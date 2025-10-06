alexametrics
lundi 06 octobre 2025
Heure de Tunis : 23:02
SUR LE FIL
Flotille Al Soumoud : Wael Naouar violemment agressé à Ketziot
04/10/2025 | 17:48
2 min
25 Commentaire(s)
Flotille Al Soumoud : Wael Naouar violemment agressé à Ketziot
Lecture Zen

 

Les avocats de l’organisation Adalah ont annoncé, samedi 4 octobre 2025, avoir pu accéder aux informations concernant la situation du Tunisien Wael Naouar, détenu dans la prison israélienne de Ketziot.

Selon le communiqué de l’organisation, les autorités d’occupation ont émis à son encontre un ordre d’expulsion, alors qu’il demeure sous détention. Les avocats affirment que Wael Naouar a été violemment agressé, subissant des coups ayant touché plusieurs parties de son corps. Malgré son état de santé préoccupant, il a refusé catégoriquement d’être examiné par un médecin relevant de l’entité sioniste.

Toujours selon Adalah, le moral de Wael Naouar reste très élevé. L’équipe juridique prévoit de déposer, dès demain, une demande officielle de visite afin d’évaluer directement son état de santé et de constater sa situation au sein de la prison. L’avocat Ayoub Ghedamsi a indiqué, dans une déclaration accordée à Mosaïque FM, que les autorités tunisiennes et jordaniennes œuvrent actuellement pour que son rapatriement se fasse via la Jordanie.

Le comité juridique de la Flottille mondiale Al Soumoud a révélé, ce matin, que le participant tunisien Mouhab Snoussi a lui aussi été violemment agressé par la police israélienne au port d’Ashdod, après avoir brandi un drapeau palestinien qu’il cachait sous ses vêtements.

Selon le communiqué, l’incident s’est produit lors de la visite du ministre de l’Intérieur israélien au port, alors que ce dernier adressait des menaces aux participants de la flottille. En réponse, ces derniers ont scandé des slogans en faveur de la liberté de la Palestine. C’est à ce moment que Mouhab Snoussi a levé le drapeau, provoquant une réaction brutale des forces de l’occupation qui l’ont passé à tabac.

Malgré les violences, le comité affirme que son moral reste très élevé. Par l’intermédiaire de son avocat, le militant a adressé ses salutations au peuple tunisien et à toutes les nations libres, appelant à poursuivre la pression internationale pour obtenir la libération de l’ensemble des participants de la Flottille Al Soumoud.

Le même communiqué indique que 280 participants ont comparu la veille devant le tribunal de l’immigration israélien, dont 200 sans assistance d’avocats. Les audiences se poursuivent lentement ce samedi, jour de week-end dans l’entité occupante, avec seulement deux juges à l’œuvre contre sept la veille, et devraient se prolonger dimanche.

Par ailleurs, une centaine de participants ayant signé le document de « procédure accélérée de renvoi » devraient être rapatriés dans la journée. Le comité précise que cette signature ne constitue pas une reconnaissance de la légitimité de l’occupation, chaque participant ayant été libre de choisir s’il souhaitait ou non signer. Des militants libérés ont déjà rejoint la Turquie, dont dix Tunisiens.

 

