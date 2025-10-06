alexametrics
lundi 06 octobre 2025
Heure de Tunis : 23:04
Naoufel Saïed vole au secours de son frère : nous sommes le peuple, nous sommes les 99 %
05/10/2025 | 15:01
3 min
30 Commentaire(s)
Lecture Zen

Une fois de plus, Naoufel Saïed, frère du président de la République, est monté au créneau pour défendre Kaïs Saïed face à la vague de critiques qui le visent. Dans une publication postée sur sa page Facebook, il a lancé un message aux accents populistes « Nous sommes le peuple… Nous sommes les 99 %… Les choix nationaux sont ceux qui demeurent. »

Derrière ce message apparemment anodin, se dessine un acte de défense politique. Car Naoufel Saïed, fidèle soutien de son frère depuis les débuts de sa carrière politique, intervient chaque fois que le président est fragilisé par la critique publique.


En évoquant « les 99 % », Naoufel Saïed renvoie implicitement aux résultats officiels de l’élection présidentielle de 2024, où Kaïs Saïed avait remporté plus de 90,7% des voix.

Mais ce chiffre, souvent brandi par ses partisans, omet un détail essentiel : le taux de participation enregistré n’a pas dépassé 28,8 %, selon les chiffres de l’Isie.

Autrement dit, la légitimité numérique évoquée par Naoufel Saïed se heurte à la réalité d’une désaffection électorale, illustrant le fossé grandissant entre la présidence et une partie du corps électoral.

La sortie de Naoufel Saïed n’est pas anodine. Elle survient dans un contexte de contestation croissante autour de la présidence.

Ces derniers jours, Kaïs Saïed a été critiqué pour son silence dans l’affaire de la Flottille Al Soumoud, interceptée par la marine israélienne alors qu’elle tentait d’acheminer de l’aide vers Gaza.

Face à l’arrestation de 28 Tunisiens — dont plusieurs journalistes et militants — le président s’est contenté d’un communiqué officiel, jugé insuffisant par de nombreux observateurs et acteurs politiques.

Dans le même temps, une polémique nationale s’est déclenchée après la condamnation à mort d’un citoyen pour outrage au président de la République sur Facebook, une affaire perçue par les défenseurs des droits humains comme un tournant inquiétant pour la liberté d’expression.

Depuis 2019, Naoufel Saïed s’impose comme le défenseur le plus constant de son frère. Juriste de formation, il se présente comme l’interprète idéologique du projet présidentiel, justifiant souvent les décisions les plus controversées par une lecture nationaliste ou souverainiste.

Ses interventions, souvent rédigées dans un ton à la fois professoral et militant, visent à rétablir le récit d’un président incarnant la volonté du peuple face à « l’élite » ou à « l’ingérence étrangère ».

Mais cette fois, son message intervient alors que le pouvoir présidentiel semble en perte de souffle, confronté à une lassitude sociale, à une économie morose, et à une scène politique en état de sidération.

En somme, Naoufel Saïed continue de jouer le rôle de bouclier politique officieux de Kaïs Saïed, tentant de rappeler une légitimité passée pour étouffer un présent de critiques et d’incertitudes.

Mais dans un contexte où la parole présidentielle semble de plus en plus isolée, ces rappels à « la volonté du peuple » sonnent, pour beaucoup, comme un écho affaibli d’un discours qui ne convainc plus.

S.H

 

 

05/10/2025 | 15:01
3 min
30 Commentaire(s)
Commentaires
Commentaires (30)
Cliquer ici Pour les conditions d'utilisation
Monsieur X
99%
a posté le 06-10-2025 à 11:17
Kais Saied était fabriqué pour les élections de 2019, mais sa popularité n'a jamais atteint les 90% soyons sérieux svp, on ne rigole pas avec des choses sérieuses comme les statistiques. Mais, Kais Saied a aussi atteint ses limites et a épuisé son capital popularité et sympathie auprès du peuple tunisien à cause de toutes ses promesses non tenues, la situation économique désastreuse du pays, la progression du trafic de stupéfiants depuis le 25 juillet et plus récemment l'humiliation que lui a infligée Israël en faisant voler des drones à quelques mètres du palais. L'occident a déjà tourné la page sur Kais Saied et entrain de préparer un certain Hichem M pour prendre la relève suite aux élections de 2026. Toute bonne chose a une fin Monsieur Naoufel Saied. Game over.
Répondre
Elyess
Réponse
a posté le 06-10-2025 à 06:45
KS est arrivé au pouvoir grâce au vote nahdhaoui.

