lundi 06 octobre 2025
Ras Jedir : tentative de contrebande de trois kilos dor déjouée
04/10/2025 | 16:11
Ras Jedir : tentative de contrebande de trois kilos dor déjouée
Les services de la douane au poste frontalier de Ras Jedir ont intercepté une importante tentative de contrebande d’or vers l’étranger.

 

Selon un communiqué publié samedi 4 octobre 2025, les agents du bureau des douanes ont découvert un lingot d'or pur, d’un poids total de 2,956 kilogrammes, soigneusement dissimulé à l’intérieur d’un véhicule occupé par deux personnes, au moment des formalités de sortie du territoire national.

 

Les analyses ont confirmé qu’il s’agissait d’un or de 24 carats, dont la valeur est estimée à environ un million de dinars.

 

La douane a procédé à la saisie du métal précieux et à la rédaction d’un procès-verbal. Après consultation du parquet, les deux suspects ont été remis aux services de sécurité compétents pour la poursuite de l’enquête.

 

M.B.Z

04/10/2025 | 16:11
Commentaires (3)
ZyWoW
Tout et obscure en Tunisie
a posté le 05-10-2025 à 21:27
et pour quoi le lingot d'or sur la balance et cadré dans la photo de façon a ce qu'on vois pas le poids réel sur l'afficheur ?

et comment sa fait que le non bijoutier étant donné le sale etant et le coulage maladroit dans un moule non chauffé du lingot et d'une précision inatteignable par une banque suisse ... 2956 grammes rien que sa !!
Répondre
ali
risque inutile
a posté le 05-10-2025 à 10:41
Un drone du commerce a moins de 500'?' et capable de transporter les 3 kilos sur une distance de 40 kilometres, sans pilotage juste luis donner les coordonnés gps de son point d'arrivé.
Répondre
Ahmed
@ali
a posté le à 18:56
la plus grande avancé technologique chez les contrebandier et le téléphone Ericsson et 404 bâché, heureusement que l'arabisme et l'islamisme et la pour les attarder mentalement.
Répondre
