Flottille Al Soumoud : dix Tunisiens parmi les libérés arrivés à Istanbul

Un avion turc en provenance de la Palestine occupée a atterri, samedi 4 octobre 2025, à l’aéroport d’Istanbul avec à son bord 137 militants libérés, ayant participé à la Flottille mondiale Al Soumoud pour briser le blocus de Gaza.

Parmi eux, 28 citoyens originaires du Maghreb, dont dix Tunisiens. Le reste des libérés se répartit entre l’Algérie (6), la Libye (7), le Maroc (4) et la Mauritanie (1).

La liste des dix Tunisiens libérés comprend :

• Mohamed Ali Moheiddine

• Aziz Meliani

• Noureddine Salouej

• Abdallah Messaoudi

• Houssem Eddine Rmadi

• Zied Jaballah

• Hamza Bouzouida

• Mohamed Mrad

• Anis Abassi

• Lotfi Hajji

Selon les organisateurs, les horaires d’arrivée de ces militants dans leurs pays respectifs seront communiqués dans les plus brefs délais, afin de préparer des accueils populaires « dignes de leurs sacrifices et de leur résistance ».

Parallèlement, la situation des autres détenus continue d’être suivie par l’organisation palestinienne Adalah. De nouvelles libérations et expulsions sont attendues dans les heures et jours à venir.

