alexametrics
lundi 06 octobre 2025
Heure de Tunis : 23:05
SUR LE FIL
Retour triomphal des Tunisiens de la Flottille Al Soumoud
05/10/2025 | 17:49
2 min
24 Commentaire(s)
Retour triomphal des Tunisiens de la Flottille Al Soumoud
Lecture Zen

 

Le premier groupe de participants tunisiens à la Flottille Al Soumoud est rentré ce dimanche 5 octobre 2025, à Tunis, après avoir été expulsé la veille vers la Turquie par les autorités israéliennes. Le groupe, composé de dix citoyens tunisiens, a atterri à l’aéroport Tunis-Carthage en provenance d’Istanbul, où ils avaient transité.

 

Les membres du groupe sont : Mohamed Ali Moheiddine,  Aziz Meliani, Noureddine Salouej, Abdallah Messaoudi, Houssem Eddine Rmadi,  Zied Jaballah, Hamza Bouzouida, Mohamed Mrad, Anis Abassi, Lotfi Hajji. 

 


Ils faisaient partie des 137 militants internationaux arrêtés puis libérés après la saisie du convoi humanitaire par les forces d’occupation israéliennes au large de Gaza.

 

À leur arrivée à Tunis, les dix militants ont été accueillis par une foule de citoyens, de proches et de représentants de la société civile, venus saluer leur engagement. L’accueil, marqué par une forte émotion et une importante présence médiatique, a pris les allures d’un hommage national à ceux qui ont pris part à cette initiative internationale de solidarité avec Gaza.

 

 

Les membres de la délégation tunisienne ont exprimé leur fierté d’avoir participé à cette action humanitaire visant à briser le blocus imposé à la bande de Gaza, et ont salué la solidarité des Tunisiens tout au long de leur détention.

 

 

