lundi 06 octobre 2025
Flottille Al Soumoud, inflation, ARP…Les 5 infos du week-end
Flottille Al Soumoud, inflation, ARP…Les 5 infos du week-end
Il est 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué le week-end du 4 au 5 octobre 2025.  


Retour triomphal des Tunisiens de la Flottille Al Soumoud

Le premier groupe de participants tunisiens à la Flottille Al Soumoud est rentré ce dimanche 5 octobre 2025, à Tunis, après avoir été expulsé la veille vers la Turquie par les autorités israéliennes. Le groupe, composé de dix citoyens tunisiens, a atterri à l’aéroport Tunis-Carthage en provenance d’Istanbul, où ils avaient transité. Les membres du groupe sont : Mohamed Ali Moheiddine,  Aziz Meliani, Noureddine Salouej, Abdallah Messaoudi, Houssem Eddine Rmadi,  Zied Jaballah, Hamza Bouzouida, Mohamed Mrad, Anis Abassi, Lotfi Hajji.

Les Tunisiens dans la rue en soutien à la Palestine

Dans le sillage des mobilisations observées à travers le monde, la Tunisie a connu, samedi 4 octobre 2025, une marche nationale en soutien à la Palestine et aux militants de la Flottille Al Soumoud. À Tunis, près de 1500 citoyens ont investi le centre-ville pour exprimer leur colère après l’interception violente des navires humanitaires par les forces d’occupation israéliennes.

Taux d'inflation de 5% en septembre 2025

Le taux d’inflation a atteint 5% au mois de septembre 2025, contre 5,2% le mois précédent, selon les chiffres publiés dimanche 5 octobre 2025 par l’Institut national de la statistique (INS). Ce recul s'explique essentiellement par le ralentissement du rythme d'évolution des prix du groupe des produits alimentaires (5,7% en septembre 2025 contre 5,9% en août 2025), des prix du groupe des loisirs et de la culture (4,6% en septembre 2025 contre 5,4% en août 2025), des prix du groupe des services des restaurants, cafés et hôtels (10,1% en septembre 2025 contre 10,6% en août 2025) et des prix du groupe des services de transport (3,1% en septembre 2025 contre 3,6% en août 2025).

L’ARP promet d’agir en faveur des diplômés chômeurs

L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a affirmé sa disposition à intervenir en faveur des diplômés chômeurs, dans le cadre de ses prérogatives constitutionnelles et en cohérence avec l’orientation sociale de l’État. Le président de l’ARP, Brahim Bouderbala, a reçu, vendredi 3 octobre 2025, au palais du Bardo, des représentants de cette catégorie ayant organisé une manifestation devant le siège du Parlement.

Tunisair Technics obtient la certification européenne Part-145 de l’EASA

La société Tunisair Technics, filiale du groupe Tunisair spécialisée dans la maintenance aéronautique, a obtenu la certification européenne Part-145, délivrée par l’Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA). Ce précieux sésame lui permet désormais d’assurer la maintenance des avions et composants européens, conformément aux normes internationales les plus exigeantes. Cette reconnaissance intervient à la suite d’un audit approfondi mené par l’EASA du 30 septembre au 2 octobre 2025, au terme duquel la conformité de Tunisair Technics aux standards européens a été confirmée.


23:00
Kaïs Saïed, espace Schengen, flottille Al SoumoudLes 5 infos de la journée
21:29
Mobilisation des internes et médecins à lhôpital Habib Bougatfa pour dénoncer les violences
21:02
États-Unis - Trump impose une taxe de 25% sur les poids lourds importés
20:20
Amnesty International dénonce les mauvais traitements infligés aux militants d'Al Soumoud
19:50
France - Après la démission de Lecornu, Macron cherche une sortie de crise
19:23
Kaïs Saïed sentretient avec Abdel Fattah al-Sissi
18:39
Grève maintenue dans lenseignement de base
18:17
Quinze Tunisiens de la Flottille Al Soumoud attendus en Jordanie mardi
17:08
3,8% denfants analphabètes en Tunisie, un chiffre qui révèle des disparités régionales
16:12
Pêche au thon rouge : la pression force le ministère à sauto-inspecter
15:14
OMS : quinze millions de mineurs vapotent dans le monde
15:03
Naufrage au large de Mahdia : des pêcheurs secourus après deux jours à la dérive
13:52
Le Syndicat des pharmaciens dofficine dénonce des irrégularités dans les règlements de la Cnam
13:08
Faouzi Ben Abderrahmen dénonce une crise civilisationnelle étouffante en Tunisie
12:18
Non, les États-Unis nont pas suspendu la délivrance de visas pour les Tunisiens
11:31
Hafedh Laamouri : la garantie financière protège à la fois les salariés et les entreprises bénéficiaires
11:30
Accident mortel sur le chantier de lautoroute Tunis-Jelma : lUGTT dénonce la défaillance du système de sécurité au travail
