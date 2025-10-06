alexametrics
lundi 06 octobre 2025
Journée mondiale des enseignants : le ministre de lÉducation salue le rôle essentiel du corps enseignant
05/10/2025
Journée mondiale des enseignants : le ministre de lÉducation salue le rôle essentiel du corps enseignant
À l’occasion de la Journée mondiale des enseignants, célébrée chaque année le 5 octobre, le ministre de l’Éducation, Noureddine Nouri, a adressé un message de félicitations et de reconnaissance à l’ensemble du corps enseignant tunisien, saluant « la noblesse et la sainteté de la mission éducative ».

Dans son message, le ministre a tenu à exprimer sa haute considération pour les efforts déployés par les enseignantes et enseignants, toutes catégories confondues, « dans la construction de l’homme et de la société et dans la préparation aux défis de l’avenir ».

Il a rappelé que cette journée constitue « une occasion de consolider la valeur symbolique et morale que revêt le métier d’enseignant, tant dans le système éducatif que dans la société dans son ensemble ».

Le ministre de l’Éducation a réaffirmé l’engagement de son département à œuvrer selon les orientations stratégiques du secteur, notamment à travers, l’amélioration des conditions de travail des enseignants ; le renforcement de leurs compétences face aux mutations rapides du champ éducatif  et la valorisation de leur statut professionnel, moral et matériel, considéré comme un pilier essentiel de la qualité de l’enseignement. « La qualité de l’éducation repose sur une équité réelle entre l’élève et l’enseignant », a souligné Noureddine Nouri.

S’adressant directement aux enseignants, le ministre les a appelés à poursuivre leur mission avec la même détermination, en œuvrant à transmettre le savoir et cultiver l’esprit critique et la créativité ; à renouveler les pratiques pédagogiques et les initiatives éducatives et à encourager les élèves à aimer l’école, à respecter l’espace scolaire et à y contribuer activement. 

Il a insisté sur la nécessité de former une génération responsable et citoyenne, attachée aux valeurs de travail, de solidarité et de respect.

Enfin, Noureddine Nouri a tenu à rendre hommage aux enseignants partis à la retraite, saluant « leurs contributions durables et leurs parcours exemplaires ».

Il a invité les jeunes enseignants à s’inspirer de leurs expériences et à « poursuivre leur mission avec la même intégrité, la même passion et le même dévouement ».

En conclusion, le ministre de l’Éducation a réaffirmé que le ministère restera engagé à soutenir les enseignants, à améliorer leurs conditions d’exercice et à préserver la dignité d’une profession au cœur du développement national.

 

S.H


05/10/2025 | 16:33
