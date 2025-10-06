alexametrics
lundi 06 octobre 2025
Heure de Tunis : 23:05
SUR LE FIL
Taux d'inflation de 5% en septembre 2025
05/10/2025 | 19:45
2 min
0 Commentaire(s)
Taux d'inflation de 5% en septembre 2025
Lecture Zen

Le taux d’inflation a atteint 5% au mois de septembre 2025, contre 5,2% le mois précédent, selon les chiffres publiés dimanche 5 octobre 2025 par l’Institut national de la statistique (INS).

Ce recul s'explique essentiellement par le ralentissement du rythme d'évolution des prix du groupe des produits alimentaires (5,7% en septembre 2025 contre 5,9% en août 2025), des prix du groupe des loisirs et de la culture (4,6% en septembre 2025 contre 5,4% en août 2025), des prix du groupe des services des restaurants, cafés et hôtels (10,1% en septembre 2025 contre 10,6% en août 2025) et des prix du groupe des services de transport (3,1% en septembre 2025 contre 3,6% en août 2025).

En glissement annuel, les prix des produits alimentaires ont augmenté de 5,7%. Ceci s'explique principalement par la hausse des prix des légumes frais de 21,1%, des prix de la viande d'agneau de 20,2%, des prix des poissons frais de 10,3% et des prix des fruits frais de 9,9%. En revanche, les prix des huiles alimentaires ont baissé de 24,3%.

Sur un an, les prix des produits manufacturés augmentent de 4,9% en raison de la hausse des prix des produits de l’habillement et chaussures de 9% et des produits d’entretien courant du foyer de 4,9%. Pour les services, l’augmentation des prix est de 4,5% sur un an, principalement expliquée par la hausse des prix des services du groupe restaurant, cafés et hôtels de 10,1%.

En septembre 2025, le taux d’inflation sous-jacente (hors produits alimentaires et énergie) a baissé pour s’établir à 5,2% après 5,4% le mois précédent. Les prix des produits libres (non encadrés) augmentent de 6% sur un an. Les prix des produits encadrés augmentent quant à eux de 1,6%. Les produits alimentaires libres ont connu une hausse de 6,5% contre 0,2% pour les produits alimentaires à prix encadrés.

L'indice des prix à la consommation  augmente de 0,6% au mois de septembre 2025 par rapport au mois d'août 2025. Cette augmentation est principalement attribuée à la hausse des prix des produits alimentaires de 1,3% et des prix du groupe des services d'éducation de 3,7%.

Sur un mois, les prix des produits alimentaires ont augmenté de 1,3%, en raison de la hausse des prix de la volaille de 5,6%, des prix des œufs de 4,2%, des prix des légumes frais de 2,6% et des prix de la viande de bovines de 1,4%. En revanche, le prix de la viande d'agneau a enregistré une légère baisse de 0,1%.

 

Sur un mois, les prix de ce groupe augmentent de 3,7%. Cette hausse s'explique principalement par l'augmentation des prix des services de l'enseignement secondaire privé de 5%, des prix des services de l'enseignement préélémentaire et primaire de 4,7%, des prix des cours de soutien scolaire de 3,2% et des prix des fournitures scolaires de 3%.

Les prix du groupe "loisirs et culture" ont augmenté de 0,7%. Cette hausse s'explique principalement par l'augmentation des prix des journaux, des magazines et des livres culturels de 1,3%.

Le groupe « Produits manufacturés » et le groupe « Services » sont les secteurs ayant apporté la plus forte contribution à l’inflation globale soit respectivement 1,9% et 1,5%.

Le groupe « Non alimentaire libre » et le groupe « Alimentaire libre » sont les groupes ayant apporté la plus forte contribution à l’inflation soit respectivement 3% et 1,6%.

