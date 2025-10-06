alexametrics
lundi 06 octobre 2025
Badreddine Gammoudi : la condamnation de Saber Chouchane fait partie d'un complot contre la Tunisie
Badreddine Gammoudi : la condamnation de Saber Chouchane fait partie d'un complot contre la Tunisie
Lecture Zen

 

Le député et membre du bloc Ligne nationale souveraine, Badreddine Gammoudi, a réagi, vendredi 3 octobre 2025, à la condamnation à mort prononcée contre Saber Chouchane par la chambre criminelle du tribunal de première instance de Nabeul. Dans un message publié sur sa page Facebook, il a estimé que « le jugement rendu par les juges de Nabeul est un acte à caractère politique, destiné à porter atteinte à la Tunisie et s’inscrivant dans le cadre d’un complot qui se trame contre elle ».

 

Cette déclaration intervient deux jours après le verdict du 1er octobre, qui a suscité un tollé de réactions en Tunisie et à l’étranger. Saber Chouchane, travailleur journalier et père de trois enfants, a été condamné à la peine capitale pour des publications Facebook jugées offensantes envers le président de la République, Kaïs Saïed.

 

Originaire du Cap Bon, il écrivait sous pseudonyme et publiait des textes critiques, parfois satiriques, sur des sujets d’actualité, notamment la question palestinienne. Sa page, suivie par un nombre réduit d’internautes, ne suscitait qu’une poignée de réactions. Malgré la portée limitée de ses écrits, la justice a retenu contre lui des accusations particulièrement graves : outrage au président de la République, atteinte visant à modifier la forme de l’État et diffusion de fausses nouvelles visant un fonctionnaire public.

 

Le dossier, d’abord soumis au pôle judiciaire antiterroriste, a été renvoyé devant la juridiction ordinaire de Nabeul, le pôle ayant écarté toute dimension terroriste. Mais la peine prononcée marque un tournant d’une sévérité inédite dans la répression des écrits en ligne.

 

Le jugement a provoqué un tollé international. De Paris à Bruxelles, en passant par Londres, plusieurs médias étrangers ont dénoncé une décision « disproportionnée ». En Tunisie, de nombreuses voix issues de la société civile, d’associations et de partis politiques y voient une attaque directe contre la liberté d’expression.

 

M.B.Z

A4
Définition:
a posté le 05-10-2025 à 12:39
Complotisme: maladie contagieuse se transmettant d'un sujet idiot à un sujet débile, très fréquente chez les incapables et les incompétents. Maladie inguérissable menant au totalitarisme !!!
Répondre
Ancien élu de la république Française d'??origine tunisienne assil iRRiF luid ettabouna
La décision ne relève pas du président de la république
a posté le 04-10-2025 à 20:01
Mr Gammoudi vous devez savoir que le verdict ne relève pas de la responsabilité du président. Vous savez que le procès penal passe par différentes etapes qui commence par le PV de police , le parquet qui determine le chef d'inculpation , le juge d'instruction qui qualifie les faits et les textes de lois applicables , le parquet qui contrôle la mission du juge d'instruction , la chambre d'accusation qui joue le role de vérificateur et contrôleur de la décision du juge d'instruction et qui determine le chef d'inculpation et transfert le dossier à la chambre criminelle composée d'un président et 04 adjoints. Pour prononcer un jugement de peine de mort il faut avoir le quorum de majorité absolue de tous les juges qui ont participé à la délibération . Tous les juges et magistrats qui ont contribué à ce jugement scandaleux sont responsables
Répondre
*****
Les tunisiens
a posté le 04-10-2025 à 19:55
Vous êtes devenus un cas désespéré. Je ne sais pas quelle mouche vous prend, waw vous avez ameuté le monde entier.
Mala zawba3 mala hiya.
Whnouwa hal hala tout ca pour ke pouvoir.

'?a se voit que cette histoire est (houula) est louche
Répondre
Chelbi
Pourquoi ils vont comploter contre nous
a posté le 04-10-2025 à 17:57
Mr Gammoudi, pourquoi « ils » vont comploter contre nous? Pour nos richesses naturelles abondantes? Pour nos progrès scientifiques? Pour notre économie tres prospère? Pour notre système de pouvoir tres 21eme siècle? Qu'est -ce qu'il y a a envier au juste pour que « ils » nous veulent du mal?