Ce sont principalement les seniors qui ont fait élire en 2024 KS alors que la tranche d'âge la plus nombreuse à entre 30 et 34 ans et alors que la majorité des Tunisiens ont moins de 34 ans.

Qui sont les 99%?

87 à 90% des conjoints en Tunisie sont vienne de la même région (endogamie géographique).
28 à 32,7% sont consanguins (mariage entre cousins inclus).
60% des maladies signalées en Tunisie sont autosomiques (conséquences de l'endogamie géographique et de la consanguinité).
Le QI moyen en 2023 est de 81.
Le taux de réussite au bac était de 55,66% en 2024 (le pire, c'est que c'est en hausse depuis bien avant KS).
L'analphabétisme touche 17,3% de la population adulte en 2024.
Le chômage touche 16% de la population alors qu'il était de 13% en 2010.
26,8% de la population active (en dessous de 15 ans) travail dans l'informelle en 2020, qui représente 35,2% du PIB en 2020.
La majorité du budget de l'état par dans les salaires des fonctionnaires qui ne sont que 14,8% de la population en 2024, mais qui étaient 9,8% en 2010.
L'indice de corruption (privé et publique) est de 40/100 en 2024, en hausse depuis 2011.

Qui est l'opposition à KS?

La majorité ne font même pas 1%.
KS est en première position dans les derniers sondages d'opinion.
Une bonne partie a fini en prison pour complot ou fraudes électorales, une autre est en fuite à l'étranger.
L'UGTT ne fait plus d'élection et la tête est contestée.
2193 électeurs dans l'ordre des avocats n'y changeront rien (certes plus que 50% des électeurs dans l'ordre des avocats mais seulement 0,02% des électeurs à l'élection présidentielle).
Par contre, ils ont un pouvoir de nuisance puisque leur mainmise dans les médias et leur soutien étranger.

Donc entre "le peuple veut" et "nous sommes les démocrates droit-de-l'hommistes", il serait temps que vous consommez vos délires idéologiques avec modérations.
Répondre
Tun
En politique si tu n'es pas cru, tu es cuit
a posté le 06-10-2025 à 03:53
Pauvre lui, il a eu un truc dans les yeux pour voir le 90% en 99% ou bien quand on finit de croire à son mensonge mais comme les démocraties le disent : En politique si tu n'es pas cru, tu es cuit
Répondre
Bounegucha
cause perdue
a posté le 06-10-2025 à 01:10
c'est des paroles courageuses et pleines d'espoir, et si je fais l'inventaire des commentateurs ci-bas, aucun ou presque ne vit en Tunisie, comme ceux qui ont provoqué le désastre de 2011.

Aucune personnalité riche et avec un certain pouvoir international ne s'implique pour une cause perdue. En attendant, on compte nos pauvres bougres de prisonniers politiques.

