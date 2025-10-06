alexametrics
lundi 06 octobre 2025
Cinq marins sauvés après le naufrage dun chalutier au large de Kerkennah
05/10/2025 | 10:56
6 Commentaire(s)
Cinq marins sauvés après le naufrage dun chalutier au large de Kerkennah
Une unité navale relevant de la Marine nationale a réussi, dans la soirée du samedi 4 octobre, à secourir deux marins membres de l’équipage du chalutier Mohamed Kamel, qui a fait naufrage à l’est de l’archipel de Kerkennah (gouvernorat de Sfax), à environ 30 milles nautiques des côtes.

Selon un communiqué du ministère de la Défense nationale, le navire avait disparu des radars depuis la soirée du jeudi 2 octobre. Le Centre national de coordination des opérations de recherche et de sauvetage maritimes a aussitôt activé un plan d’intervention, mobilisant plusieurs unités navales et aériennes pour effectuer des opérations de ratissage dans la zone.

L’opération a permis de retrouver et de sauver deux des pêcheurs, tandis qu’un autre chalutier se trouvant à proximité a pu secourir les trois marins restants.

Les cinq membres de l’équipage ont ensuite été transférés à la base navale principale de Sfax à bord d’une frégate de la Marine nationale, avant d’être acheminés vers l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires.

S.H

 

Commentaires (6)
Citoyen_H
@ZyWoW - 01H52 -
a posté le 06-10-2025 à 11:04
Moi, pas comprendre et pas parler ton langue !!!


Répondre
Byllmer Guez
bizarre !
a posté le 05-10-2025 à 11:47
Un sous marin israilien !?
Répondre
ZyWoW
@ Byllmer
a posté le à 21:08
il faudra d'abord questionner les marins étant tous saint et sauves de la raison du naufrage, si le patron étant trop gourmand voulait draguer plus et a fait une erreur fatale, ou il ont accroché seulement, ou ils ont accroché et traîner comme Bugaled Breizh !?
l'info et trop vague, 30 miles depuis la cote de quoi Sfax ou Karkena pour connaître le fond sur Google earth !?
es que la marine nationale a fait un ratissage de 100 miles en cercle pour chercher éventuellement l'escorte d'un éventuel sous marin ou un briket de barbecue !?
il faut savoir que le méditerrané en matière d'engins sou-marin ressemble un peut a un bus tunisien le matin a 8 heures tellement encombré.
Répondre
Byllmer Guez
@ ZyWoW
a posté le à 23:09
Il n'y a rien à ratisser.
La marine nationale a été informée trop tard et est arrivée le 5 octobre, et le naufrage a eu lieu comme le dit l'article, la soirée du jeudi 2 octobre, donc 3 jours plus tard.
Je suppose que les marins resteront traumatisés à vie.
Je ne crois pas que l'idée même qu'un sous-marin israélien soit sur les côtes tunisiennes soit même acceptable par les officiers de la marine tunisienne qui est d'ailleurs très bien équipée.
Bref, en espérant avoir plus d'infos sur les derniers événements intrigants et louches en Tunisie.
Répondre
Citoyen_H
C'EST FORT POSSIBLE
a posté le à 19:50
Les génocidaires de Gazan sont loin de faire partie ceux qui mettent des gants, quand ils entreprennent des actions en mode gredins !!


Répondre
ZyWoW
@Citoyen_H
a posté le à 01:52
passe ton chemin le misérable salafiste toxique , le sujet n'est pas Israël ni la religion encore moins les juifs que tu déteste viscéralement sans raison.
Répondre