S.H


A lire également
Flottille Al Soumoud : dix Tunisiens parmi les libérés arrivés à Istanbul
05/10/2025 | 17:49
2 min
24 Commentaire(s)
Contenus Sponsorisés
Tunisair prolonge sa promo automne  hiver jusquau 19 octobre 2025 Tunisair prolonge sa promo automne  hiver jusquau 19 octobre 2025
OneTech Groupe célèbre les lauréats de la 2ème édition dIngenuity Award OneTech Groupe célèbre les lauréats de la 2ème édition dIngenuity Award
Pour la première fois, Tunis accueille la conférence régionale de formation RTC 2025 de Hyundai Motor Middle East and Africa Pour la première fois, Tunis accueille la conférence régionale de formation RTC 2025 de Hyundai Motor Middle East and Africa
LUBCI réaffirme son leadership en matière de RSE LUBCI réaffirme son leadership en matière de RSE
Ooredoo AI Summit : accélérer léconomie numérique de la Tunisie Ooredoo AI Summit : accélérer léconomie numérique de la Tunisie
Sicam, pionnier de la sécurité alimentaire en Tunisie, obtient la certification internationale zéro résidu de pesticides (ZRP) Sicam, pionnier de la sécurité alimentaire en Tunisie, obtient la certification internationale zéro résidu de pesticides (ZRP)
sur le fil
23:00
Kaïs Saïed, espace Schengen, flottille Al SoumoudLes 5 infos de la journée
21:29
Mobilisation des internes et médecins à lhôpital Habib Bougatfa pour dénoncer les violences
21:02
États-Unis - Trump impose une taxe de 25% sur les poids lourds importés
20:20
Amnesty International dénonce les mauvais traitements infligés aux militants d'Al Soumoud
19:50
France - Après la démission de Lecornu, Macron cherche une sortie de crise
19:23
Kaïs Saïed sentretient avec Abdel Fattah al-Sissi
18:39
Grève maintenue dans lenseignement de base
18:17
Quinze Tunisiens de la Flottille Al Soumoud attendus en Jordanie mardi
17:08
3,8% denfants analphabètes en Tunisie, un chiffre qui révèle des disparités régionales
16:12
Pêche au thon rouge : la pression force le ministère à sauto-inspecter
15:14
OMS : quinze millions de mineurs vapotent dans le monde
15:03
Naufrage au large de Mahdia : des pêcheurs secourus après deux jours à la dérive
13:52
Le Syndicat des pharmaciens dofficine dénonce des irrégularités dans les règlements de la Cnam
13:08
Faouzi Ben Abderrahmen dénonce une crise civilisationnelle étouffante en Tunisie
12:18
Non, les États-Unis nont pas suspendu la délivrance de visas pour les Tunisiens
11:31
Hafedh Laamouri : la garantie financière protège à la fois les salariés et les entreprises bénéficiaires
11:30
Accident mortel sur le chantier de lautoroute Tunis-Jelma : lUGTT dénonce la défaillance du système de sécurité au travail
Tous les Articles
Suivez-nous
Dans la même Rubrique
Kaïs Saïed, espace Schengen, flottille Al SoumoudLes 5 infos de la journée
Kaïs Saïed, espace Schengen, flottille Al SoumoudLes 5 infos de la journée
06/10/2025
0
Mobilisation des internes et médecins à lhôpital Habib Bougatfa pour dénoncer les violences
Mobilisation des internes et médecins à lhôpital Habib Bougatfa pour dénoncer les violences
06/10/2025
0
États-Unis - Trump impose une taxe de 25% sur les poids lourds importés
États-Unis - Trump impose une taxe de 25% sur les poids lourds importés
06/10/2025
0
Amnesty International dénonce les mauvais traitements infligés aux militants d'Al Soumoud
Amnesty International dénonce les mauvais traitements infligés aux militants d'Al Soumoud
06/10/2025
1
Commentaires
Commentaires (24)
Cliquer ici Pour les conditions d'utilisation
Bounegucha
faire appel a la justice
a posté le 06-10-2025 à 20:44
Il faut déposer une plainte pour fraude aux actes humanitaires, tromperie en réunions et arnaque à la simplicité d'esprit de la population, plus tous les actes qui tombent sous les articles de lois.
Répondre
Gg
Censure
a posté le 06-10-2025 à 13:26
J'ai été censuré pour avoir exprimé ma joie de savoir que les francais sont encore détenus par Israël.
Dommage!
Répondre
bouraoui
dites nous s'ils ont pu accomplir leur mission
a posté le 06-10-2025 à 12:48
leur mission consiste entre autre d'acheminer des médicaments et de la nourriture ceci a-til était réalisé?
Répondre
Elyess
Réponse
a posté le 06-10-2025 à 11:11
Saif Abu Kashik, inscrit sur la liste Palestinian Conference for Palestinian Abroad (PCPA), est le PDG d'une entreprise qui détient des dizaines de navires qui ont participé à la flottille Soumoud. Le PCPA est subordonnée au Hamas et serait en vrai une aile au movement. En d'autres termes, la flottille Al-Soumoud est une action du Hamas.

Pour ceux qui ne le savent pas, le Hamas est la branche palestinienne des Frères Musulmans.

Pour ceux qui ne le savent pas, le Hamas est arrivé au pouvoir grâce à la droite israélienne et dans le but de combattre le Fatah, un parti laïque et séculaire qui dérangeait la droite sioniste messianique. Il leur fallait des radicaux en face.

Pour ceux qui ne le savent pas, c'est depuis la moitié du 20ème siècle que les Frères Musulmans ont été recyclé par le MI6 et la CIA.

Donc je résume, le Hamas, amené au pouvoir par la droite israélienne, a fait le 7 Octobre. L'?gypte avait informé Israël avant l'attaque. Le gouvernement de Netanyahu a permis aux militaires de célébrer une fête juive le jour de l'attaque du Hamas, laissant la frontière avec Gaza sans surveillance. Il a fallu des heures avant que les militaires israeliens soient informés de l'attaque. Entre temps, le Hamas a fait des dizaines de morts mais la grande majorité des morts c'est Israël qui les a fait puisqu'ils ont mit en marche la directive Hannibal. Depuis le 7 Octobre, c'est génocide des palestiniens. Selon le Lancet, 600,000 palestiniens sont morts. On a ensuite eu la caravane Al-Soumoud qui a failli causé une crise diplomatique (Al-Aftar et Al-Sissi, tout comme KS, sont opposés aux Frères Musulmans, sachant que ces dernières sont emprisonnés en '?gypte et en Tunisie (ennahdha)). En fin de compte ce fut un échec et comme certains députés Tunisiens l'ont bien remarqué, une man'?uvre des Islamo-gauchistes. On a ensuite eu la flottille Al-Soumoud, et comme je l'ai démontré, c'est encore un coup des Islamo-gauchistes, en plus d'être un échec. Et voilà que les tunisiens célèbrent le retour de leurs compatriotes comme des héros, alors qu'ils ne sont que les idiots utiles des services de renseignement occidentaux, israéliens et islamistes. En même temps, les journaux Tunisiens qui sont opposés à KS critiquent la réponse du gouvernement face aux attaques israélienne contre la flottille Al-Soumoud à Sidi Bou Saïd et au large de l'Italie, mais à aucun moment ne révèlent les choses que j'ai révélé dans ce commentaire.
Répondre
1/3i
doc hier sur M6
a posté le à 13:39
qui racontait le 7 octobre, et la colonisation violente en Cisjordanie.

