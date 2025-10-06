Les Tunisiens dans la rue en soutien à la Palestine

alexametrics
lundi 06 octobre 2025
04/10/2025
Dans le sillage des mobilisations observées à travers le monde, la Tunisie a connu, samedi 4 octobre 2025, une marche nationale en soutien à la Palestine et aux militants de la Flottille Al Soumoud. À Tunis, près de 1500 citoyens ont investi le centre-ville pour exprimer leur colère après l’interception violente des navires humanitaires par les forces d’occupation israéliennes.

Les participants, venus des diverses régions du pays, ont brandi des drapeaux palestiniens et scandé des slogans exigeant la levée du siège sur Gaza et la libération immédiate des activistes arrêtés.

Sur l’avenue Habib Bourguiba, les manifestants ont dénoncé les crimes de guerre commis contre les habitants de Gaza et les violations graves du droit international, dans un contexte de vive indignation mondiale, après l’enlèvement de plusieurs militants à bord de la Flottille Al Soumoud. Les centaines de militants arrêtés, dont 25 Tunisiens, transportaient des cargaisons médicales et alimentaires à destination de la population de Gaza, toujours soumise à un blocus étouffant.

 

 

M.B.Z

Astérix
Bizarre!
a posté le 05-10-2025 à 17:23
Oui bizarre! Pourquoi tout ce " beau monde" dans la rue , ainsi que des commentateurs sur ce site ne soutiennent que la palestine que je pleure tous les jours. Pourquoi personne ne parle des musulmans Ouïghours, des soudanais et autres musulmans qui se font massacrer par milliers chaque jour? La réponse : ce ne sont pas des palestiniens, ce ne sont que des musulmans !
Répondre
Tounsi Tounsi
Israël est la vitrine coloniale d'un empire à plusieurs visages
a posté le 05-10-2025 à 07:28
Israël n'est pas le centre unique de l'impérialisme, mais son laboratoire avancé. Le capitalisme racial ne se limite pas à la Palestine : il sévit aussi brutalement ailleurs, mais sous d'autres formes.

Ailleurs, l'Occident délègue : laisser des peuples être massacrés tant que leurs ressources arrivent à bon port, installer ou corrompre des régimes pour opprimer et exploiter à sa place, imposer blocus et sanctions. Le sionisme, lui, est sa version la plus obscène : expansionnisme sans limite, volonté d'extermination assumée, horreur et sadisme exhibés en toute impunité.

Israël a cette spécificité : il ne se contente pas d'exécuter la logique impériale, il reproduit la suprématie blanche au c'?ur du monde arabe.

La Palestine condense l'architecture coloniale intégrale : un territoire fractionné, une population sous tutelle, une économie tenue à la gorge. Tout y est ' siège, tri, gestion des flux, capture des données, punition collective, règne de l'arbitraire.

Vu d'ici, c'est une tragédie locale. Vu depuis les états-majors, c'est un mode d'emploi. Partout, la même traduction : contrôler encore plus efficacement les guettos sous couvert de 'défense'?' et de 'sécurité'?'.

La Palestine n'est pas un cas particulier. C'est un épicentre. Ce qui s'expérimente là-bas outille les appareils répressifs d'ici. Et ce qui se construit ici ' budgets, lois, récits ' maintient l'étau là-bas. Le mouvement est circulaire : le soutien militaire nourrit la répression ; la répression fournit des preuves d'efficacité ; les preuves ouvrent des marchés ; les marchés verrouillent le soutien.

Israël sert aussi d'asile pour les pulsions coloniales que l'Occident a dû feindre d'abandonner. Là où ailleurs on maquille la violence dans le langage du droit, Israël la proclame et en tire fierté. Cette transparence brutale agit comme un fantasme pour les forces politiques qui regrettent l'époque où la suprématie blanche n'avait pas besoin de se cacher.

