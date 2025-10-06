Tunisair Technics obtient la certification européenne Part-145 de lEASA

La société Tunisair Technics, filiale du groupe Tunisair spécialisée dans la maintenance aéronautique, a obtenu la certification européenne Part-145, délivrée par l’Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA). Ce précieux sésame lui permet désormais d’assurer la maintenance des avions et composants européens, conformément aux normes internationales les plus exigeantes.

Cette reconnaissance intervient à la suite d’un audit approfondi mené par l’EASA du 30 septembre au 2 octobre 2025, au terme duquel la conformité de Tunisair Technics aux standards européens a été confirmée.

L’annonce officielle a été faite lors d’une réunion consacrée au suivi de l’état du parc aérien de Tunisair, présidée par le ministre du Transport, Rachid Amri. Au cours de cette rencontre, les responsables ont présenté les résultats de l’audit ainsi que le programme d’action de la cellule de suivi de la maintenance de la flotte, dont 68 % du plan opérationnel a déjà été réalisé.

La Commission de pilotage du système de gestion de la sécurité a également exposé son programme de renforcement de la formation continue et de la sensibilisation à la sécurité aérienne, afin d’améliorer les performances techniques et d’optimiser les méthodes de maintenance.

Le ministre du Transport a souligné que le suivi régulier des performances de la cellule de maintenance se poursuivra de manière rigoureuse et périodique, insistant sur le fait que le secteur de l’aviation civile constitue une priorité nationale. Il a affirmé la volonté du ministère de garantir l’application stricte des normes internationales de sécurité, tout en mettant en place des procédures proactives visant à renforcer la fiabilité du transport aérien tunisien et à consolider la confiance dans la compagnie nationale.

Créée à la suite de la réunion du 18 septembre 2025, la cellule de suivi de la maintenance du parc aérien agit sous la supervision de la Commission de pilotage du système de sécurité. Elle a pour mission de renforcer la sécurité aérienne et d’accroître la disponibilité de la flotte nationale, notamment par la multiplication des inspections périodiques et la détection précoce des anomalies techniques, en coordination avec l’ensemble des structures concernées.

S.H




