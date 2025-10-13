SUR LE FIL
Kaïs Saïed libère plus vite que son ombre
08/10/2025 | 10:22
1 min
.
A lire également
08/10/2025 | 10:22
1 min
Samsung et OpenAI annoncent la conclusion dun partenariat stratégique pour accélérer les progrès de linfrastructure mondiale en matière dAI
Nouvelair célèbre son 36ème anniversaire et remercie ses passagers avec une offre exceptionnelle de 36 % de réduction sur tout le réseau
Samsung et OpenAI annoncent la conclusion dun partenariat stratégique pour accélérer les progrès de linfrastructure mondiale en matière dAI
sur le fil
10:5225 organisations nationales dénoncent lécocide à Gabès et affichent leur totale solidarité avec la population
22:36« Pas de surenchères ni dinstrumentalisations » : Saïed tente de reprendre la main sur la crise de Gabès
Dans la même Rubrique
Commentaires
Commentaires (2)Cliquer ici Pour les conditions d'utilisation
Abidi
Habitudes
a posté le 12-10-2025 à 11:01
Comme d'habitude, sans goût ni odeur ni couleur,masta lasta en arabe
Lucky Luke
Big LOL
a posté le 09-10-2025 à 11:31
Merci pour cette dédicace.
Mais je tiens à souligner que je n'ai aucun rapport ni de près ni de loin avec cette calamité zaqafounienne d'usurpateur.
Mais je tiens à souligner que je n'ai aucun rapport ni de près ni de loin avec cette calamité zaqafounienne d'usurpateur.
Pépites
Kaïs Saïed peut-il franchir le pas ?
12/10/2025
2