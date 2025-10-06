Les Tunisiens dans la rue en soutien à la Palestine

Dans le sillage des mobilisations observées à travers le monde, la Tunisie a connu, samedi 4 octobre 2025, une marche nationale en soutien à la Palestine et aux militants de la Flottille Al Soumoud. À Tunis, près de 1500 citoyens ont investi le centre-ville pour exprimer leur colère après l’interception violente des navires humanitaires par les forces d’occupation israéliennes.

Les participants, venus des diverses régions du pays, ont brandi des drapeaux palestiniens et scandé des slogans exigeant la levée du siège sur Gaza et la libération immédiate des activistes arrêtés.

Sur l’avenue Habib Bourguiba, les manifestants ont dénoncé les crimes de guerre commis contre les habitants de Gaza et les violations graves du droit international, dans un contexte de vive indignation mondiale, après l’enlèvement de plusieurs militants à bord de la Flottille Al Soumoud. Les centaines de militants arrêtés, dont 25 Tunisiens, transportaient des cargaisons médicales et alimentaires à destination de la population de Gaza, toujours soumise à un blocus étouffant.

M.B.Z