Mr Gammoudi, saviez-vous qu'à leur place je ne me fatiguerais un iota pour comploter contre nous. Vous savez pourquoi? Parce que vous faites du bon travail.
Tant que vous défendiez la décadence, le charlatanisme, la dictature, la bêtise, la non-loi, l'arbitraire, les délires, etc. C'est déjà suffisant pour qu'on soit cloués au fond. Alors, tant que « ils » se dotent d'un QI assez respectable pour arriver à comploter contre nous, je ne pense pas qu'ils vont manquer à voir comment qu'on est au fonds. Ils se fatiguent pourquoi?

En passant, le décret 54 sur la base duquel ce citoyen a été jugé, qui l'a promulgué au juste? L'appareil judiciaire qui a prononcé cette sentence, qui l'a confisqué au juste?

Ca se peut-il que ca soit ces « ils »?

Mr Gammoudi, s'il y a un complot en ce moment, ca sera vous et semblables.
Répondre
Houngus
Complot
a posté le 04-10-2025 à 15:47
Moi j'ai connu le Gammoudi de 1968 Lui est resté dans l'histoire et sa fille a pris sa relève pour le rallye. Des vrais tunisiens. Mais pas ce pseudo-député irresponsable. Nous sommes dirigés par des va-nu-pieds. Il faudrait que ça finisse. Complot, Complot Complot mais de quel planète ils viennent. Lui et son grand patron. Ras-le-bol de ce discours et leur article 54
Répondre
Ahmed
On parle de complotisme
a posté le 04-10-2025 à 15:33
Vraiment des fous à gogo .
Répondre
Abir
Ya monsieur Luid ETTABOUNA
a posté le 04-10-2025 à 15:20
Bon, pour ce jugement, tu dis que c'est pour salir l'image de ks , sois un vrai honnête et sincère et dis nous: est ce que ABIR MOUSSI que tu connais très bien et un certain moment tu as voulu lui envoyer certains documents, est ce que cette patriote qui applique les lois à la lettre, est ce qu'elle mérite la condamnation à mort!? OU simplement parce que cette femme est une vraie rivale à ks et elle doit disparaître et peu importe l'image de ks !?!
Répondre
Monji
Merci à SALIM
a posté le 04-10-2025 à 15:20
Heureusement que vous êtes là pour compléter les défaillances / lacunes de BN. Merci SALIM
Répondre
Hannibal
Clone de Mme Mseddi
a posté le 04-10-2025 à 15:13
Mais qui a des moustaches :-)
C'est fou quand même. Ces gens ne se remettent jamais en question!
Je suis sidéré :-(
Répondre
Morjane
Who that's crazy?
a posté le 04-10-2025 à 13:33
C'est qui encore ce décérebré? Complot, prison on nous casse la tête avec ce vocabulaire de pays schizophrènes
Répondre
Ancien '?lu de la République française d'??origine tunisienne assil iRRiF luid ETTABOUNA
Je suis d'accord avec vous à cent pour cent
a posté le 04-10-2025 à 13:08
Mr Badreddine Gammoudi je suis d'accord avec vous à cent pour cent, je vous demande juste une chose, preparez-vous aux insultes des islamistes, des traîtres, des corrompus et des vendus depuis hier je disais ce verdict est un complot pour salir l'image de président de la république tunisienne , certains individus ont fait appel aux européens, aux américains et aux sionistes que la justice tunisienne n'est pas indépendante, j'ai honte pour certains et certaines journalistes ainsi que certains avocats et avocates tunisiens et tunisiennes font appel aux médias étrangers
Mr le député j'ai dénoncé cela depuis c'est un complot les islamistes ont réagi comme d'habitude par la haine
Répondre
Abir
Noooo ce n'est pas possissssible !!!
a posté le 04-10-2025 à 12:38
Même des jugements qui sortent de vos propres juges et puisqu'ils sont indignés par les Tunisiens et le monde entier, vous dites, que c'est un complot ! Quand je dis vous, c'est le monde qui entoure le pouvoir, arrêtez s'il vous plaît, on n'en peut plus! Ettwansa radhawou bi ham la pauvreté et la famine et vous, vous baignez dans la belle vie parce que vous dites des tremperies ! Vous ramez contre vent , un peu de dignité pour ce pays quand même
Répondre
Lamjed
Les vrais comploteurs, c'est vous
a posté le 04-10-2025 à 11:29
Les vrai comploteurs, c'est vous et toute votre bande qui avez fragmenté l'?tat, clochardisé ses institutions, saboté tout esprit d'initiative, anéanti le moral des gens et divisé la société.
Répondre
SALIM
POURQUOI B.N N'A PAS DIVULGUé LE NOM DE L'AVOCAT DE CE PAUVRE ET 'INNOCENT' 'JOURNALIER' AGE DE '41'ANS!!!(DIS MOI QUI EST TON AVOCAT JE TE DIRAIS QUI ES TU!!!!)
a posté le 04-10-2025 à 11:28
Dans les 7 articles, B.N a cité et relayé UNE DIZAINE d'avocats ,MAIS JAMAIS LE NOM DE L'AVOCAT de la 'victime' SABER.Et pourant B.N a ecrit un article relayant une dizaine de journaux étrangers!!!!!. OR TOUS SES JOURNAUX ET SITES INTERNATIONAUX CITENE MAITRE OUSSEME BOUTHALJA COMME SOURCE ET AVOCAT DU PAUVRE SABER !!!!!!!!!.

