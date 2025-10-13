En photos : opération coup de poing au Lac I contre lexploitation abusive de la voie publique

La circonscription de Cité El Khadra, relevant de la Municipalité de la ville de Tunis, a annoncé, mardi 7 octobre 2025, avoir mené une campagne de contrôle au niveau du quartier du Lac I pour lutter contre l’exploitation excessive de la voie publique et des trottoirs.

Selon un communiqué publié sur sa page officielle, cette opération a permis la saisie de 43 chaises, huit tables et 26 bacs à fleurs utilisés sans autorisation.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par les autorités municipales pour préserver l’ordre urbain, garantir la fluidité de la circulation piétonne et rappeler l’interdiction d’occuper l’espace public à des fins commerciales sans autorisation préalable.

I.N.