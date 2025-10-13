En photos : opération coup de poing au Lac I contre lexploitation abusive de la voie publique

SUR LE FIL
En photos : opération coup de poing au Lac I contre lexploitation abusive de la voie publique
08/10/2025 | 11:11
1 min
La circonscription de Cité El Khadra, relevant de la Municipalité de la ville de Tunis, a annoncé, mardi 7 octobre 2025, avoir mené une campagne de contrôle au niveau du quartier du Lac I pour lutter contre l’exploitation excessive de la voie publique et des trottoirs.
Selon un communiqué publié sur sa page officielle, cette opération a permis la saisie de 43 chaises, huit tables et 26 bacs à fleurs utilisés sans autorisation.
Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par les autorités municipales pour préserver l’ordre urbain, garantir la fluidité de la circulation piétonne et rappeler l’interdiction d’occuper l’espace public à des fins commerciales sans autorisation préalable.
I.N.
08/10/2025 | 11:11
1 min
Commentaires
Ahmed
C'est de la comédie
a posté le 08-10-2025 à 21:56
Vous oubliez depuis belle lurette le Bardo, qui est devenu infernal. C'est carrément la honte de la capitale.
Pauvre citoyen !
Agatacriztiz
Il va falloir passer à la manière forte.
a posté le 08-10-2025 à 16:12
Tant qu'on ne broiera pas en mille morceaux tout ce mobilier, tables, chaises, étals et autres supports d'extensions de cafés et bistrots à la sauvette raflés pour les incinérer et les réduire en cendres une bonne fois pour toutes, ce ne sera que de la poudre aux yeux éphémère d'auto satisfaction destinée à une galerie de crédules consentants.
Tant qu'on ne rasera pas au sol les "trottoirs personnalisés" aux goûts douteux, certains même dotés de "jardinets" cloîtrés empêchant tout piéton, personne âgée, poussette de bébé de marcher en toute quiétude sur un trottoir propre et uniforme, ça sera toujours une cause d'accidents, parfois mortels, qui fauche la vie de plusieurs de nos concitoyens.
Tant qu'on aura pas puni sévèrement des "récidivistes" à l'âme crasseuse par des amendes salées assorties de séjour carcéral à la clé, ça ne sera que peine perdue.
Surtout que les cafetiers, gargotiers, vendeurs de "salemalbouffe" à la sauvette ne se gênent aucunement pour se débarrasser de leurs détritus huileux et crasseux à des coins de rues, faisant le bohneur des chats de gouttière, chiens errants et bien entendu souris et rats à quelques mètres de leurs lieux de prédilection tout en empoisonnant la vie des riverains.
Et, tant qu'on y est, ne parlons pas des forçats de chantiers et transporteurs véreux qui prennent un malin plaisir à déverser déchets de démolition, branches élaguées, gravats et autres détritus en plein milieu d'une chaussée, aux abords d'un cimetière ou d'une école publique ou sur le moindre carré de terrain vague de quartier résidentiel.
La banlieue nord de Tunis, comme celle de nombreuses périphéries d'agglomérations à titre d'exemple, ne manquent pas de "centres de déjections" inopinés, alors que paradoxalement des entreprises immobilières vantent les mérites des cités paradisiaques qu'elles sont en train de construire parallèlement.
Faut il en arriver à faire appel à l'armée (qui a d'autres choses de mille fois plus intéressantes à foutre), à ses bulldozers à chenilles et autres puissants engins de chantiers pour "redresser" les choses d'une manière radicale et "dresser" les multirecidivistes notoires à sa façon ?
SAM53
ALLO LA SOUKRA
a posté le 08-10-2025 à 12:30
Allo la municipalité de La Soukra quand allez vous visiter l'avenue de l'UMA pour vérifier de visu tous les dépassements des commerces et autres cafés ......? SURTOUT UN COMMERCE FACE A UNE CLINIQUE QUI ACCAPARE NOTRE TROTTOIR
Lbc
Du bluff
a posté le 08-10-2025 à 12:11
C'est du bluff; après 2 ou 3 jours, tout va revenir au désordre habituel; c'est de la poudre aux yeux
Ortho
Un Etat qui veille au grain
a posté le 08-10-2025 à 12:01
Comment ne pas saluer un tel exploit, les agents ont tout de même réussi à mettre la main sur 43 chaises, huit tables et 26 bacs à fleurs !
Une médaille d'honneur, vite !
Alex
INEFFICACE
a posté le 08-10-2025 à 11:54
Ce n'est que de la poudre aux yeux et ils savant très bien, qu'après leur départ, tout reviendra comme avant. Il faut procéder à des fermetures et à des amendes assez lourdes pas à une simple confiscation de deux chaises et une table.
