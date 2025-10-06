Grippe saisonnière : 280.000 doses de vaccin disponibles à partir du 15 octobre

La Tunisie a acquis 280.000 doses de vaccin contre la grippe saisonnière, qui seront disponibles dès le 15 octobre 2025 dans les pharmacies privées et les centres de santé de base. Le prix de la dose variera entre 37 et 41 dinars, selon les précisions de la secrétaire générale du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, Thouraya Ennaifer.

Dans une déclaration à la Tap, Mme Ennaifer a indiqué que les vaccins proposés cette année protègent contre quatre souches du virus. Toutefois, à partir de l’année prochaine, ils ne couvriront plus que trois souches, conformément aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en raison de la disparition d’une des variantes.

Elle a recommandé la vaccination pour les personnes âgées de plus de 65 ans, les malades chroniques et les femmes enceintes, afin d’éviter les complications graves que peut entraîner la grippe, parfois mortelles. Les enfants vivant avec des personnes âgées sont également invités à se faire vacciner, étant souvent des vecteurs de transmission. Le vaccin ne présente aucun danger pour eux et peut être administré dès l’âge de six mois.

Le ministère de la Santé avait rappelé, pour sa part, que la grippe saisonnière se propage principalement durant l’automne et l’hiver et qu’elle peut s’avérer dangereuse pour les personnes vulnérables. Il souligne que la vaccination annuelle offre une protection de 70 à 80 % et permet de réduire considérablement les complications.

M.B.Z