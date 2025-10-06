Badreddine Gammoudi : la condamnation de Saber Chouchane fait partie d'un complot contre la Tunisie

Le député et membre du bloc Ligne nationale souveraine, Badreddine Gammoudi, a réagi, vendredi 3 octobre 2025, à la condamnation à mort prononcée contre Saber Chouchane par la chambre criminelle du tribunal de première instance de Nabeul. Dans un message publié sur sa page Facebook, il a estimé que « le jugement rendu par les juges de Nabeul est un acte à caractère politique, destiné à porter atteinte à la Tunisie et s’inscrivant dans le cadre d’un complot qui se trame contre elle ».
Cette déclaration intervient deux jours après le verdict du 1er octobre, qui a suscité un tollé de réactions en Tunisie et à l’étranger. Saber Chouchane, travailleur journalier et père de trois enfants, a été condamné à la peine capitale pour des publications Facebook jugées offensantes envers le président de la République, Kaïs Saïed.
Originaire du Cap Bon, il écrivait sous pseudonyme et publiait des textes critiques, parfois satiriques, sur des sujets d’actualité, notamment la question palestinienne. Sa page, suivie par un nombre réduit d’internautes, ne suscitait qu’une poignée de réactions. Malgré la portée limitée de ses écrits, la justice a retenu contre lui des accusations particulièrement graves : outrage au président de la République, atteinte visant à modifier la forme de l’État et diffusion de fausses nouvelles visant un fonctionnaire public.
Le dossier, d’abord soumis au pôle judiciaire antiterroriste, a été renvoyé devant la juridiction ordinaire de Nabeul, le pôle ayant écarté toute dimension terroriste. Mais la peine prononcée marque un tournant d’une sévérité inédite dans la répression des écrits en ligne.
Le jugement a provoqué un tollé international. De Paris à Bruxelles, en passant par Londres, plusieurs médias étrangers ont dénoncé une décision « disproportionnée ». En Tunisie, de nombreuses voix issues de la société civile, d’associations et de partis politiques y voient une attaque directe contre la liberté d’expression.
M.B.Z
Mala zawba3 mala hiya.
Whnouwa hal hala tout ca pour ke pouvoir.
'?a se voit que cette histoire est (houula) est louche
Mr Gammoudi, saviez-vous qu'à leur place je ne me fatiguerais un iota pour comploter contre nous. Vous savez pourquoi? Parce que vous faites du bon travail.
Tant que vous défendiez la décadence, le charlatanisme, la dictature, la bêtise, la non-loi, l'arbitraire, les délires, etc. C'est déjà suffisant pour qu'on soit cloués au fond. Alors, tant que « ils » se dotent d'un QI assez respectable pour arriver à comploter contre nous, je ne pense pas qu'ils vont manquer à voir comment qu'on est au fonds. Ils se fatiguent pourquoi?
En passant, le décret 54 sur la base duquel ce citoyen a été jugé, qui l'a promulgué au juste? L'appareil judiciaire qui a prononcé cette sentence, qui l'a confisqué au juste?
Ca se peut-il que ca soit ces « ils »?
Mr Gammoudi, s'il y a un complot en ce moment, ca sera vous et semblables.
C'est fou quand même. Ces gens ne se remettent jamais en question!
Je suis sidéré :-(
Mr le député j'ai dénoncé cela depuis c'est un complot les islamistes ont réagi comme d'habitude par la haine
ARTICLE DE L'ORIENT DU JOUR
Un Tunisien condamné à mort pour des publications sur Facebook, rapporte son avocat
AFP / le 3 octobre 2025 à 17h22
« Le verdict de peine de mort a été rendu mercredi au tribunal de Nabeul », dans le nord de la Tunisie, « et les publications ont été considérées comme portant atteinte au président, à la ministre de la Justice et à la justice », a dit à l'AFP Me Oussama Bouthelja.
ET UN AUTRE SITE (Agence Ecofin):
Il gérait un compte intitulé « Kaïs le misérable » où il publiait caricatures, critiques du pouvoir et appels à manifester. Il a « écopé de la peine maximale » a indiqué son avocat, Oussama Bouthelja, qui a immédiatement annoncé un appel.
Or le nom de OUSSEME BOUTHALJA EST TRES CELEBRE en 2012 et 2013 ET ETAIT LA VEDETTE DES PLATEAUX TELEVISES LORSQUE CES PLARTEAUX PARLENT 'DE LA POLICE PARALLELLELE AU MINISTERE DE L'INTERIEUR DE LA RAYADH, ET DE L'AFFAIRE DE FATHI
DAMMAK,.............!!!!!
ET MEME B.N EN A PARLé!!!!!!
Tunisie - Oussama Bouthelja démissionne et en explique les raisons!!!! B.N29/03/2013 | 1par Na.B
'Le chargé de mission auprès du ministre de l'Intérieur, et membre du bureau politique d'Ennahdha, Oussama Bouthelja, a présenté, aujourd'hui 29 mars 2013, sa démission.
(Se rappeler que feu CHOKRI BELAID A ETE ASSASINE LE 6 fevrie 2013).
ET POUQUOI B.N INSITE SUR L'AGE DE 41 ANS alors que d'aprés les sites étrangers relayant l'avocat de la 'victime' ,SON AGE EST 51 ANS!!!! (peut etre pour le présenter un jeune , 'spontané', 'un innocent' ,un 'ange' de la GENERATION Z!!!!! 'reprimé ',à la folie, par la justice de KAIS SAIED).
L'accusé, âgé de 51 ans et détenu depuis janvier 2024, a été condamné en vertu des articles 67 et 72 du Code pénal ainsi que du décret-loi 54 sur la diffusion de fausses informations, et « il a écopé de la peine maximale », selon son avocat.(ARTICLE DE L'ORIENT DU JOUR cité ci-haut).
Mais ,agé de 51 ans, suppose qu'il a été agé de 16 à 18 ans durant les années 1990 caractérisée par une guerre BEN ALI -NAHDHA .Et B.N CITE QUE SON NIVEAU EST LA 2EME ANNEE SECONDAIRE (a t il été renvoyé).
CONCLUSION : L'AFFAIRE N'EST PAS SI SIMPLE!!!!IL Y A BEAUCOUP DE POLITIQUE DANS L'AFFAIRE.ET ON DIT QU'IL Y A UN CONSEIL DE LA PRESSE EN TUNISIE!!!.
INTEHE EDDARS Y A DHAKI.