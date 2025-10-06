alexametrics
Un projet imposé et risqué pour la Tunisie : lUGTT met en garde contre le projet Elmed
05/10/2025
3 min
32 Commentaire(s)
Un projet imposé et risqué pour la Tunisie : lUGTT met en garde contre le projet Elmed
Lecture Zen

 

Le projet de liaison électrique entre la Tunisie et l’Italie (projet Elmed) continue de susciter la controverse. Invité sur les ondes de Diwan FM, Elyes Ben Ammar, membre de la fédération générale de l’électricité et du gaz relevant de l’UGTT, a qualifié ce projet de « projet imposé », affirmant qu’il comporte de sérieuses menaces économiques et stratégiques pour la Tunisie.

 

Selon lui, l’idée du projet n’est pas nouvelle : « Le concept de relier la Tunisie à l’Italie par un câble électrique sous-marin remonte aux années 1990. Sa concrétisation a commencé entre 2007 et 2008, sous Ben Ali, avec la création de la société Elmed chargée des études. »

À l’origine, explique Ben Ammar, le projet prévoyait la construction d’une centrale électrique en Tunisie, alimentée au gaz ou au charbon, dont les deux tiers de la production devaient être exportés vers l’Italie, le reste servant au marché local. « Le schéma de départ visait une ligne unidirectionnelle, allant de la Tunisie vers l’Italie », rappelle-t-il.

 

Mais après 2011, et à la suite de changements politiques et énergétiques dans la région, la Banque mondiale et les institutions financières internationales auraient, selon lui, imposé une modification de la formule.

« Le projet est devenu bidirectionnel, censé permettre des échanges d’électricité dans les deux sens. Mais dans les faits, cela ouvre la voie à ce que la Tunisie importe du courant européen, notamment quand notre pays sera en situation de pénurie », avertit le syndicaliste.

Ben Ammar cite un rapport de la Banque mondiale, selon lequel ce changement de modèle s’explique par les excédents énergétiques européens, notamment issus des énergies renouvelables, et la volonté d’intégrer la Tunisie au marché européen de l’électricité.

Mais il rejette cette logique : « Ce n’est pas un projet d’intégration, c’est un projet de dépendance. L’Europe dispose d’un marché unifié de l’électricité, pas la Tunisie. Et pourtant, c’est l’État tunisien qui supporte la plus grande part du coût. »

Pour le syndicaliste, le projet Elmed met la Tunisie dans une position paradoxale : « Nous sommes un pays qui souffre déjà de coupures et d’un déficit énergétique, et on nous demande d’investir dans une infrastructure dont le principal objectif est l’exportation au profit d’investisseurs étrangers », dénonce-t-il.

 

Il rappelle que selon la loi tunisienne de 2015, les centrales de production destinées à l’exportation ne sont pas tenues d’approvisionner le marché local, même en cas de crise. « Un investisseur privé qui produit pour l’exportation ne fournira pas un kilowatt à la Tunisie, même si le pays manque d’électricité. »

 

Ben Ammar estime que la Tunisie n’a reçu aucune étude de rentabilité transparente : « Nous avons demandé, au sein de la Steg, une étude de rentabilité du projet. Il n’y en a aucune. Comment décider d’un tel engagement sans savoir s’il sera bénéfique pour le pays ? »

Le syndicaliste conclut en mettant en garde contre une dérive économique : « Ce ne sont pas les Tunisiens qui exporteront de l’électricité, mais des investisseurs étrangers installés chez nous, qui profiteront de notre soleil et de notre vent pour vendre à l’Europe. La Tunisie n’y gagnera rien. »

 

Pour lui, le projet Elmed, soutenu par la Banque mondiale et la Commission européenne, pourrait placer la Tunisie dans une relation de dépendance énergétique vis-à-vis de l’Europe, au lieu de renforcer sa souveraineté énergétique.  « C’est un projet décidé ailleurs, sans consultation du peuple tunisien », conclut-il.

