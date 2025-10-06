Flottille Al Soumoud : dix Tunisiens parmi les libérés arrivés à Istanbul

Un avion turc en provenance de la Palestine occupée a atterri, samedi 4 octobre 2025, à l’aéroport d’Istanbul avec à son bord 137 militants libérés, ayant participé à la Flottille mondiale Al Soumoud pour briser le blocus de Gaza.
Parmi eux, 28 citoyens originaires du Maghreb, dont dix Tunisiens. Le reste des libérés se répartit entre l’Algérie (6), la Libye (7), le Maroc (4) et la Mauritanie (1).
La liste des dix Tunisiens libérés comprend :
• Mohamed Ali Moheiddine
• Aziz Meliani
• Noureddine Salouej
• Abdallah Messaoudi
• Houssem Eddine Rmadi
• Zied Jaballah
• Hamza Bouzouida
• Mohamed Mrad
• Anis Abassi
• Lotfi Hajji
Selon les organisateurs, les horaires d’arrivée de ces militants dans leurs pays respectifs seront communiqués dans les plus brefs délais, afin de préparer des accueils populaires « dignes de leurs sacrifices et de leur résistance ».
Parallèlement, la situation des autres détenus continue d’être suivie par l’organisation palestinienne Adalah. De nouvelles libérations et expulsions sont attendues dans les heures et jours à venir.
M.B.Z
Les assassins israéliens éliminent sans état d'âme, sans crainte ni remords. Et pourtant, malgré ce danger extrême, ces militants ont agi. Ils ont choisi d'affronter cette terreur. Leur courage met la pression sur Israël d'une autre manière ' symbolique, certes, mais redoutablement efficace.
La résistance se mène aujourd'hui avec intelligence, patience et multiplicité : à travers les médias, les manifestations, les réseaux sociaux, les flottilles, les routes'?' pendant que d'autres se contentent de commenter derrière leur téléphone comme de simples spectateurs.
Eux ont choisi d'agir, de risquer leur vie pour une cause juste. Bravo à eux. Quant à vous'?' tant pis pour vous, LOOSERS en majuscules.
Ils ont la technologie, ils possèdent la force.
Et nous on a les blablabla blablabla wawa wa wa.
Mon dieu ce monde, xe monde est d'une tristesse
Elkab youjaa3.
I