé à Babylone aux deux anges, Hârout et Mârout. Ces deux-là n'enseignent rien à personne sans dire : "Nous ne sommes qu'une épreuve, ne dénie donc pas". Ils apprennent d'eux les moyens de séparer l'homme de son épouse, mais ils ne peuvent nuire à personne sans la permission de Dieu, et ils apprennent ce qui leur nuit et non pas ce qui leur est utile. Et ils savent certainement que celui qui achète cela n'aura aucune part dans l'Au-delà. Combien est misérable ce contre quoi ils ont marchandé leur personne, s'ils savaient."
L'exégèse en Islam s'est basée, entre autres sur ce verset ainsi que sur des hadiths, le plus connu est celui attribué à Aicha et selon lequel le
Prophète de l'Islam aurait été ensorcelé par un juif (encore un !? Et oui heureusement qu'il ne s'appelle pas Daniel) dénommé Labid ibn al-A'sam, pour en attester l'existence. Ainsi la magie est fortement ancrée dans l'imaginaire musulman et les quelques tentatives de rationalisation entamées par des courants réformistes comme le Mutazilisme ont été étouffées et enterrées au profit d'une interprétation plus "verbatim" de la parole de Dieu. Reléguant ainsi le raisonnement et la raison aux oubliettes, et admettant l'existence de la sorcellerie et magie noire et de son antidote, l'exorcisme mieux connu chez nous sous le nom ro9ia/roqya.
Comme disait Zico, enseigner l'Islam aux écoles de la Rrépublique serait l'un des origines du mal. La religion, n'importe laquelle, devrait rester un truc personnel à consommer chez soi ou dans les lieux de culte, à condition de respecter l'espace et l'ordre public.
Oui il faut enseigner l'Histoire. Les sionistes veulent s'approprier toute une terre qu'ils ont peuplée il y a d'ici deux millénaires, ils croient que le temple de Salomon se trouve sous la mosquée al-Aqsa, mais il n'existe pas de preuves scientifiques et archéologiques solides qui l'attestent. Cependant, le fait que les hébreux ont habité cette terre est scientifiquement incontestable.
Après, avoir le droit d'y retourner, c'est comme si des descendants des musulmans de l'Andalousie veulent maintenant y retourner et construire un état.
Ceci dit, le mal est fait. Il est trop tard maintenant. Leur état existe et est reconnu par les nations unies depuis 1948. Et le plus important, leur hégémonie dans la région est incontestable.
Ainsi soit-il, les ignares !!!
Le pays ne pourra être détruit que par ses propres enfants (Habib BOUGUIBA).
Assumez, les filles.
que des conneries qui n avancent à rien : charlatantisme , integrisme ds les ecoles , commerce anarchique , vulgarités , drogues etc....
une société malade hors du temps, trop loin du civisme et du vivre ensemble
une therapie de groupe s impose !!!!!!