Concrètement, il transpose la norme européenne de légitimité ' qui compte, qui parle, qui est 'civilisé'?' ' et l'impose par la force brute la plus spectaculaire. En même temps, il fournit l'alibi moral issu de l'histoire européenne pour disqualifier toute critique, tout en lavant la blanchité de ses pires crimes : la Shoah, mais aussi ' et surtout ' l'ensemble de ses crimes coloniaux. Ce coup double cristallise l'horreur sur un seul crime contre l'humanité, effaçant les autres d'un même geste, et offrant à l'Occident une absolution aussi totale que frauduleuse. Ce tour de passe-passe lui permet de ne jamais assumer ses crimes pour mieux les reproduire. Se laver les mains est une constante de son mode opératoire, sa technique de survie et de perpétuation.
Répondre
le financier
il y a plus de monde
a posté le 05-10-2025 à 03:34
En occident pour la cause palestinienne qu en Tunisie.
Bravo mais ce n est pas assez .
Les seul commentaires contre sont les juifs sionistes de notre pays , un conseil barrez vous en france ou ailleurs
Répondre
CL
On y est
a posté le à 11:48
@ le financier de Pacotille on y est on découvre enfin ton racisme et ton ant-juif primaire pour ta gouverne des juifs dénoncent la politique d'extermination à gaza va nettoyer les rues et les routes du pays au lieu de fanfaronner derrière ton écran
Répondre
1/3i
Enlèvement ?
a posté le 04-10-2025 à 23:21
La plupart sont déjà en Turquie a savourer les douceurs d'Istanbul...

Arrêtez d'utiliser des mots à tort et à travers...

Tant qu'à faire..
Utilisez les termes

Tortures
Déportation.

Vous en devenez totalement inaudibles...
Répondre
Aladin
On ne prend pas de risque de manifester pour la cause palestinienne
a posté le 04-10-2025 à 21:56
Essayez de manifester pour une cause tuniso-tunisienne, comme par exemple pour faire cesser l'industrie chimique mortifère à Gabès, et sauver l'unique oasis maritime au monde et ses habitants.
Malheureusement, vous n'aurez pas le courage.
Vous êtes des lâches.
Répondre
Tounsi Tounsi
La Palestine comme front global
a posté le à 07:26
La Palestine n'est pas un ailleurs. Ce que nous tolérons là-bas produit ici son onde de choc : doctrines politiques, régimes d'exception. Se contenter d'appels mous à la paix, c'est prolonger l'?uvre des responsables, sous d'autres formes moins évidentes, plus perfides mais tout aussi mortifères.
Répondre
Aladin
La Tunisie ne pèse pas sur la scène internationale, aucune influence et aucun poids
a posté le à 14:11
Une condamnation des autorités du génocide suffirait. Sinon, cela pourrait se retrouver, tôt ou tard, contre nos intérêts.
Des manifestations dans les pays puissants, que je soutiens, pourraient faire leur pouvoir respectif. Chez nous, nada. Et comme dirait Mao Zedong : "pas de sacrifice inutile"
Cela dit, mieux vaut agir et prendre des risques pour exiger des solutions à nos problèmes.
Répondre
Bounegucha
Vive la Palestine Libre !
a posté le 04-10-2025 à 21:28
Rome antique a crée des théâtres pour focaliser les revendications populaires et crée de l'amusement.
la Tunisie a fait mieux
Répondre
HatemC
Réalité mordante
a posté le 04-10-2025 à 20:25
La foule reste modeste 1500 personnes pour un pays de 12 millions mais le discours officiel et médiatique lui donne une amplification démesurée.
La cause palestinienne en Tunisie est surtout un slogan politique et identitaire, pas une mobilisation populaire massive.
Répondre
Vladimir Guez
C'est pour
a posté le 04-10-2025 à 20:21
Sonia Dhamani, Yaachi Zammel et tout le toutim qu'il faut sortir dans la rue , bande de primates decerebres.
C'est votre réaction a leur situation que déterminera votre avenir.
S'occuper des palestiniens lointins . Se pousser du coude pour jouer au meilleurs défenseur de ses pauvres bougres c'est sans risque et sans enjeux.
Le jour ou vous vous occuprez de prendre votre propre destin en main plutot que de vous agiter et de vociférer comme des bonnes femmes , vous serez enfin regardé avec respect et aurez la dignité que vous réclamez a longueur de temps sans la mériter.
Répondre
Fares
Vlad
a posté le à 21:14
L'un n'empêche pas l'autre. Il y a eu déjà des manifestations pour la libération des victimes de kaies et je suppose qu'il y en aura d'autres.
Répondre
Vladimir Guez
Alienation
a posté le à 15:30
On peut faire les deux bien sur, l'ami.
Mais disons que quand l'énergie déployée dans une cause qui t'es totalement étrangere et qui n'aura aucune influence sur ton existence , ni sur l'avenir de tes enfants est sans commune mesure avec le peu que tu fait dans ce qui déterminera ton avenir et te condamnera a des décennies noires a répétition ... tu finis par représenter l'aliénation volontaire dans de ce qu'elle a de plus pathétique.
Répondre