S.H

 

 

Commentaires
Commentaires (32)
Cliquer ici Pour les conditions d'utilisation
MDHAFFAR
une autre manière de colonialisme
a posté le 06-10-2025 à 21:39
Dans le passé les pays arabes et la Tunisie ont laissé les occidentaux exploiter leurs gisements pétrolier parceque qu'ils ne possédaient pas la technique d'extraction. Le resultat est que ces colonisateurs ne cessent de profiter de notre pétrole depuis longtemps. Aujourd'hui par défaut de technologie l'histoire va se répéter, les européens installent le câble ELMED afin de faciliter l'exportation de l'électricité qui serait produite par des investisseurs occidentaux à partir des centrales à energie renouvelable. ils vont exploiter nos ressources naturelles et confisquer nos terrains et nous ne seront maître de la situation.
Répondre
Larbi
'?tonnant
a posté le 06-10-2025 à 21:20
La Tunisie est approvisionnée en gaz et électricité (7/') par l'Algérie... La Question : d'où elle va trouver le gaz pour faire fonctionner ses centrales et qu'elle électricité va-t-elle exporté
Répondre
Versus
Avec raison
a posté le 06-10-2025 à 15:23
Que les pays européens, l'UE souhaitent apporter des avantages à des pays tiers serait un scoop. l'UE est un vampire qui après avoir appauvri ses états membres cherche d'autres victimes pour continuer d'exister. De nations développés et prospères les états membres ont été emmenés aux portes du tiers monde par l'UE. Comme tout ce que touche l'UE, la Tunisie périra avec ce projet
Répondre
le financier
seul une etude independante pourra trancher
a posté le 06-10-2025 à 08:56
seul une etude independante pourra trancher .
Apres au politique d aller au bout ou pas , mais il est vrai que nous sommes en deficit energetique parcequ on a choisit de payer les salaires des 750 000 fonctionnaire au lieu d investir
merci KS
Répondre
Versus
Financier de quoi?
a posté le à 15:32
De ton portefeuille contenant 245 DT? Qu'est ce une étude indépendante ? Qui la réalise, à la demande de qui? Des pays africains, l'?gypte se lancent dans les mini réacteurs nucléaires, la Tunisie va faire l'esclave pour apporter de l'escronergie à ceux qui ne veulent pas la développer chez eux. Financier de quoi? Le sujet concerne l'aspect financier plus que technique.
Répondre
Rationnel
Une centaines d'etudes
a posté le à 10:47
Ce projet souffre d'un excès d'étude depuis son début 2007. Plus de 18 ans d'études et d'analyses. Les études sur ce projet sont disponibles sur le site du projet (elmedproject point com), le site de la banque mondiale, le site TERNA (société italienne de distribution d'electricite), ... Dans le cas d'infrastructure essentielle comme d'electricité, la profitabilité n'est pas le seul facteur a considérer.
Répondre
Ben Mansour
Rentabilité projet
a posté le 06-10-2025 à 06:21
Si on essaie d'analyser ce texte tel qu'il est , on peut dire que peu importe les intentions des uns et des autres et de leur connaissance -- doit , il y a ceux et celles qui n'arrivent même pas à définir "" le courant électrique """, une étude de rentabilité du projet est plus que ne nécessaire pour ne pas dire obligatoire ( même pour l'état).....
En fait, si le projet n'est nous est pas rentable , pourquoi toute cette charabia ...
Donc, patientez pour éviter parfois des erreurs fatales . ..Il n'est plus temps de commettre des erreurs .
Répondre
Ken
Rep
a posté le 06-10-2025 à 06:15
Vous avez dit un 1/3 pour 2/3... Avec un prix concurrentiel a celui produit par la STEG... En plus c nos ingénieurs et techniciens qui vont être recruter...
Répondre
Chedli
un vrai morceau de prose syndicalo-tragico-énergétique
a posté le 05-10-2025 à 23:43
Comme à son habitude l'UGTT s'oppose à tout changement des modes de production de transport et de distribution électrique qui échappe au monopole de la STEG, par crainte d'une perte d'influence, au détriment d'une évolution nécessaire et inéluctable due à l'aggravation de la dépendance énergétique du pays, de l'urgence de la décarbonation et de l'impératif d'une meilleure stabilisation du réseau.
