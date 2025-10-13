alexametrics
lundi 13 octobre 2025
Heure de Tunis : 05:22
SUR LE FIL
LOrdre des ingénieurs alerte contre lusage abusif du titre dingénieur dans les publicités
08/10/2025 | 10:18
2 min
0 Commentaire(s)
LOrdre des ingénieurs alerte contre lusage abusif du titre dingénieur dans les publicités
Lecture Zen

L’Ordre des ingénieurs tunisiens (OIT) a publié, mardi 7 octobre 2025 au soir, un communiqué mettant en garde contre l’utilisation frauduleuse et trompeuse du terme « ingénieur » dans certaines campagnes publicitaires menées par des établissements privés d’enseignement supérieur.

Dans son message adressé à l’opinion publique, l’ordre déplore « l’utilisation croissante de termes tels que ingénieur ou ingénierie dans des annonces promotionnelles », soulignant que cela pourrait laisser croire que tout diplômé de ces institutions acquiert automatiquement la qualité d’ingénieur, ou qu’un simple diplôme suffit pour bénéficier de ce titre.

L’OIT rappelle que la profession est strictement encadrée en Tunisie, conformément au décret n°12 de 1982, approuvé par la loi n°58 de la même année et complété par la loi n°41 de 1997. Ces textes définissent de manière précise les conditions d’accès et d’exercice de la profession.

« N’est pas ingénieur toute personne qui se prévaut du titre sans être inscrite au tableau de l’Ordre des ingénieurs tunisiens », souligne le communiqué. « L’inscription au tableau est une condition légale et obligatoire pour avoir le droit d’utiliser le titre d’ingénieur », insiste l’ordre.

Il rappelle également que l’exercice de la profession sans inscription légale constitue une usurpation de titre, passible de poursuites judiciaires.

Face à cette dérive, l’organisation présidée par Mohsen Gharsi appelle à une action concertée. Elle invite :

  • les établissements privés à vérifier l’exactitude des termes utilisés dans leurs supports publicitaires et à garantir une transparence totale sur les droits conférés par leurs diplômes ;

  • les autorités de tutelle à intervenir rapidement en cas d’abus ou de pratiques trompeuses ;

  • les étudiants et leurs familles à se renseigner sur le statut légal des institutions et à vérifier si les diplômes obtenus permettent réellement l’inscription au tableau de l’OIT.

En conclusion, l’ordre affirme réserver toutes les voies de droit contre tout usage illégal des termes « ingénieur » ou « ingénierie », qu’il provienne d’individus ou d’organismes. L’objectif, précise-t-il, est de préserver la crédibilité et la réputation de la profession, ainsi que les droits des ingénieurs diplômés et des citoyens.

« L’ingénierie est un métier réglementé qui exige compétence, éthique et reconnaissance officielle. Nous n’accepterons aucune confusion ou exploitation abusive de ce titre », a conclu Mohsen Gharsi.

I.N.

