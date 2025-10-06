Flotille Al Soumoud : Wael Naouar violemment agressé à Ketziot

Les avocats de l’organisation Adalah ont annoncé, samedi 4 octobre 2025, avoir pu accéder aux informations concernant la situation du Tunisien Wael Naouar, détenu dans la prison israélienne de Ketziot.

Selon le communiqué de l’organisation, les autorités d’occupation ont émis à son encontre un ordre d’expulsion, alors qu’il demeure sous détention. Les avocats affirment que Wael Naouar a été violemment agressé, subissant des coups ayant touché plusieurs parties de son corps. Malgré son état de santé préoccupant, il a refusé catégoriquement d’être examiné par un médecin relevant de l’entité sioniste.

Toujours selon Adalah, le moral de Wael Naouar reste très élevé. L’équipe juridique prévoit de déposer, dès demain, une demande officielle de visite afin d’évaluer directement son état de santé et de constater sa situation au sein de la prison. L’avocat Ayoub Ghedamsi a indiqué, dans une déclaration accordée à Mosaïque FM, que les autorités tunisiennes et jordaniennes œuvrent actuellement pour que son rapatriement se fasse via la Jordanie.

Le comité juridique de la Flottille mondiale Al Soumoud a révélé, ce matin, que le participant tunisien Mouhab Snoussi a lui aussi été violemment agressé par la police israélienne au port d’Ashdod, après avoir brandi un drapeau palestinien qu’il cachait sous ses vêtements.

Selon le communiqué, l’incident s’est produit lors de la visite du ministre de l’Intérieur israélien au port, alors que ce dernier adressait des menaces aux participants de la flottille. En réponse, ces derniers ont scandé des slogans en faveur de la liberté de la Palestine. C’est à ce moment que Mouhab Snoussi a levé le drapeau, provoquant une réaction brutale des forces de l’occupation qui l’ont passé à tabac.

Malgré les violences, le comité affirme que son moral reste très élevé. Par l’intermédiaire de son avocat, le militant a adressé ses salutations au peuple tunisien et à toutes les nations libres, appelant à poursuivre la pression internationale pour obtenir la libération de l’ensemble des participants de la Flottille Al Soumoud.

Le même communiqué indique que 280 participants ont comparu la veille devant le tribunal de l’immigration israélien, dont 200 sans assistance d’avocats. Les audiences se poursuivent lentement ce samedi, jour de week-end dans l’entité occupante, avec seulement deux juges à l’œuvre contre sept la veille, et devraient se prolonger dimanche.

Par ailleurs, une centaine de participants ayant signé le document de « procédure accélérée de renvoi » devraient être rapatriés dans la journée. Le comité précise que cette signature ne constitue pas une reconnaissance de la légitimité de l’occupation, chaque participant ayant été libre de choisir s’il souhaitait ou non signer. Des militants libérés ont déjà rejoint la Turquie, dont dix Tunisiens.

M.B.Z