Plus de 370 kg de viande dagneau saisis lors dune vaste campagne de contrôle à Tunis

Une vaste opération de contrôle économique a été menée, mardi 7 octobre 2025, dans plusieurs zones du gouvernorat de Tunis. Pilotée par la direction régionale du commerce, l’action a permis de relever 119 infractions et de saisir plus de 370 kg de viande d’agneau destinés à la spéculation.

Selon la directrice régionale du commerce de Tunis, Sihem Mabrouk, treize équipes issues des directions du commerce de Tunis, Ben Arous, La Manouba, Ariana ainsi que de la direction des recherches économiques ont participé à cette campagne. Elle s’inscrit dans le cadre du renforcement des contrôles sur les points de vente ouverts au public, a précisé la responsable dans une déclaration à la Tap.

Les infractions constatées concernent principalement le monopole, la vente de produits d’origine inconnue et la spéculation visant à provoquer des hausses illégales des prix, notamment dans le secteur sensible des viandes rouges.

Les équipes mixtes ont ainsi procédé à la saisie de 373 kg de viande d’agneau dans les quartiers du Manar et El Menzah, en raison de marges spéculatives perturbant le marché. D’autres saisies ont été effectuées, dont 70 kg de poires dans le quartier des Jardins de Carthage pour spéculation, ainsi que 250 boîtes de thé vert et rouge, 50 kg de café et 120 kg de pâte à tartiner issus de la contrebande.

Sihem Mabrouk a assuré que les opérations de contrôle se poursuivent à un rythme soutenu « afin de lutter contre toutes les formes de dépassements et de préserver la stabilité des prix sur le marché ».

M.B.Z