Ils peuvent "s'enorgueillir" déjà d'avoir mis du plomb dans l'aile de la production photovoltaïque privée, clouée au pilori, au prétexte de "marchandisation de l'électricité et atteinte à la sécurité nationale et aux réseaux de distribution", causant ainsi un retard incommensurable dans la décarbonation électrique et accentuant notre déficit énergétique qui coutait déjà près de 10.7 milliards de dinars en 2024.
Pour rééditer cet "exploit" somme toute "louable", les apparatchiks du syndicat s'égosillent, à coup d'arguments approximatifs et de raccourcis démago dignes d'une propagande "Pravdaeyesque" sans jamais s'offusquer d'une contradiction flagrante par ci ou d'une entourloupe boétienne par là.
Maintenant essayons de démonter ce tintouin argumentaire sans queue ni tête :
1/"le projet est devenu bidirectionnel" c'est une vue de l'esprit qui s'appuie sur une vision étriquée. Pourquoi ? parce qu'une liaison électrique ne peut exister sans être bidirectionnelle comme un tuyau qui peut tout aussi conduire un fluide dans un sens ou dans l'autre, selon uniquement le gradient de pression de part et d'autre.
2/"ouvre la voie à ce que la Tunisie importe du courant issu des excédents énergétiques européens" pourquoi pas si le prix est convenable le syndicat préfère peut être importer le gaz algérien ou le pétrole libyen à bruler sur place !!!
3/"l'?tat tunisien supporte la plus grande part du coût" ! c'est évident. pourquoi ? parce qu'il faut investir dans des infrastructures locales pour d'une part, connecter en haute tension divers points du réseau, et d'autre part installer des centres de conversion continu/alternatif, à moins que le syndicat préfère laisser les italiens piétiner les plates bandes de la STEG, sans oublier que l'Europe SUBVENTIONNE à hauteur de 50% ce projet (jenna fiha brikeji)
4/"Nous sommes un pays qui souffre déjà de coupures et d'un déficit énergétique, et on nous demande d'investir dans une infrastructure dont le principal objectif est l'exportation au profit d'investisseurs étrangers" quoi de plus évident si certaines conditions sont remplies : subvention conséquente + importations de courant pour gérer les pics de consommation pendant l'été + investissements directs étrangers conséquents en aval pour produire du courant photovoltaïque avec des emplois et du développement à la clé.
5/"les centrales de production destinées à l'exportation ne sont pas tenues d'approvisionner le marché local, même en cas de crise. Un investisseur privé qui produit pour l'exportation ne fournira pas un kilowatt à la Tunisie, même si le pays manque d'électricité"!! Une pure facétie ! pourquoi ? parce qu'un producteur de courant sur un réseau électrique, ne peut en aucune manière décider de la destination de ses kWh produits. c'est le différentiel entre l'offre et la demande globale d'un réseau, par rapport à un autre différentiel d'un autre réseau interconnecté qui détermine si le flux va dans un sens ou dans l'autre (sous limite de capacité de l'interconnexion) et c'est à peine croyable qu'un membre de la fédération générale de l'électricité et du gaz relevant de l'UGTT, ne maitrise pas ce genre de concepts !!!
6/"la Tunisie n'a reçu aucune étude de rentabilité transparente": Qui pourrait croire que la Banque mondiale, la BEI, la BERD, la KfW s'amuseraient à financer un projet sans réelles études de factibilité, à fortiori avec l'aval d'un partenaire "inconscient et/ou naïf"?!!!
7/"Ce ne sont pas les Tunisiens qui exporteront de l'électricité, mais des investisseurs étrangers installés chez nous, qui profiteront de notre soleil et de notre vent pour vendre à l'Europe. La Tunisie n'y gagnera rien" C'est exactement faux! pourquoi ? parce que les Tunisiens qui possèderont les infrastructures factureront à hauteur de leur quotte part, les prestations de transport et de distribution du courant exporté, et rien n'empêche, sinon les lubies et les tocades des démagos, les privés tunisiens de produire et d'exporter leur propre énergie verte.