ARTICLE DE L'ORIENT DU JOUR

Un Tunisien condamné à mort pour des publications sur Facebook, rapporte son avocat
AFP / le 3 octobre 2025 à 17h22
« Le verdict de peine de mort a été rendu mercredi au tribunal de Nabeul », dans le nord de la Tunisie, « et les publications ont été considérées comme portant atteinte au président, à la ministre de la Justice et à la justice », a dit à l'AFP Me Oussama Bouthelja.

ET UN AUTRE SITE (Agence Ecofin):
Il gérait un compte intitulé « Kaïs le misérable » où il publiait caricatures, critiques du pouvoir et appels à manifester. Il a « écopé de la peine maximale » a indiqué son avocat, Oussama Bouthelja, qui a immédiatement annoncé un appel.

Or le nom de OUSSEME BOUTHALJA EST TRES CELEBRE en 2012 et 2013 ET ETAIT LA VEDETTE DES PLATEAUX TELEVISES LORSQUE CES PLARTEAUX PARLENT 'DE LA POLICE PARALLELLELE AU MINISTERE DE L'INTERIEUR DE LA RAYADH, ET DE L'AFFAIRE DE FATHI
DAMMAK,.............!!!!!

ET MEME B.N EN A PARLé!!!!!!

Tunisie - Oussama Bouthelja démissionne et en explique les raisons!!!! B.N29/03/2013 | 1par Na.B

'Le chargé de mission auprès du ministre de l'Intérieur, et membre du bureau politique d'Ennahdha, Oussama Bouthelja, a présenté, aujourd'hui 29 mars 2013, sa démission.
(Se rappeler que feu CHOKRI BELAID A ETE ASSASINE LE 6 fevrie 2013).

ET POUQUOI B.N INSITE SUR L'AGE DE 41 ANS alors que d'aprés les sites étrangers relayant l'avocat de la 'victime' ,SON AGE EST 51 ANS!!!! (peut etre pour le présenter un jeune , 'spontané', 'un innocent' ,un 'ange' de la GENERATION Z!!!!! 'reprimé ',à la folie, par la justice de KAIS SAIED).

L'accusé, âgé de 51 ans et détenu depuis janvier 2024, a été condamné en vertu des articles 67 et 72 du Code pénal ainsi que du décret-loi 54 sur la diffusion de fausses informations, et « il a écopé de la peine maximale », selon son avocat.(ARTICLE DE L'ORIENT DU JOUR cité ci-haut).

Mais ,agé de 51 ans, suppose qu'il a été agé de 16 à 18 ans durant les années 1990 caractérisée par une guerre BEN ALI -NAHDHA .Et B.N CITE QUE SON NIVEAU EST LA 2EME ANNEE SECONDAIRE (a t il été renvoyé).

CONCLUSION : L'AFFAIRE N'EST PAS SI SIMPLE!!!!IL Y A BEAUCOUP DE POLITIQUE DANS L'AFFAIRE.ET ON DIT QU'IL Y A UN CONSEIL DE LA PRESSE EN TUNISIE!!!.

INTEHE EDDARS Y A DHAKI.
Répondre