 

S.H (Avec Communiqué )


05/10/2025 | 19:45
2 min
0 Commentaire(s)
Contenus Sponsorisés
Tunisair prolonge sa promo automne  hiver jusquau 19 octobre 2025 Tunisair prolonge sa promo automne  hiver jusquau 19 octobre 2025
OneTech Groupe célèbre les lauréats de la 2ème édition dIngenuity Award OneTech Groupe célèbre les lauréats de la 2ème édition dIngenuity Award
Pour la première fois, Tunis accueille la conférence régionale de formation RTC 2025 de Hyundai Motor Middle East and Africa Pour la première fois, Tunis accueille la conférence régionale de formation RTC 2025 de Hyundai Motor Middle East and Africa
LUBCI réaffirme son leadership en matière de RSE LUBCI réaffirme son leadership en matière de RSE
Ooredoo AI Summit : accélérer léconomie numérique de la Tunisie Ooredoo AI Summit : accélérer léconomie numérique de la Tunisie
Sicam, pionnier de la sécurité alimentaire en Tunisie, obtient la certification internationale zéro résidu de pesticides (ZRP) Sicam, pionnier de la sécurité alimentaire en Tunisie, obtient la certification internationale zéro résidu de pesticides (ZRP)
sur le fil
23:00
Kaïs Saïed, espace Schengen, flottille Al SoumoudLes 5 infos de la journée
21:29
Mobilisation des internes et médecins à lhôpital Habib Bougatfa pour dénoncer les violences
21:02
États-Unis - Trump impose une taxe de 25% sur les poids lourds importés
20:20
Amnesty International dénonce les mauvais traitements infligés aux militants d'Al Soumoud
19:50
France - Après la démission de Lecornu, Macron cherche une sortie de crise
19:23
Kaïs Saïed sentretient avec Abdel Fattah al-Sissi
18:39
Grève maintenue dans lenseignement de base
18:17
Quinze Tunisiens de la Flottille Al Soumoud attendus en Jordanie mardi
17:08
3,8% denfants analphabètes en Tunisie, un chiffre qui révèle des disparités régionales
16:12
Pêche au thon rouge : la pression force le ministère à sauto-inspecter
15:14
OMS : quinze millions de mineurs vapotent dans le monde
15:03
Naufrage au large de Mahdia : des pêcheurs secourus après deux jours à la dérive
13:52
Le Syndicat des pharmaciens dofficine dénonce des irrégularités dans les règlements de la Cnam
13:08
Faouzi Ben Abderrahmen dénonce une crise civilisationnelle étouffante en Tunisie
12:18
Non, les États-Unis nont pas suspendu la délivrance de visas pour les Tunisiens
11:31
Hafedh Laamouri : la garantie financière protège à la fois les salariés et les entreprises bénéficiaires
11:30
Accident mortel sur le chantier de lautoroute Tunis-Jelma : lUGTT dénonce la défaillance du système de sécurité au travail
Tous les Articles
Suivez-nous
Dans la même Rubrique
Kaïs Saïed, espace Schengen, flottille Al SoumoudLes 5 infos de la journée
Kaïs Saïed, espace Schengen, flottille Al SoumoudLes 5 infos de la journée
06/10/2025
0
Mobilisation des internes et médecins à lhôpital Habib Bougatfa pour dénoncer les violences
Mobilisation des internes et médecins à lhôpital Habib Bougatfa pour dénoncer les violences
06/10/2025
0
États-Unis - Trump impose une taxe de 25% sur les poids lourds importés
États-Unis - Trump impose une taxe de 25% sur les poids lourds importés
06/10/2025
0
Amnesty International dénonce les mauvais traitements infligés aux militants d'Al Soumoud
Amnesty International dénonce les mauvais traitements infligés aux militants d'Al Soumoud
06/10/2025
1
Horaires de prières
Tunis
Fajr
Dhohr
Asr
Maghreb
Icha
Ariana Béja Ben Arous Bizerte Gabes Gafsa Jendouba Kairouan Kasserine Kebili La Manouba Le kef Zaghouen Mahdia Médenine Mounastir Nabeul Sfax Sidi Bouzid Siliana Sousse Tatouine Tozeur Tunis