Pour le soleil et le vent, le syndicat préfèrerait peut être qu'on crève seuls de soif avec la gueule ouverte aux quatre vents, pendant que le Maroc produit 26% de son électricité en bas carbone et que notre cher patrie croule sous les déficits, l'UGTT préfère discuter du sexe des anges.
Répondre
Dalil sadek
Un monopole d'un autre siecle
a posté le 05-10-2025 à 22:31
Si la Tunisie est en retard dans les énergies renouvelables avec un déficit énergétique tous les jours plus important, c'est bien à cause de l'esprit monopolistique et corporatiste de l'UGTT qui s'apparente à une prise en otage de tout le pays.
Répondre
Mon.
Comment
a posté le 05-10-2025 à 21:33
Comment voulez-vous que le peuple décide de ce projet, il faut des experts pour cela et je ne pense pas que la Tunisie est en manque!
Répondre
Mohamed Obey
Il faut toujours partir à point !
a posté le 05-10-2025 à 21:06
Bien qu'il me manque le savoir technique en matière de partenariat économique, je me permets de contribuer un modeste point de vue qui relève du plutôt du bon sens. La Tunisie ne doit pas se précipiter à commercer avec quelque partie que ce soit avant d'avoir accompli et finalisé une étude de rentabilité. Arrêtons d'hypothéquer notre souveraineté, de jouer à la roulette avec nos deniers publics en prenant le train en marche !
Répondre
Ouici
Exportation d'électricité vers l'Europe.
a posté le 05-10-2025 à 20:14
Je vous prie gentillement de publier mon commentaire, que je vous ai envoyé, si n'est que vous êtes à la solde de ces investisseurs étrangers.
Répondre
Adel
votre publication reprenant la position de l'gtt sur le projet Elmed
a posté le 05-10-2025 à 20:03
Ce rejet par l'Ugtt du projet Elmed pour des motifs contestables n'est pas étonnant . Celle-ci plaide pour l'immobilisme et le statu quo afin que la STEG conserve son monopole et eux , leur pouvoir à l'intérieur de la Steg. Ceci avait déjà occasionné le retard de la Tunisie dans l'exploitation des énergies renouvelables par un refus de l'ouverture du marché de la production d'électricité à l'initiative privée.
Répondre
Ouici chafik
Exportation d'électricité vers l'EUROPE.
a posté le 05-10-2025 à 19:58
Comment peut on demander à une fourmis de pousser cet éléphant qui a 27 pattes ( toute proportion et respect des pays gardés), et de surcroît sans qu'il ait de redevances et royalties à payer par les bénéficiaires des retombées de cette mane de DIEU , dont est destinataire laTUNISIE, pays frère du mlen.
Cela revient à comparer ce projet caduc , à une nouvelle colonisation territoriale.
Répondre
123
Experience
a posté le 05-10-2025 à 19:07
Si l'UGTT est contre quelque chose, ça ne peut être q'une bonne chose.
Donc sans réfléchir vas y faites cette ligne !!!
Répondre
345
Expérience bis
a posté le à 21:59
Hhhhhhh
Tout à fait d'accord avec vous 123!!
Répondre
Anti harki
132 cache 123
a posté le à 00:57
132 années de colonialisme ça laisse des références même mathématiques ;)
Répondre
emaalem
n'importe quoi
a posté le 05-10-2025 à 17:40
n'importe quoi ! il cherche la part du gâteau puisque l'UGTT est hors sujet !
Répondre
elfribo
Dependance.. Dependance, dependance
a posté le 05-10-2025 à 15:32
Un âne qui transporte un fardeau ne fait pas de difference si c'est de l'or ou du charbon.
Ce Mr. est borgne, il n'a rien compris au jeu des européens et des Italiens.
2 points: cette ligne n'exclut pas l'extension et la creation de centrales electriques, en dehors et independantes de ce projet. Donc pas de dependance.
Ce projet est une initiative Italo _ Europeene pour diminuer la pollution en brulant des produits fossiles necessaires à la production de l'electricité ... Le charbon et le gaz , Pas devant chez -moi ...Mais loin, la-bas en Afrique ... Autrement dit un autre cas de dechets italiens deverses en Tunisie, comme c'etait le cas des ordures ...
Répondre
Gg
Encore une fois...
a posté le à 16:29
...c'est la Tunisie qui est en déficit d'énergie et qui va bénéficier de l'interconnexion.
Dans 20 ans cela aura peut être changé, mais actuellement c'est ainsi.
C'est factuel, pourquoi diable ne voulez vous pas le voir?
Répondre
Nephentes
Depuis 6 siècles la Tunisie est dépendante de l'Europe
a posté le 05-10-2025 à 15:10
Encore une fois et une nieme fois se confirme L'Insoutenable vulnérabilité de la Tunisie vis a vis de ses voisins