M.B.Z

A lire également
Flottille Al Soumoud : le Tunisien Mouhab Snoussi violemment battu après avoir brandi le drapeau palestinien Marche nationale, samedi à Tunis, en soutien à la Palestine et aux activistes d'Al Soumoud Abus et privations contre les participants de la flottille Al Soumoud : Adalah témoigne Le député Mohamed Ali arrêté, le Parlement muet Flottille pour Gaza interceptée par Israël : le barbecue se fera désormais à Tel Aviv Flottille Al Soumoud - Les 25 Tunisiens à bord des navires interceptés Flottille pour Gaza : Israël intercepte sept bateaux et arrête des militants En vidéos - Rassemblements de soutien en Tunisie à la flottille Al Soumoud
04/10/2025 | 17:48
2 min
25 Commentaire(s)
Contenus Sponsorisés
Tunisair prolonge sa promo automne  hiver jusquau 19 octobre 2025 Tunisair prolonge sa promo automne  hiver jusquau 19 octobre 2025
OneTech Groupe célèbre les lauréats de la 2ème édition dIngenuity Award OneTech Groupe célèbre les lauréats de la 2ème édition dIngenuity Award
Pour la première fois, Tunis accueille la conférence régionale de formation RTC 2025 de Hyundai Motor Middle East and Africa Pour la première fois, Tunis accueille la conférence régionale de formation RTC 2025 de Hyundai Motor Middle East and Africa
LUBCI réaffirme son leadership en matière de RSE LUBCI réaffirme son leadership en matière de RSE
Ooredoo AI Summit : accélérer léconomie numérique de la Tunisie Ooredoo AI Summit : accélérer léconomie numérique de la Tunisie
Sicam, pionnier de la sécurité alimentaire en Tunisie, obtient la certification internationale zéro résidu de pesticides (ZRP) Sicam, pionnier de la sécurité alimentaire en Tunisie, obtient la certification internationale zéro résidu de pesticides (ZRP)
sur le fil
23:00
Kaïs Saïed, espace Schengen, flottille Al SoumoudLes 5 infos de la journée
21:29
Mobilisation des internes et médecins à lhôpital Habib Bougatfa pour dénoncer les violences
21:02
États-Unis - Trump impose une taxe de 25% sur les poids lourds importés
20:20
Amnesty International dénonce les mauvais traitements infligés aux militants d'Al Soumoud
19:50
France - Après la démission de Lecornu, Macron cherche une sortie de crise
19:23
Kaïs Saïed sentretient avec Abdel Fattah al-Sissi
18:39
Grève maintenue dans lenseignement de base
18:17
Quinze Tunisiens de la Flottille Al Soumoud attendus en Jordanie mardi
17:08
3,8% denfants analphabètes en Tunisie, un chiffre qui révèle des disparités régionales
16:12
Pêche au thon rouge : la pression force le ministère à sauto-inspecter
15:14
OMS : quinze millions de mineurs vapotent dans le monde
15:03
Naufrage au large de Mahdia : des pêcheurs secourus après deux jours à la dérive
13:52
Le Syndicat des pharmaciens dofficine dénonce des irrégularités dans les règlements de la Cnam
13:08
Faouzi Ben Abderrahmen dénonce une crise civilisationnelle étouffante en Tunisie
12:18
Non, les États-Unis nont pas suspendu la délivrance de visas pour les Tunisiens
11:31
Hafedh Laamouri : la garantie financière protège à la fois les salariés et les entreprises bénéficiaires
11:30
Accident mortel sur le chantier de lautoroute Tunis-Jelma : lUGTT dénonce la défaillance du système de sécurité au travail
Tous les Articles
Suivez-nous
Dans la même Rubrique
Kaïs Saïed, espace Schengen, flottille Al SoumoudLes 5 infos de la journée
Kaïs Saïed, espace Schengen, flottille Al SoumoudLes 5 infos de la journée
06/10/2025
0
Mobilisation des internes et médecins à lhôpital Habib Bougatfa pour dénoncer les violences
Mobilisation des internes et médecins à lhôpital Habib Bougatfa pour dénoncer les violences
06/10/2025
0
États-Unis - Trump impose une taxe de 25% sur les poids lourds importés
États-Unis - Trump impose une taxe de 25% sur les poids lourds importés
06/10/2025
0
Amnesty International dénonce les mauvais traitements infligés aux militants d'Al Soumoud
Amnesty International dénonce les mauvais traitements infligés aux militants d'Al Soumoud
06/10/2025
1
Commentaires
Commentaires (25)
Cliquer ici Pour les conditions d'utilisation
le financier
s attaquer a cette homme
a posté le 05-10-2025 à 08:31
J ai lu les attaques contre greta qu ils ont trainé par les cheveux , rué de coup et forcez a embrasser le drapeau sioniste .
Ils ont du faire pire a Wael ,s attaquer a lui c est s attaquer a tous les tunisiens, chacun de nous . Soyons solidaire sinon nous perdrons toussss
Répondre
ali
@ le financier
a posté le à 14:20
Tu vehivule le faux, elle n'a jamais dit qu'elle a subis des iolences juste des piqure de puces de lit.
Répondre
Astérix
Pourquoi ?
a posté le 04-10-2025 à 19:28
Oui pourquoi seulement les deux tunisiens ont été " violemment agressé" et pas les autres? J'ai compris ce sont les seuls qui se sont comportés en " héros" . Je rigole bien sûr !
Répondre
Tounsi Tounsi
Car nous n'avons pas de nouvelles des autres
a posté le à 07:06
Difficile à comprendre ?
Répondre
Byllmer Guez
ma reponse :
a posté le à 22:07
c'est les seuls qui savent mentir.
Répondre
Abel Chater
Retenez très bien cette incurable sauvagerie des juifs, afin de comprendre leur répudiation par les Allemands du Führer et pourquoi aucun pays européen ne voulut les accepter chez lui, lorsque les Allemands les proposèrent à qui en voudrait d'eux.
a posté le 04-10-2025 à 19:15
Et surtout, ne venez jamais plus nous demander de leur pardonner leurs crimes ou de nous transformer en "modérés" avec eux jusqu'au jour de la Résurrection.
La Palestine vivra. La Palestine vaincra.
Répondre
Ancien élu de la république Française d'??origine tunisienne assil iRRiF luid ettabouna
Torture et non agression
a posté le 04-10-2025 à 19:10
Non ce n'est pas une agression vous devez rectifier c'est la torture avec tout ce qu'elle comporte de définition selon la convention internationale de lutte contre la torture : agression physique ou morale, exercé par un agent d'autorité public , dans le but d'obtenir un aveu ou de punir la victime . Vous devez être précis et dire les choses comme ils sont . Donc si la Tunisie veut poursuivre les sionistes pour torture contre un citoyen Tunisien , elle peut le faire par le biais des instances internationales
Répondre
RMNiste
Le pauvre
a posté le 04-10-2025 à 19:07
Le problème, c'est que je n'éprouve aucune compassion pour lui. Il a vraiment tout fait pour se retrouver dans cette situation. Alors, bien fait pour lui.
Répondre
Tounsi Tounsi
@RMNiste : Espèce de traître et de lâche
a posté le à 07:11
S'il avait été Blanc et qu'il avait affirmé avoir subi la même chose dans un pays non-Occidental, TOUS les citoyens occidentaux auraient été solidaires.

