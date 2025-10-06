Retour triomphal des Tunisiens de la Flottille Al Soumoud

Le premier groupe de participants tunisiens à la Flottille Al Soumoud est rentré ce dimanche 5 octobre 2025, à Tunis, après avoir été expulsé la veille vers la Turquie par les autorités israéliennes. Le groupe, composé de dix citoyens tunisiens, a atterri à l’aéroport Tunis-Carthage en provenance d’Istanbul, où ils avaient transité.
Les membres du groupe sont : Mohamed Ali Moheiddine, Aziz Meliani, Noureddine Salouej, Abdallah Messaoudi, Houssem Eddine Rmadi, Zied Jaballah, Hamza Bouzouida, Mohamed Mrad, Anis Abassi, Lotfi Hajji.
Ils faisaient partie des 137 militants internationaux arrêtés puis libérés après la saisie du convoi humanitaire par les forces d’occupation israéliennes au large de Gaza.
À leur arrivée à Tunis, les dix militants ont été accueillis par une foule de citoyens, de proches et de représentants de la société civile, venus saluer leur engagement. L’accueil, marqué par une forte émotion et une importante présence médiatique, a pris les allures d’un hommage national à ceux qui ont pris part à cette initiative internationale de solidarité avec Gaza.
Les membres de la délégation tunisienne ont exprimé leur fierté d’avoir participé à cette action humanitaire visant à briser le blocus imposé à la bande de Gaza, et ont salué la solidarité des Tunisiens tout au long de leur détention.
S.H
Dommage!
Pour ceux qui ne le savent pas, le Hamas est la branche palestinienne des Frères Musulmans.
Pour ceux qui ne le savent pas, le Hamas est arrivé au pouvoir grâce à la droite israélienne et dans le but de combattre le Fatah, un parti laïque et séculaire qui dérangeait la droite sioniste messianique. Il leur fallait des radicaux en face.
Pour ceux qui ne le savent pas, c'est depuis la moitié du 20ème siècle que les Frères Musulmans ont été recyclé par le MI6 et la CIA.
Donc je résume, le Hamas, amené au pouvoir par la droite israélienne, a fait le 7 Octobre. L'?gypte avait informé Israël avant l'attaque. Le gouvernement de Netanyahu a permis aux militaires de célébrer une fête juive le jour de l'attaque du Hamas, laissant la frontière avec Gaza sans surveillance. Il a fallu des heures avant que les militaires israeliens soient informés de l'attaque. Entre temps, le Hamas a fait des dizaines de morts mais la grande majorité des morts c'est Israël qui les a fait puisqu'ils ont mit en marche la directive Hannibal. Depuis le 7 Octobre, c'est génocide des palestiniens. Selon le Lancet, 600,000 palestiniens sont morts. On a ensuite eu la caravane Al-Soumoud qui a failli causé une crise diplomatique (Al-Aftar et Al-Sissi, tout comme KS, sont opposés aux Frères Musulmans, sachant que ces dernières sont emprisonnés en '?gypte et en Tunisie (ennahdha)). En fin de compte ce fut un échec et comme certains députés Tunisiens l'ont bien remarqué, une man'?uvre des Islamo-gauchistes. On a ensuite eu la flottille Al-Soumoud, et comme je l'ai démontré, c'est encore un coup des Islamo-gauchistes, en plus d'être un échec. Et voilà que les tunisiens célèbrent le retour de leurs compatriotes comme des héros, alors qu'ils ne sont que les idiots utiles des services de renseignement occidentaux, israéliens et islamistes. En même temps, les journaux Tunisiens qui sont opposés à KS critiquent la réponse du gouvernement face aux attaques israélienne contre la flottille Al-Soumoud à Sidi Bou Saïd et au large de l'Italie, mais à aucun moment ne révèlent les choses que j'ai révélé dans ce commentaire.
Des soldates israélienne, abattues le 7 octobre, avaient signalé depuis des semaines des mouvement anormaux à Gaza. Les services de Tsahal ont classé ces signalements.
Pourquoi ?
Comment ,
Serait-ce parce que la Facho de Tel Aviv voulait cette guerre pour ne pas perdre le pouvoir suite à une condamnation pour plusieurs inculpations ?