Les Algériens nous considèrent comme un simple gouvernorat algérien

Les libyens nous considèrent comme des hobbits sans foi ni honneur prêts a vendre soeur mere et fille pour quelques dollars

Les Italiens nous considèrent comme des africains colonisés meme pas des descendants de Carthage

Je suis italophone et je suis regulierement les médias italiens

Jamais au grand jamais les dirigeants et décideurs italiens ne nous ont considéré comme une nation porteuse de civilisation ou meme de partenariat mutuellement profitable

L'écrasante majorité d'entre eux nous considèrent comme un.peuple de petits voyous potentiellement terroristes

Du fait de l'absence de l'Etat de Droit de l'ignominie de notre dictature policière de l'ensauvagement atroce de notre société et du niveau de débilité agressive de la plupart des Tunisiens les Européens nous regardent littéralement come une Somalie en devenir

Alors ne cherchez pas à envisager un quelconque équilibre stratégique dans nos relations avec l'UE
Répondre
Rationnel
L'Europe est depedante de la Chine et des USA
a posté le à 16:26
La dépendance envers l'Europe a commencé en 1863 quand la Tunisie a pris ses premiers prêts.
Pendant les guerres de Napoléon, les exportations de blé à partir de la Tunisie qui ont permis aux européens de survivre aux famines provoquées par les guerres de Napoléon. La fin des guerres de Napoléon en 1815 a marqué le début de l'ère du colonialisme. La servitude de la Tunisie a commencé en 1863 avec le premier emprunt international du pays (voir Debt: how France appropriated Tunisia ).
L'Europe et les USA se trouvent dans une situation semblable à la Tunisie de 1863, ces pays sont sur-endettés et en déclin dans la majorité des domaines (industriel, energie, culture, cohésion sociale, démographique...). La dette dépasse les 125% du PIB aux USA, 145% en Grèce, 120% du PIB en France...
La Tunisie est plus chanceuse que la Libye et l'Algérie. La Libye n'est plus un pays mais une collection de territoires dominés par des milices, l'Algérie étant trop dépendante sur le pétrole et le gaz naturel. La transition énergétique s'accélère et ces pays seront dans des difficultés économiques d'ici 2030. Le développement le plus important en 2026 sera l'introduction des batteries Sodium par CATL qui seront 10 fois moins chères que les batteries Lithium. Le futur de ces deux pays est inquietant. Avant 1945 les libyens etait des tribus nomades qui avaient de la peine a se nourrir et les libyens vont retourner a cette situation.
Les médias traditionels ne reflètent pas l'opinion publique et dans la majorité des pays ces médias ont perdu leur influence. Les infleunceurs aux USA (Joe Rogan, Tucker Carlson, Meidas Touch, ...) ont une audience dix fois plus importantes que celles des medias traditionels. Les médias tarditionels sont dominés par quelques milliardaires qui sont hostiles.
Répondre
Sam
Sautises a gogo
a posté le 05-10-2025 à 14:39
L'UGTT doit ferme son bec et encore plus la steg en sureffectif. Faut purger la et l'irtt
Répondre
Gg
Des contradictions
a posté le 05-10-2025 à 14:29
Quelques contradictions notées au hasard:

"Nous sommes un pays qui souffre déjà de coupures et d'un déficit énergétique, et on nous demande d'investir dans une infrastructure dont le principal objectif est l'exportation"
Mettez vous d'accord avec vous mêmes, puisque vous n'ignorez pas "les excédents énergétiques européens, notamment issus des énergies renouvelables".
Cela n'aurait aucun sens que l'Europe investisse pour importer de l'électricité !

"la volonté d'intégrer la Tunisie au marché européen de l'électricité"
Heu... pour quoi faire, dans quel but?

"...au profit d'investisseurs étrangers"
Un petit coup de communisme au passage, chacun connaît les performances de vos secteurs publics!
D'autre part, avez vous entendu parler de collaborations industrielles ?
Apparemment non.
Pourtant, à terme, cela pourrait être excellent pour la Tunisie, si des gens intelligents gèrent le projet.

"Et pourtant, c'est l'?tat tunisien qui supporte la plus grande part du coût."
Certainement pas! Un autre article de BN donne le détail, lisez le?
Mais l'essentiel est que si le projet ne se fait pas, vous ne receviez pas l'argent prévu.