Des soldates israélienne, abattues le 7 octobre, avaient signalé depuis des semaines des mouvement anormaux à Gaza. Les services de Tsahal ont classé ces signalements.

Pourquoi ?
Comment ,

Serait-ce parce que la Facho de Tel Aviv voulait cette guerre pour ne pas perdre le pouvoir suite à une condamnation pour plusieurs inculpations ?

Le problème en Tunisie, l'extrême majorité n'écoute qu'une camp, une vision, sans chercher à comprendre, ou refusant d'essayer de comprendre tous les tenants...

Mais dès qu'on essaie d'expliquer tout ça, on est immédiatement traité de sioniste génocidaire. Où la discussion est impossible.
Répondre
Gg
Pire que cela
a posté le à 14:18
Les rapports des observatrices n'ont pas été transmis à la hiérarchie!
Et pour ceux qui voudraient le regarder, le film-reportage "Les guetteuses d'Israel" a été diffusé sur la 5.
Répondre
*****
Moralité
a posté le 06-10-2025 à 08:38
La vie est ruse et travail
implique que pour réussir ou simplement vivre pleinement, il faut à la fois travailler dur et faire preuve d'astuce, d'ingéniosité et de ruse pour naviguer les complexités de l'existence.

Tant quand on est faible wallahi qui "jnah" on y arrivera à rien.

Et tant qu'on est prisonnie de nos émotions on est amené toujours à l'échec quoi que l'on fasse
Répondre
AG
Vous devriez écouter les palestiniens, et non le Hamas.
a posté le 06-10-2025 à 03:44
Les Palestiniens détestent le Hamas et il y a plusieurs vidéos les montrant maintenant crier "I love you Donald Trump". Ils veulent vivre et veulent désespérément cet accord de paix. Mais les pro-Palestiniens en Afrique du Nord, en Europe, en Amérique, sont programmés pour détester Donald Trump et Israël et à adorer le Hamas (ils les appellent même des "guerriers pour la liberté"). Ils n'écoutent même pas le peuple palestinien, c'est devenu un simple détail maintenant, comparé à leur folie des selfies et de leur image de "sauveurs". C'est de la politique, et ils veulent continuer la guerre tout simplement parce qu'ils sont bourrés de haine et manipulés par la propagande. Honte aux peuples arabes qui n'ont RIEN fait en 2 ans. Honte à la millionnaire financée par le Hamas, Greta Thunberg, et à la flottille qui continue d'encourager les pires terroristes. Honte à la Tunisie et à l'Algérie, où l'antisémitisme etait à un niveau extrême, même avant la guerre. J'ai honte de ce peuple bête et méchant et l'histoire démontrera à quel point il a
eu tort, du début à la fin. Dieu punit la Tunisie chaque jour. Voilà la conséquence de la haine.
Répondre
DIOGENE
la noblesse de leurs actes
a posté le 06-10-2025 à 02:19
écartez vous devant la noblesse de ceux qui ont eu le privilège d'une gifle de la douane et les soldats israéliens et peuvent afficher en encadré de tableaux dans leurs salons l'acte honorable d'avoir été expulsé d'israel,
ya wouldy wyynek !?
Répondre
HatemC
Les vrais héros ne rentrent pas sous les caméras
a posté le 05-10-2025 à 23:07
Appeler 'exploit'?' le retour des membres tunisiens de la flottille Al Soumoud est une insulte à l'intelligence.
Les faits sont simples : aucun bateau n'a atteint Gaza, aucune aide n'a été déchargée, aucun blocus n'a été brisé.
L'action, aussi sincère soit-elle, s'est arrêtée à la première ligne de la marine israélienne.