Le problème en Tunisie, l'extrême majorité n'écoute qu'une camp, une vision, sans chercher à comprendre, ou refusant d'essayer de comprendre tous les tenants...
Mais dès qu'on essaie d'expliquer tout ça, on est immédiatement traité de sioniste génocidaire. Où la discussion est impossible.
Et pour ceux qui voudraient le regarder, le film-reportage "Les guetteuses d'Israel" a été diffusé sur la 5.
implique que pour réussir ou simplement vivre pleinement, il faut à la fois travailler dur et faire preuve d'astuce, d'ingéniosité et de ruse pour naviguer les complexités de l'existence.
Tant quand on est faible wallahi qui "jnah" on y arrivera à rien.
Et tant qu'on est prisonnie de nos émotions on est amené toujours à l'échec quoi que l'on fasse
eu tort, du début à la fin. Dieu punit la Tunisie chaque jour. Voilà la conséquence de la haine.
ya wouldy wyynek !?
Les faits sont simples : aucun bateau n'a atteint Gaza, aucune aide n'a été déchargée, aucun blocus n'a été brisé.
L'action, aussi sincère soit-elle, s'est arrêtée à la première ligne de la marine israélienne.
Et pourtant, à Tunis, on les accueille comme des héros.
Foule, caméras, slogans.
Mais que célèbre-t-on ? Le courage ? Ou la mise en scène d'un courage sans conséquence ?
Les véritables militants ne rentrent pas en fanfare.
Ils travaillent dans l'ombre, sur le terrain, dans les hôpitaux, les ONG, les juridictions internationales.
Ceux qu'on a vus descendre de l'avion, acclamés comme des vedettes, sont des militants ou devrai je dire des islamo gauchistes de la 25'? heure, plus soucieux d'image que d'impact.
Ce retour triomphal dit beaucoup sur notre pays :
On célèbre des défaites comme des victoires, faute d'avoir les moyens d'agir réellement.
Et pendant que les caméras s'attardent sur ces 'héros'?', les vrais - ceux qui tombent à Gaza - n'ont ni accueil ni funérailles.
Non, ce n'est pas un exploit.
C'est le miroir d'une Tunisie qui confond l'activisme avec le théâtre, le symbole avec la stratégie, le courage avec la posture ... Minable sans plus, les Palestiniens apprécieront ... HC
Mais une pensee pour ceux qui sont encore detenus et torturé .
Car torturé un tunisien c est torturé la Tunisie
Cette histoire de Flotille, n'est rien d'autre qu'une operation de relations publiques, bien évidamment quelques débiles y ont cru pour de vrai.
Enfin de compte Israel continue son massacre sans la moindre conséquence. Le monde regarde un génicide en directe mais personne ne peut poser de geste pour l'arrêter. L'humanité n'a rien appris de l'histoire.
Rahimaha allah
Paix ait son âme L'humanité.
L'humanité n'existe plus et n'existera plus
L'histoire est un éternel recommencement
Qu'on rappelle aux mémoires débiles, qu'à la veille du 7 octobre 2023, les juifs génocidaires de Gaza occupants de la Palestine, leurs commanditaires américains et les traîtres marionnettes parmi les Aarabou, avaient déjà enterré la cause palestinienne à jamais. Ils se sont distribués les milliards de dollars entre eux sans la moindre obligation ni la moindre nécessité d'évoquer la cause palestinienne même par le bout de leurs langues crochues. Ce ne fût qu'à la suite de ce jour de l'Aïd du 7 octobre, que les courageux Combattants de Hamas ont renversé toutes les donnes, jusqu'à avoir poussé la cause palestinienne au devant de l'intérêt mondial. Le drapeau palestinien est hissé de par les quatre coins de notre globe terrestre. Les juifs sont dénudés jusqu'à leurs couches adultes et répudiés par l'humanité entière.
Dites grand merci à tous ceux qui ont contribué à dévoiler la bestialité et les crimes contre l'humanité entière, des juifs génocidaires de Gaza occupants de la Palestine.
Vive le Hamas. Gloire à leurs Martyrs et honte à leurs bourreaux, les juifs génocidaires de Gaza.
Vive la Tunisie Terre des Hommes.
La Palestine vivra. La Palestine vaincra.
'?a me me fait penser à cette conclusion dune dissertation d'une élève
Triomphale !!!!