Les Tunisiens n'ont pas d'identité propre et sont traîtres contre leurs nation et nationaux, incapables de fidélité envers un leader ou un président qui les mènerait un jour dans le droit chemin.
Répondre
riri
c est qui?
a posté le 06-10-2025 à 00:24
quelqu'un a déjà a voté pour lui?
Répondre
Tounsi
Pas moi
a posté le à 10:02
J'ai voté Ayachi Zammal comme tout le monde.
Répondre
TRE USA
Confusion
a posté le 06-10-2025 à 00:15
Bro, I think that you are confusing percent and cent. The value of your brother Kays is not 99 percent but 99 cents. You can get them by the dozen at the dollar store here in the city.
Répondre
Mongi H
Arrogance
a posté le 05-10-2025 à 22:57
Il veut dire par qui "nous"? Lui et son frère sont le peuple. Quelle arrogance. Est-ce qu'il a oublié tous les innocents mis en prisons leur seul crime est que des tunisiens les ont parrainé au lieu de kais. Sans oublier Ayachi Zemmal qu'ils ont humilié avant de lui coller une peine de 60 ans de prisons juste parce-que plusieurs tunisiens ont déclaré qu'ils voteront et ont certainement voté pour lui. Ils sont où ses 99%?
Répondre
Tunisino
On verra!
a posté le 05-10-2025 à 21:56
On verra après quelques mois, lorsque la patience des chômeurs, des appauvris, et des trahis prend fin, c'est tout comme la fin de Bourguiba et Ben Ali, et même de Ghannouchi. Un autre littéraire politisé, déconnecté des besoins réels des tunisiens (qualité de vie et démocratie), qui se présente comme sauveur, en soutien d'un littéraire politisé qui se prend pour Omar Bin Alkhattab sans avoir ses compétences. Il faut lire l'histoire comment les premiers Kholafa ont rendu la terre islamique prospère, c'est une histoire de Konbas/Génie, absent chez les littéraires et les illettrés politisés tunisiens. Tout est connu, comment rendre un pays prospère, sauf que nos politiciens sont trop limités et trop égoïstes pour servir les tunisiens.
Répondre
Morjane
Ras-le-bol
a posté le 05-10-2025 à 21:20
On se passera bien de ses déclarations et de son point de vue. Il sera s'il le désire candidat et c'est de son droit. Dès le premier tour il partira et bon débarras de cette clique. Chaque période politique en Tunisie est une catastrophe depuis 2011. Er ces pseudo panarabistes, ces khwanjias Light, ces complotistes parano, ces fascistes déguisés en democrates, vivement qu'ils partent. Chez leurs amis à Téhéran s'il le faut. Avec 72% d'abstentions on se/retire normalement
Répondre
Lecture
Aucun droit à ceux qui ne respectent pas la loi
a posté le à 21:53
Non ce type n'aura aucun droit après la chute de son frère. Il faut être ferme avec ces gens là. Ce naoufel a supprimé le deuxième tour l'année dernière et a mis tous le candidats en prison en leur interdisant de se présenter à vie comme candidats. Je suis désolé il n'aura aucun droit. Il y en a marre en effet de cette famille
Répondre
LMT
Smala
a posté le 05-10-2025 à 19:38
Si toute la smala de ce président squatte le palais de carthage, celà veut dire que toute cette clique est entretenue par tous les tunisiens!
Répondre
Abir
Allahou A3lem
a posté le 05-10-2025 à 19:29
C'est un mélange, kwanji et chite, maintenant, il faut voir le pourcentage, 99% Chite ou 99% kwanji !
Répondre
Fares
Il a la trouille
a posté le 05-10-2025 à 19:25
99% * 0 = 0
Ils sont invisibles les tunisiens qui vous soutiennent? On ne les voit jamais sortir dans la rue pour vous soutenir. Vous êtes de plus en plus isolés.
Répondre
Hannibal
Naoufel qui?
a posté le 05-10-2025 à 18:47
You are the 99% of what?
Répondre
Le Numide
Est-il vrai que Naoufel Saied est khwenji ?
a posté le 05-10-2025 à 18:43
Merci pour la réponse
Répondre
Ahmed
Il va mal finir
a posté le 05-10-2025 à 18:42
Logiquement
Répondre
Ahlem
Qui ça ?
a posté le à 20:43
N ou K?
Répondre
Ahmed
Pas ou
a posté le à 13:50
Plutôt et
Répondre
Abir
Remarque: qu'est ce que vous pensez d'un chef d'Etat entouré par sa famille qui gère avec lui la politique ?
a posté le 05-10-2025 à 18:35
Ks le propre, est entouré par son frère comme conseiller, sa belle soeur certainement elle a un rôle puisque elle habite au Palais aux côtés de sa soeur et le reste de la famille neveux et beau-x frère-s, est ce que on pourra toujours dire que ks est nadhif? qu'est ce que vous pensez quand un pouvoir mets tout ses concurrents-es en prison pendant les élections présidentielles, est ce que les 90% sont légitimes?
Répondre
Tounsi
BN
a posté le 05-10-2025 à 18:12
Pourquoi donner de l'importance à naoufel s. qui est un facebookeur comme un autre. Il n'a et ne doit avoir aucun rôle dans la gouvernance de la Tunisie. On a assez de l'ingérence des membres de la famille et svp ne leur donnez pas une importance qu'ils ne méritent. C'est à cause des médias qu'un retraité sans passé politique a pu diffuser des mensonges et remporter les élections.
Répondre
Samir
Hahahaha
a posté le 05-10-2025 à 17:30
C'est cela oui c'est cela.
Répondre
Lucky Luke
Du respect aux tunisiens
a posté le 05-10-2025 à 17:03
Je rejoins nos camarades RMNiste et CL dans leurs commentaires.