Là, il s'agit d'un compatriote qui a le même passeport que nous et qui a participé à une mission humanitaire qui a pour but de mettre en lumière l'illégalité de ce blocus inhumain imposé depuis 2007 au mépris du droit international.

Tu es ce que l'inhumanité produit de mieux : un soumis aux puissants qui envie les gens qui se battent contre les injustices. Toi tu les tolères car tu est lâche et sans doute parce que tu es un petit bourgeois conservateur privilégié par le système qui n'a aucun intérêt à ce que les choses changent, même à Gaza.
Répondre
*****
Ce Monsieur
a posté le 04-10-2025 à 18:48
Est louche depuis le début, pas confiance en ce genre d'énergumène jamais.
Hadda hadet sid we raja3 raj3t kalb.

Hkaytou houuula

Petite remarque au passage
Tous les sions omni présents
Répondre
Tounsi Tounsi
C'est un compatriote donc on doit le soutenir !
a posté le à 07:14
L'heure n'est pas aux palabres : un concitoyen est détenu illégalement par un Etat voyou qui viole allègrement le droit international.

Les peuples d'Italie, d'Espagne et d'Amérique latine (entre autres) sortent en masse pour faire pression sur leurs gouvernements afin de protéger leurs compatriotes détenus illégalement car enlevés dans les eaux internationales !

Et vous, vous palabrez sur la personnalité de notre compatriote ?

Vraiment, le patriotisme est à reconstruire dans ce pays. Finalement vous donnez raison à notre Président Kaïs Saïed en vous comportant comme des serpillères sans patriotisme.
Répondre
Larry
Il l'a bien cherché....
a posté le 04-10-2025 à 18:10
Imaginez un étranger se balader dans les rues de Tunis avec un drapeau israélien ....
Il se fera lyncher par le peuple avant que la police ne lui tombe dessus !....

Alors ne venez pas pleurer pour ce type.... nous sommes pires
Répondre
Tounsi Tounsi
Imagine un nazi se balader dans les rues de Tel Aviv
a posté le à 07:18
Avec un brassard, drapeau floqué de la croix gammée. Lui aussi se fera lyncher par ces colons européens avec la bénédiction de la police.

Israel a bombardé notre territoire et a fait couler le sang de compatriotes ! Ni oubli ni pardon !

Nous ne sommes pas pires, espèce de traître à la nation ! Un jour tu répondras de ton arrogant soutien au génocide.
Répondre
Larry
@Tounsi Tounsi
a posté le à 13:04
Cause toujours.....

Je ne soutien personne et je ne suis pas intoxiqué à ne pas en dormir avec ton roman.....