Et pourtant, à Tunis, on les accueille comme des héros.
Foule, caméras, slogans.
Mais que célèbre-t-on ? Le courage ? Ou la mise en scène d'un courage sans conséquence ?

Les véritables militants ne rentrent pas en fanfare.

Ils travaillent dans l'ombre, sur le terrain, dans les hôpitaux, les ONG, les juridictions internationales.
Ceux qu'on a vus descendre de l'avion, acclamés comme des vedettes, sont des militants ou devrai je dire des islamo gauchistes de la 25'? heure, plus soucieux d'image que d'impact.

Ce retour triomphal dit beaucoup sur notre pays :
On célèbre des défaites comme des victoires, faute d'avoir les moyens d'agir réellement.
Et pendant que les caméras s'attardent sur ces 'héros'?', les vrais - ceux qui tombent à Gaza - n'ont ni accueil ni funérailles.

Non, ce n'est pas un exploit.
C'est le miroir d'une Tunisie qui confond l'activisme avec le théâtre, le symbole avec la stratégie, le courage avec la posture ... Minable sans plus, les Palestiniens apprécieront ... HC
Répondre
le financier
bravo
a posté le 05-10-2025 à 23:06
Pour des civils avec peu de moyens , ils ont fait leur part contrairement a nos politiques ....
Mais une pensee pour ceux qui sont encore detenus et torturé .
Car torturé un tunisien c est torturé la Tunisie
Répondre
Rim
Absolument pathétique!
a posté le 05-10-2025 à 22:43
Les Tunisiens méritent leur misère. Vous salissez la planète partout où vous allez, et vous êtes pleins de haine, de prétention et de propagande islamiste. Alors que les Palestiniens se soulèvent contre le Hamas, que tous les pays arabes acceptent les accords de paix, et que le Hamas a finalement accepté de rendre les otages, d'arrogants deux de pique tunisiens viennent se foutre au milieu, complètement imbibés eux-mêmes, sans même comprendre les enjeux mondiaux. Le monde entier tourne vers la droite, et les Nord-Africains seront les premiers expulsés de tous les pays. Vous êtes absolument répugnants, et en plus bien fiers de l'être. Vous méritez le pire, et c'est d'ailleurs ce qui se passe dans votre petit pays pourri.
Répondre
Astérix
Deux absents!
a posté le 05-10-2025 à 22:09
Oui deux absents pour fêter ce retour " retour triomphal" : itabel wizakar! J'ai oublié un troisième absent: illi ihiz 3al aktef!
Répondre
Zico
Une triomphe arabe
a posté le 05-10-2025 à 22:02
La spécialité des arabes est de transformer les défaites en triomphes comme, par exemple, les Irakiens qui ont célébrés sous Saddam "leur victoire" dans la guerre du Golf.
Cette histoire de Flotille, n'est rien d'autre qu'une operation de relations publiques, bien évidamment quelques débiles y ont cru pour de vrai.
Enfin de compte Israel continue son massacre sans la moindre conséquence. Le monde regarde un génicide en directe mais personne ne peut poser de geste pour l'arrêter. L'humanité n'a rien appris de l'histoire.
Répondre
*****
Zico
a posté le à 22:15
L'humanité est finie à jamais après ça.
Rahimaha allah
Paix ait son âme L'humanité.
L'humanité n'existe plus et n'existera plus
L'histoire est un éternel recommencement
Répondre
Ahmed
Mahla Errboukh!
a posté le 05-10-2025 à 21:52
Barbecui, , mechoui, bendire, ou mezoued et fazzeni...
Répondre
Abel Chater
Des Héros à retenir leurs noms dans la mémoire glorieuse de la Tunisie et des Tunisiens. Une gloire internationale unique en son genre contre les juifs génocidaires de Gaza occupants de la Palestine.
a posté le 05-10-2025 à 21:40
Ces merveilleux et Valeureux Tunisiens, qui ont fait bouger le monde entier contre les juifs génocidaires de Gaza occupants de la Palestine.
Qu'on rappelle aux mémoires débiles, qu'à la veille du 7 octobre 2023, les juifs génocidaires de Gaza occupants de la Palestine, leurs commanditaires américains et les traîtres marionnettes parmi les Aarabou, avaient déjà enterré la cause palestinienne à jamais. Ils se sont distribués les milliards de dollars entre eux sans la moindre obligation ni la moindre nécessité d'évoquer la cause palestinienne même par le bout de leurs langues crochues. Ce ne fût qu'à la suite de ce jour de l'Aïd du 7 octobre, que les courageux Combattants de Hamas ont renversé toutes les donnes, jusqu'à avoir poussé la cause palestinienne au devant de l'intérêt mondial. Le drapeau palestinien est hissé de par les quatre coins de notre globe terrestre. Les juifs sont dénudés jusqu'à leurs couches adultes et répudiés par l'humanité entière.
Dites grand merci à tous ceux qui ont contribué à dévoiler la bestialité et les crimes contre l'humanité entière, des juifs génocidaires de Gaza occupants de la Palestine.
Vive le Hamas. Gloire à leurs Martyrs et honte à leurs bourreaux, les juifs génocidaires de Gaza.
Vive la Tunisie Terre des Hommes.
La Palestine vivra. La Palestine vaincra.
Répondre
******
Triste
a posté le 05-10-2025 à 21:37
Wa dafantou Abi wa raja3tou farihatan massroura.