à la place de ce duc d'Orléans auto proclamé, dauphin de la dernière heure, j'aurai honte de brandir de tels chiffres même s'ils étaient le résultat légitime d'une élection présidentielle, par ailleurs biaisée sur tous les plans.
Il faudrait être aveugle ou fou, ou bien les deux à la fois pour ne pas constater les faits.

Un peu de décence et de modestie leur feront du bien. Et surtout un peu de respect aux tunisiens et à leur intelligence !

Ils ont vraiment de la chance d'être venus après Nahdha et les autres calamités post 2011, mais la patience des tunisiens à elle aussi ses limites.
Avouer ses échecs et savoir se retirer et laisser la place à plus compétent est une vertu qu'on trouve seulement chez des gens civilisés, d'un certain intellect, honnêtes et respectables.
Et en politique, ça s'appelle être responsable et garantir une alternance pacifique du pouvoir.

L'ignorer vous mènera tôt ou tard à une destruction certaine.
Répondre
Byllmer Guez
Rabbi y Noube Alina, on attends
a posté le 05-10-2025 à 16:42
Il vit dans le déni grâce à son frère qui l'aveugle par ses idéologies personnelles,
il aurait pu achever totalement le monstre salafiste et son pouvoir politique,
mais au contraire il a utilisé sa masse populaire pour son compte, et de plus en plus il s'éloigne du modernisme et embrasse la nation arabe avec son islamisme extrême et son arabisme qui n'a rien amené à la Tunisie depuis 60 ans.

Aucun pays riche et occidental ne l'invite, il n'a ni la carrure ni la bonne vision d'avenir pour les Tunisiens, il ne rassure pas, mais il inquiète autant que le tampon sur le front de son frère.
a part le prix de la banane et les fontaines de minuit, rien de signifiants pour la tunisie
Répondre
Imed
C'est qui?
a posté le 05-10-2025 à 16:42
Qui est ce Naoufel ? Un ministre ?
Répondre
BIG LOL
Il est drôle lui
a posté le 05-10-2025 à 16:16
90% ? On l'a enterré ensemble. Saied continuera à subir les conséquences de la légitimité entachée. 90% lol, puis lolo tu n'as rien compris à la démocratie en supposant les chiffres exacts.
Répondre
Lamjed
Oui, il a raison
a posté le 05-10-2025 à 16:07
Même avec 29% de participation, les 90% de voix pour Kais Saied sont incontestables et ceci pour 2 raisons : 1. Les 29% concernent tous les électeurs, inscrits ou pas - 2. Le taux de participation lors des élections de 2014 et 2019 qui concernait uniquement les personnes inscrites étaient de 40%. Par conséquent, c'était un raz de marée évident
Répondre
Larry
Va refaire tes comptes....
a posté le à 17:43
C'est uniquement que 25% des inscrits votants tunisiens.... et aujourd'hui il ne représente même plus 1/4 du peuple !.....
Répondre
CL
'?chec total
a posté le 05-10-2025 à 15:45
Ce n'est plus de la lassitude envers KS mais une désaffection totale face à ses choix politiques, économiques et diplomatiques. N S est l'idéologue du régime le populisme du président sur la question palestinienne ( toute la Palestine avec Jérusalem comme capitale ) isole la Tunisie le rapprochement avec l'Iran est l'?uvre de NS les sociétés communautaires est une aberration économique qui coûte cher au budget de l'?tat en plus une idée des années soixante qui a échoué partout.kS et son frère sont dans une logique communiste et nationaliste arabe courant qui a conduit partout à la dictature au nom de la cause palestinienne des dictateurs ont soumis les peuples du monde arabe à une répression féroce.la condamnation à mort d'un citoyen ordinaire pour une publication sur Facebook sonne le début de la fin de ce régime illégitime
Répondre
RMNiste
Sans honte ni gêne
a posté le 05-10-2025 à 15:33
De 91 % à 99 %, il y a un monde. Un score soviétique en 2025, il faut oser ! '?a sent la délivrance imminente. Il a choisi lui-même cette échéance tragique. Enfin, des jours meilleurs....
Répondre
