Affaire de Saber Chouchane : Leila Haddad évoque une décision historique qui nuit à l'image de la démocratie tunisienne

L’avocate Leila Haddad est revenue, mercredi 8 octobre 2025, sur la libération de Saber Chouchane, condamné à mort puis gracié par le président de la République après avoir critiqué le chef de l’État dans des publications sur Facebook.
Invitée de l’émission « Sbeh El Ward », la membre du comité de défense de M. Chouchane a rappelé que l’affaire avait provoqué une large polémique, d’abord au moment de la condamnation à mort, puis à la suite de la grâce présidentielle, suscitant des interrogations sur la conformité de cette décision avec les procédures juridiques.
« Saber Chouchane a été condamné à mort par la chambre criminelle du tribunal de première instance de Nabeul, le 1er octobre 2025, conformément aux articles 24 et 67 du décret 54 ainsi qu’à l’article 72 du Code pénal, qui prévoit la peine capitale », a-t-elle précisé.
L’avocate a tenu à rappeler que M. Chouchane est « un citoyen ordinaire, un simple ouvrier et père de famille », ajoutant : « Ce n’est ni un activiste politique, ni un membre de la société civile, ni un créateur de contenu influent ».
Elle a poursuivi : « Nous ne pouvons pas, dans ce cas, invoquer l’article 72 du Code pénal, car les faits ne peuvent être qualifiés d’atteinte visant à changer la forme de l’État. Malheureusement, ce dossier est passé entre les mains de dix juges au total ».
Selon elle, ce processus inédit a transformé le cas en une affaire d’opinion publique, mettant en lumière les dérives d’un système judiciaire qui permet de telles peines pour de simples publications en ligne.
Répondant à une question du journaliste Hatem Ben Amara sur l’implication de dix juges, Me Haddad a souligné : « C’est exactement là le problème. Cela a nui à l’image de la Tunisie. C’est une première dans l’histoire de la justice tunisienne, dans un pays connu pour être démocratique et respectueux de la liberté d’expression ».
Elle a également indiqué que Saber Chouchane avait entamé une procédure de retrait de son appel contre le verdict, ce qui a ouvert la voie à la grâce présidentielle. « Ce dossier a fait couler beaucoup d’encre, à l’intérieur comme à l’extérieur du pays. Le président de la République a voulu anticiper les procédures pour mettre un terme à cette affaire », a-t-elle conclu.
H.K
Lorsque SABER a été condamné à MORT , les AVO-POLITICIENS, DILOU, TRIFI, .....sont sortis pour DENONCER, S'INDIGNER, SE MOQUER........
Et Lorsque SABER a été libéré , ces memes AVO-POLITICIENS, DILOU, .....sont sortis pour DENONCER, S'INDIGNER,........
DILOU considere la libération de SABER comme LA PLUS GRANDE CATASTROPHE JUDICIAIRE que la TUNISIE l'a connue!!!
Et cette avocate évoque 'une décision historique qui nuit à l'image de la démocratie tunisienne'!!!!!
QUE VOULEZ VOUS !!!!!QU'il retourne a la prison. QU'IL REVIENT SUR SA DECISION DE SE RETRACTER SUR SON POURVOI EN APPEL POUR PLUS D'INDIGNATION , DE DENONCIATION ET D'INSTRUMENTALISATION POLITIQUE.
LAISSEZ LE PAUVRE VIVRE AVEC SA FAMILLE ET ARRETEZ D'EN PARLER.(j'ai appris qu'il a rompu avec ses avocats , ET IL A COMPLETEMENT RAISON).
Et heureusement que l'ARP actuel comprend UN SEUL AVOCAT (A LA RETRAITE).
WELLI CHEH YELBES.
ET l'autre avocate était députée de l'ex-ARP gélée sur la liste du parti de MAGHZAOUI.
Et DILOU a publié sur sa page F.B la photo de la victime brandissant une pancarte comprenant les photos des prisonniers de NAHDHA lors d'une manifestation du FRONT DE SALUT à coté de MEKKI , KHMIRI, et A.N.C.
ET JE ME SUIS RAPPELE LA SCENE DE CHAHED ME CHEFCHI HAGA ,lorsque KHALIFE KHELFET KHALAFALLAH , l'avocat de l'accusé a demandé aux juges de regarder le visage de l'accusé........ONDHOUROU ILE WAJHI HEDHE AL MALEK ATTAHER........
Certes il est innocent pour une condamnation à mort, MAIS IL N'EST PAS SI INNOCENT.
et mabrouk aliih AL AFOU ERRIIESSI.
ET JE RECOMMANDE A B.N DE L'INSCRIRE DANS LA LISTE DES INTERNAUTES A RELAYER , COMME AJBOUNI,DILOU ,ABBOU ET AUTRES.
INTEHE EDDARS YE DHAKI.
DESINFORMATION N°1
'SABER a été condamné à mort pour avoir publié des post Facebook critiquant le président de la République.' CE QUI EST COMPLETEMENT ERRONé.
SABER a été condamné à un an selon l'article 67 (offense du président de la republique) et à mort selon l'article 72 (Est puni de mort, l'auteur de l'attentat ayant pour but de changer la forme du gouvernement , d'inciter les gens à s'armer les uns contre les autres ou à provoquer le désordre, le meurtre ou le pillage sur le territoire tunisien).
MAIS LES MEDIA DE LA MANIPULATION ONT CACHé la condamnation de 1 an pour offense contre le Président de la république pour induire les Tunisiens en erreur en prétendant que la cause de la condamnation à mort est 'LES CRITIQUES CONTRE LE PRESIDENT!!!' et ce pour manipuler l'opinion publique ET POUSSER LES INDIGNATIONS AU MAXIMUM.
DESINFORMATION N°2
Les média de la désinformation ont relayé plusieurs avocats (DILOU, TRIFI, le chef de sections des de Nabeul,......), mais sans citer l'avocat de la victime SABER, OUSSEMA BOUTHALJA !!!!, et ce contrairement à la presse internationale. Et la raison est que OUSSEMA BOUTHALJA était connu par les TUNISIENS comme membre du bureau politique de NAHDHA , et chargé de MISSION auprès de ALI LARAYADH lorsqu'il était ministre de l'interieur en 2012 et 2013 (La periode LA PLUS NOIRE DE LA DECENNIE NOIRE). Donc les média ont essayé de montrer la victime comme un citoyen APOLITISé, trés innocent, un journalier pere de 3 enfants, agé de 41 ans (réellement de 51 ans), qui n'a rien avec la politique ni avec NAHDHA , et ce pour orienter l'opinion publique contre la justice de KAIS SAIED et PLUS D'INDIGNATION.
Or l'affiliation politique de la victime ne pourrait pas etre niée , et c'est DILOU lui meme qui le confirme sur sa page Facebook en publiant la photo de la victime brandissant une pancarte comprenant les photos des prisonniers de NAHDHA lors d'une manifestation du FRONT DE SALUT à coté de MEKKI et A.N.C.
ENFIN MABROUK A SABER , ET DOMMAGE AUX MEDIA DE LA MANIPULATION POUR LA FERMETURE DES ROBINETS DE L'INDIGNATION ET LA COUPURE DE LA MANIPULATION PAR KAIS SAIED.