Je vis dans le présent, tu vis dans la haine du passé.... normal que le pays stagne avec des gens dans ton genre...
Répondre
Nephentes
Vous me faites vomir
a posté le à 19:07
En tout cas je ne vous conseille pas de mettre les pieds en Tunisie
Répondre
Larry
@Nephentes
a posté le à 20:14
Vomis, vomis et vomis encore !....
Je suis tunisien et je vis aussi en Tunisie ....

Je n'ai pas les mêmes idées que toi.... alors vomis !...
(quand la vérité te dérange)
Répondre
Tetra
Larry l'ordure
a posté le à 22:37
Ce type est un mytho....comme tous les sionistes sur cette planète....ils.sont fourbes, voleurs ,manipulateurs, criminels, des vrais déchets humains.
Cette raclure n'est pas un tunisien....
Répondre
Larry
@Encore un Tetard
a posté le à 09:20
Qui voit des sionistes partout dès que l'on n'a pas les mêmes idées que les siennes....
Pauvre type sans envergure !....
(l'insulte est l'arme des faibles!...)
Répondre
le financier
@Larry le gros lard
a posté le à 02:02
L'deale et que BN installe un plug-in qui indique l'origine ce la personne qui a ecrit le commentaire.
Répondre
Larry
@notre financier mythomane en plein délire !...
a posté le à 12:58
Je préfère être gros lard que mytho !....
Va vivre à Gaza avec ton soit disant argent et ton égo démesuré.... cela nous fera des vacances....
Tu n'es pas d'accord avec mes idées.... cela ne va pas m'empêcher de dormir....
(et je dors très bien à La Marsa)
Répondre
Ali
Très bien!
a posté le 04-10-2025 à 18:07
Il a voulu y aller à tout prix, qu'il y reste. Ces gens-là sont payés par le Hamas et entraînent la Tunisie dans un conflit qui ne les regarde pas. Ils n'arrêteront pas, même s'il y a des bombes israéliennes sur toute la Tunisie. C'est d'ailleurs leur but, tant qu'ils peuvent diaboliser Israël, rien d'autre ne leur importe. Leur but, c'est la guerre et le jihad, point final. C'est le même concept et la même méthode que les Frères musulmans qui ont entraîné tant de Tunisiens en Syrie. La guerre c'est payant! Ils méritent tous la prison.
Répondre
Tetra
Ali le sioniste
a posté le à 22:40
Encore une merde sioniste qui vient polluer ce site.....
Les tunisiens ne reconnaîtront jamais cette entité criminelle genocidaire jusqu'au dernier jugement.....jamais ordure.
Répondre
Tounsi Tounsi
Ils dénoncent au péril de leur vie des violations du droit international
a posté le à 07:25
Et vous êtes content de le diffamer, en bon lâche et traître. Quand un compatriote est en danger, on le soutient ! La Justice fera son travail sur ce que vous affirmez si jamais cela est vrai.

En attendant, jamais les occidentaux ne renient les leurs quand ils sont emprisonnés à l'étranger, bien au contraire ils les soutiennent ! Espèce de colonisé !

La Palestine n'est pas un ailleurs. Ce que nous tolérons là-bas produit ici son onde de choc : doctrines politiques, régimes d'exception. Se contenter d'appels mous à la paix, c'est prolonger l'?uvre des responsables, sous d'autres formes moins évidentes, plus perfides mais tout aussi mortifères.
Répondre
CL
Bravo
a posté le à 19:28
@ Ali Bravo c'est ce que je pense depuis ce matin je suis censuré par le modérateur ( plutôt Censeur du site ) on laisse libre cours aux Pro-hamas les pragmatiques out
Répondre
Nephentes
Pauvre***,
a posté le à 19:08
La Tunisie te vomit
Répondre
Pépites
Espace Schengen : une nouvelle mesure de contrôle entre en vigueur le 12 oct...
06/10/2025
6
Peine de mort pour une publication Facebook, un seul coupable : Kaïs Saïed
06/10/2025
20
Tourisme : la Tunisie vise 25.000 visiteurs chinois dici fin 2025
06/10/2025
5
Les partisans dAbir Moussi manifestent devant le Parlement
06/10/2025
5
Horaires de prières
Tunis
Fajr
Dhohr
Asr
Maghreb
Icha
Ariana Béja Ben Arous Bizerte Gabes Gafsa Jendouba Kairouan Kasserine Kebili La Manouba Le kef Zaghouen Mahdia Médenine Mounastir Nabeul Sfax Sidi Bouzid Siliana Sousse Tatouine Tozeur Tunis