08/10/2025 | 10:18
2 min
0 Commentaire(s)
Contenus Sponsorisés
Vibrez avec lATB et Visa International à loccasion de la Coupe dAfrique des Nations Vibrez avec lATB et Visa International à loccasion de la Coupe dAfrique des Nations
Samsung et OpenAI annoncent la conclusion dun partenariat stratégique pour accélérer les progrès de linfrastructure mondiale en matière dAI Samsung et OpenAI annoncent la conclusion dun partenariat stratégique pour accélérer les progrès de linfrastructure mondiale en matière dAI
Ooredoo Tunisie obtient la certification ISO 22301:2019 Ooredoo Tunisie obtient la certification ISO 22301:2019
Nouvelair célèbre son 36ème anniversaire et remercie ses passagers avec une offre exceptionnelle de 36 % de réduction sur tout le réseau Nouvelair célèbre son 36ème anniversaire et remercie ses passagers avec une offre exceptionnelle de 36 % de réduction sur tout le réseau
Samsung et OpenAI annoncent la conclusion dun partenariat stratégique pour accélérer les progrès de linfrastructure mondiale en matière dAI Samsung et OpenAI annoncent la conclusion dun partenariat stratégique pour accélérer les progrès de linfrastructure mondiale en matière dAI
QNB publie ses résultats du troisième trimestre 2025 QNB publie ses résultats du troisième trimestre 2025
sur le fil
22:02
Gabés, Saïed, Tebboune, SchengenLes 5 infos du week-end
21:37
Tunisie : le déficit commercial atteint près de 16,8 milliards de dinars à fin septembre 2025
21:25
France - La nouvelle composition du gouvernement Lecornu annoncée par lÉlysée
19:16
Riadh Jrad sen prend aux « mercenaires de George Soros »
19:12
Décès du journaliste palestinien Salah Al-Jafarawi à Gaza
18:35
France - Lecornu cherche à former un gouvernement sous tension
17:44
Gabès : lélu Mohamed El Kou pointe la responsabilité du ministère de lIndustrie et du GCT
16:05
GCT : la Fédération de la pétrochimie tire la sonnette dalarme et prône une transition verte
15:02
Schengen : le nouveau contrôle automatisé des frontières démarre le 12 octobre 2025
12:54
Plus de onze tonnes de produits alimentaires dangereux retirées du marché
11:43
Colère à Sousse : sous la pression des usagers, la SNCFT rétablit la desserte SousseTunis
11:12
Gabès : le conseil local appelle au calme et à la raison
10:52
25 organisations nationales dénoncent lécocide à Gabès et affichent leur totale solidarité avec la population
10:13
Météo Tunisie - Pluies et orages locaux attendus sur plusieurs régions du pays
22:36
« Pas de surenchères ni dinstrumentalisations » : Saïed tente de reprendre la main sur la crise de Gabès
22:03
Trump et al-Sissi coprésideront un sommet de la paix à Charm el-Cheikh pour stabiliser Gaza
20:18
Stop Pollution et des organisations locales exigent une action radicale et immédiate à Gabès
Tous les Articles
Suivez-nous
Dans la même Rubrique
Gabés, Saïed, Tebboune, SchengenLes 5 infos du week-end
Gabés, Saïed, Tebboune, SchengenLes 5 infos du week-end
12/10/2025
0
Tunisie : le déficit commercial atteint près de 16,8 milliards de dinars à fin septembre 2025
Tunisie : le déficit commercial atteint près de 16,8 milliards de dinars à fin septembre 2025
12/10/2025
0
France - La nouvelle composition du gouvernement Lecornu annoncée par lÉlysée
France - La nouvelle composition du gouvernement Lecornu annoncée par lÉlysée
12/10/2025
0
Cupra Formentor VZ5 : le retour du SUV le plus emblématique de la marque
Cupra Formentor VZ5 : le retour du SUV le plus emblématique de la marque
12/10/2025
0
Commentaires
Commentaires (1)
Cliquer ici Pour les conditions d'utilisation
Citoyen_H
L'EQUIPE
a posté le 08-10-2025 à 14:25
des chameliers et des gardiens d'étables et d'écuries, avait officialisé, dès 2011, date de leur "couronnement", la légalisation de la fraude, de la fourberie, de la tartufferie, de la tromperie, de l'incivisme, du t'gou3ir et de toutes sortes de trafic, dont celui de la drogue.
Qu'y a-t-il de si surprenant dans ce que, l'ordre des ingénieurs, annonce ?

Répondre
Pépites
Colère à Sousse : sous la pression des usagers, la SNCFT rétablit la dessert...
12/10/2025
7
Décès du journaliste palestinien Salah Al-Jafarawi à Gaza
12/10/2025
Riadh Jrad sen prend aux « mercenaires de George Soros »
12/10/2025
10
GCT : la Fédération de la pétrochimie tire la sonnette dalarme et prône une...
12/10/2025
3
Kaïs Saïed peut-il franchir le pas ?
12/10/2025
2
Indignation en ligne contre la gestion sécuritaire des protestations à Gabès
12/10/2025
6
Horaires de prières
Tunis
Fajr
Dhohr
Asr
Maghreb
Icha
Ariana Béja Ben Arous Bizerte Gabes Gafsa Jendouba Kairouan Kasserine Kebili La Manouba Le kef Zaghouen Mahdia Médenine Mounastir Nabeul Sfax Sidi Bouzid Siliana Sousse Tatouine Tozeur Tunis