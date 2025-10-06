alexametrics
lundi 06 octobre 2025
Heure de Tunis : 23:02
Zied Dabbar : la Flottille Al Soumoud est une première action qui en appellera dautres !
04/10/2025 | 20:03
1 min
10 Commentaire(s)
Lecture Zen

 

Le président du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), Zied Dabbar, a salué le succès de la Flottille Al Soumoud, estimant qu’elle a réussi à « briser le blocus imposé à Gaza » et transmis « la voix d’un peuple affamé et assiégé ».

 

Prenant la parole lors de la marche nationale organisée, samedi 4 octobre 205, à Tunis, en solidarité avec la résistance palestinienne et pour dénoncer l’enlèvement des participants de la flottille par les forces de l’occupation après la piraterie de leurs navires en pleine mer, Zied Dabbar a affirmé que « ce qui se passe à Gaza constitue un génocide manifeste ».

 

Il a rappelé que la Flottille Al Soumoud comptait à son bord 33 journalistes représentant 29 nationalités, parmi lesquels cinq Tunisiens. Deux d’entre eux ont été relâchés et se trouvent actuellement à Istanbul.

 

Pour le président du SNJT, cette expérience n’est qu’un début. « Elle ouvre la voie à d’autres initiatives, d’autres flottilles et actions de solidarité, tant que perdure l’occupation », a-t-il conclu.

 

M.B.Z

04/10/2025 | 20:03
1 min
10 Commentaire(s)
Commentaires
Commentaires (10)
Cliquer ici Pour les conditions d'utilisation
le financier
bravo lachez rien
a posté le 05-10-2025 à 11:31
Bien sur il y a un sioniste qui s amuse avec mon pseudo .
Mais rien ne changera pour les vrai , l eradiction du sionisme est de salut publique et t inquiete pas j ai ton adresse Ip
Répondre
ali
@le financier
a posté le à 16:15
pire mytho de la planète,
il viennent de te voler ta chaise le Chouf !
Répondre
Byllmer Guez
fou de rage
a posté le 05-10-2025 à 11:17
Confirmé par cbs news:
J'avais emis l"hipotése que c'est un sous-marin israliens qui attaquait la flotille sidi bou saide.
Si on m'aurait ecouté et envoyé un petit chalutier trainant son chalut cables et chaines a ratisser la zone ils l'aurait coulé.
Les sous-marins israeliens sont diesel, et sous l'eau ils sont electrique, vitesse maxi 6 neuds et un chalutier c"est 15 neuds, avec les bas fond de la cote, il navait auccune chance avec la drague d'un chalut.
Répondre
le financier
@ Byllmer Guez
a posté le à 22:10
bien su qu'il ton ecouté et ont envoyé le chalut qui a coulé karkena par le sou-main dans ta tete et 5 marins on fallis mourire de ta faute.
Répondre
Lotfi
Trajectoire.
a posté le 05-10-2025 à 10:51
Tabel ya tabal.
Répondre
Astérix
Stupidité !
a posté le 05-10-2025 à 09:31
" Zied Dabbar, a salué le succès de la Flottille Al Soumoud, estimant qu'elle a réussi à « briser le blocus imposé à Gaza » et transmis « la voix d'un peuple affamé et assiégé" de quel succès il parle, cette flotille s'est brisé les reins face à une marine lourdement armée. C'était David contre Goliath, c'était perdu d'avance. Et il nous parle de succès. Où il fait l'idiot où il prend les Tunisiens pour des idiots. En Tunisie on a l'art de transformer une défaite en un succès. Malheureusement les seuls perdants dans toute cette mascarade orchestrée par R.H et cie ce sont les pauvres gazaouis.
Répondre
HatemC
Et la tunsie dans tout ca
a posté le 05-10-2025 à 09:28
Au boulot vous êtes le symbole meme de votre déchéance ... Bad Buzz
Répondre
Tounsi Tounsi
Pas de paix sans chute de l'empire racial
a posté le 05-10-2025 à 07:03
Sans la mécanique globale en tête, le mot 'paix'?' n'est qu'un anesthésiant. On apaise la surface pendant que la machine continue de fonctionner en arrière-plan.

Kwame Ture le disait : on peut avoir l'injustice et la paix. La paix n'est donc pas la réponse. La libération est la réponse. 'La paix est le mot de l'homme blanc ; la libération est le nôtre'?' ' propos tenus dans Tell Me Lies (1968), documentaire de Peter Brook.

Ce moment exige une conscience anti-impérialiste qui ose nommer la source : le capitalo-impérialisme. Admettre son infrastructure raciale qui décide qui est protégé, qui est exploité, qui peut être éliminé. Tant que cette matrice reste intacte, chaque trêve, chaque « répit » recycle la violence.

Mais refuser l'impérialisme ne suffit pas si l'on conserve les normes imposées par la blanchité et reconduites par ses auxiliaires. Défaire l'Empire, c'est défaire aussi l'ordre racial qui le rend possible ' dans la culture, dans les horizons politiques, dans les alliances. Cela implique de s'attaquer à la posture psychologique forgée par des siècles de colonialisme : voir le monde arabe comme menace, l'islam comme archaïsme, les quartiers populaires comme problème. Ces réflexes ne sont pas des résidus du passé, mais des procédés politiques toujours actifs. Ils produisent le consentement aux guerres, la tolérance aux camps, la légitimité de la répression. Sous couvert de paternalisme blanc ' 'sauver'?', 'intégrer'?', 'corriger'?' ' ils prolongent l'?uvre coloniale en lui donnant une façade morale.
Répondre
le financier
ras
a posté le 05-10-2025 à 01:56
Ras la patate de palestine
Répondre
Marsellus Wallace
Comique
a posté le 04-10-2025 à 21:20
et je rajouterais, pathétique.
Répondre