'?a me me fait penser à cette conclusion dune dissertation d'une élève
Répondre
Mohamed Obey
Oui, c'est un retour triomphal....!
a posté le 05-10-2025 à 21:29
triomphal parce que c'est que les militants ont bravé les autorités de l'entité sioniste, scandé leur slogans "Free Palestine!", brandi le drapeau palestinien en présence d'Itmar Ben Ghvir, etc...Des actes héroïques quand on connait quels actes atroces les colons israéliens en sont capables. Oui, les aides humanitaires n'ont pas pu être acheminées jusqu'aux peuple sinistré qui les attendait avec urgence, mais au final le fait de fouler le sol gazaoui est un acte symbolique exprimant plus l'empathie et la solidarité envers les frères et s'?urs qu'aspirant à les affranchir de l'état de siège ou de résoudre entièrement le problème du besoin radicalement... Retour triomphal en ces temps de vaches maigres !
Répondre
RMNiste
N'importe quoi
a posté le 05-10-2025 à 21:14
J'ai honte de mon peuple, pour sa débilité.
Répondre
Tunisienne
Ils sont ou les bateaux?
a posté le 05-10-2025 à 20:31
Ils ont laisse leurs bateaux aux israéliens et sont rentres en avion! Beau triomphe
Répondre
Ahmed
@Tunisienne
a posté le à 02:12
dans le billet de ce voyage purement touristique et dans le forfait il est inclue pour l'amortissement le prix des bateaux et leur destruction, aucun bateau n'a de la valeur marchande tous des vieux rafiots poubelles trop loin de pendre la mer.
Répondre
******
Absolument
a posté le à 21:14
Tristement, trop mal au c'?ur.
Répondre
*****
Rentrée triomphale
a posté le 05-10-2025 à 18:29
Ont ils accompli leurs missions ? Non
Triomphale !!!!
Répondre
Pépites
Espace Schengen : une nouvelle mesure de contrôle entre en vigueur le 12 oct...
06/10/2025
6
Peine de mort pour une publication Facebook, un seul coupable : Kaïs Saïed
06/10/2025
20
Le Premier ministre français démissionne trois semaines après sa nomination
06/10/2025
12
Lotfi Hajji revient sur son expérience à bord de la flottille Al Soumoud
06/10/2025
12
Tourisme : la Tunisie vise 25.000 visiteurs chinois dici fin 2025
06/10/2025
5
Les partisans dAbir Moussi manifestent devant le Parlement
06/10/2025
5
Horaires de prières
Tunis
Fajr
Dhohr
Asr
Maghreb
Icha
Ariana Béja Ben Arous Bizerte Gabes Gafsa Jendouba Kairouan Kasserine Kebili La Manouba Le kef Zaghouen Mahdia Médenine Mounastir Nabeul Sfax Sidi Bouzid Siliana Sousse Tatouine Tozeur Tunis