Bref, les syndicats sont partout les mêmes!
Répondre
Rationnel
UGTT: Preserver les privileges des plus nantis
a posté le à 15:03
La majorite du projet est finance par l'union europeenne, citation "The total costs for ELMED amount to around one billion euros. The EU Commission is providing the lion's share of this funding: EUR 307 million, as part of the Global Gateway Initiative. The World Bank (WB), the European Investment Bank (EIB) and the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) are also participating in ELMED with favourable loans, as is KfW Development Bank on behalf of the BMZ."
Le partenaire italien TERNA a une plus grande participation que la STEG qui n'a participe qu'avec 45 EUR millions moins de 5%.
Le flux d'électricité est bi-directionnel. Le pic de la consommation en Europe est en hiver et surtout pendant la période "Dunkelflaute", le pic de la consommation en Tunisie est en été pour la climatisation donc on a une complémentarité dans les besoins. Les prix de l'électricité en Europe ne sont pas constants et peuvent atteindre jusqu'à EUR 1000 par Mégawatt heures pendant cette période, les prix pendant les périodes de faible consommation sont environ EUR 50 / MWh.
Pour que les membres de l'UGTT conservent leurs privilèges, le reste de la population doit rester pauvre et sans emploi. La majorité de la population active en Tunisie est sans emplois (soins 5 millions de personnes) seulement 3,5 millions travaillent, d'après le recensement de 2024.
Répondre
Gg
Merci...
a posté le à 16:31
...pour ces renseignements très précis.
Répondre
Rationnel
Tout les arguments sont faux
a posté le 05-10-2025 à 14:22
Tous les arguments présentés par l'UGTT sont faux. BN Check devrait vérifier les arguments et les réfuter.
L'UGTT est à l'origine du retard de plus de 15 ans dans le déploiement des énergies renouvelables en Tunisie.
L'UGTT a bloqué les énergies renouvelables pour préserver les avantages de ses membres.
Le déficit énergétique représente plus des 2/3 du déficit commercial soit 10,8 milliards de dinars.
Si ces 10,8 milliards étaient investis dans la création des emplois, on n'aurait plus de chômage.
La Tunisie peut produire les énergies renouvelables a moins de la moitié de son coût en Europe et surtout le corridor Italie, Suisse, Autriche, Allemagne qui est est desservi par cette connexion et le corridor H2. Le soleil brille 3000 heures par an dans plusieurs régions en Tunisie et ne brille qu'à 1738 heures à Berlin. La Tunisie n'a pas une période où le soleil ne brille pas comme la période Dunkelflaute en Allemagne.
L'Europe n'a pas un marché d'électricité unifié ou une stratégie unique, chaque pays a sa propre stratégie et priorités: Energiewende en Allemagne, Nucléaire en France, Energie renouvelables en Espagne et Portugal'?'
Le sabotage des energies renouvelables est l'une des pires fautes de l'UGTT.

Répondre
SALIM
l'UGTT met en garde.Le SNJT condamne.LA LIGUE TRIFIENNE DENONCE........
a posté le 05-10-2025 à 14:17
Et le batonnier reçoit les batonniers de la France. Et quoi encore. WHO'S NEXT chantait THE WHO.
Répondre
Mongi
Toujours contre
a posté le 05-10-2025 à 13:59
Je me souviens que les stations de production d énergie solaire de Tataouine et de Tozeur ont été longtemps bloquées suites à des reserves des syndicats ...maintenant on voit la même chose avec le projet de partenariat avec l Italie..!!!!!
Répondre
veritas
Non à la dépendance de personne
a posté le 05-10-2025 à 13:39
Tout les projets qui ont objectif la dépendance aux autres doivent anéanti dans les plus brefs délais'?'aucun piège n'est toléré pour prendre le peuple en otage , les ignorants ou les complices qui signent ces contrats doivent être mis aux calandres grecques .
L'anéantissement de la centrale thermique de sousse est une grosse erreur le mieux est de renouveler cette centrale , une centrale thermique coûte beaucoup moins cher qu'une centrale au gaz.
Répondre
Agatacriztiz
Et le solaire ?
a posté le 05-10-2025 à 13:24
Et le solaire dans tout ça, on en fait quoi, on le balaie sous le tapis ?
Répondre
