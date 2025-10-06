Des bananes et du foin

Épisode 1 - Quand la justice se prend les pieds dans le foin
Un père de famille, trois enfants à charge, un simple journalier. Son crime ? Avoir critiqué Kaïs Saïed sur Facebook. Son verdict ? La peine capitale. Oui, vous avez bien lu : mort, pour outrage au président. Pendant que dans les pays dits « normaux », la critique d’un chef d’État relève de la liberté d’expression, chez nous elle se paie au prix de la guillotine.
Le juge de Nabeul voulait faire du zèle. Faire carrière. Se faire voir. Et tant pis si la tête d’un citoyen devait rouler pour ça.
Le magistrat en question croyait sans doute briller en poussant le zèle jusqu’à l’absurde. Il voulait montrer qu’il était plus royaliste que le roi, plus saïdiste que Saïed. Résultat : il a été muté, dépouillé de son titre, rappelé à l’ordre par ses pairs. Ce n’est pas la fin de sa carrière, mais une mise au piquet, une manière de dire : « Tu es allé trop loin, camarade. »
Cette toute petite sanction ne lave pas pour autant le scandale. Car ce que ce magistrat a osé prononcer révèle bien plus qu’une erreur individuelle. Cette dérive n’est pas une caricature. Elle illustre ce que devient la justice quand certains confondent fonction et flagornerie. Ce juge-là s’est vautré dans le foin, croyant y trouver son avenir. Il n’y a trouvé qu’un scandale national qui s’est retourné contre lui, contre la justice et contre le régime qu’il croyait défendre.
Un précédent existe et c’est tout le régime qui en sera comptable. Un père de trois enfants aura porté, l’espace de quelques jours, une condamnation à mort sur la seule foi de ses critiques. La liberté d’expression, elle, continue de se débattre au milieu des bottes de foin.
Épisode 2 – Les bananes qui cocufient les agriculteurs
À chacun sa flagornerie, le ministère du Commerce a trouvé sa martingale : plafonner le prix des bananes pour combattre l’inflation, ennemie jurée de Kaïs Saïed. Pas des pommes, pas des grenades, pas des melons. Non : des bananes. Produit inexistant sur les étals, mais hautement symbolique, paraît-il, pour rassurer le consommateur. L’opération est simple : on ne nourrit pas les Tunisiens, on flatte leur imaginaire tropical.
Problème : l’imaginaire ne nourrit pas les agriculteurs. Eux doivent vendre des dattes, des oranges, des poires. Et forcément, face à une banane importée en devises à cinq dinars, qui voudrait payer douze dinars pour des poires ? Résultat : nos producteurs se retrouvent cocufiés par décision ministérielle.
Mais pourquoi s’arrêter en si bon chemin sur la route du populisme ? Le ministère devrait songer à plafonner aussi les prix du foin, en pleine saison de consommation massive, ainsi que ceux des concombres, très prisés pour leur… polyvalence.
Avec ça, le ministère plaira peut-être davantage encore aux ménages et tant pis pour les agriculteurs.
Épisode 3 : Deux jours de zèle pour finir sur le bas-côté
Ils s’étaient jetés sur leurs claviers comme des affamés sur un buffet gratuit. Pendant deux jours, les laudateurs du régime ont trouvé un nouveau joujou : la flottille Al Soumoud. Pendant que des militants prenaient le risque de se faire arraisonner par les soldats israéliens, eux s’appliquaient à les rabaisser.
Fatma Mseddi, la députée qui voit de la normalisation partout, s’indignait qu’un Tunisien parle à des Israéliens — même pour leur dire « vive la Palestine libre ». Salwa Abbassi, ancienne ministre, imaginait déjà Wael Naouar sirotant du champagne dans un hôtel cinq étoiles, sa femme recevant des chocolats. Samir El Wafi, Riadh Jrad, Nizar Dax… tous ont fait chorus. Chacun dans son style, mais toujours avec le même refrain : le silence de Kaïs Saïed serait la posture idéale, car « la Tunisie ne discute pas avec Israël ».
Deux jours d’efforts, deux jours de zèle, deux jours de lèche. Et jeudi soir, patatras. Le président reçoit son ministre des Affaires étrangères, exige le retour rapide des détenus, et réaffirme que la Tunisie ne renonce jamais à ses ressortissants. Les laudateurs se sont alors retrouvés comme des figurants oubliés : hors-jeu, ridicules, contredits par celui qu’ils voulaient flatter.
La scène est savoureuse : ils se sont cassé le dos à justifier l’injustifiable, et voilà que leur chef les lâche, une énième fois, sans même un mot pour leur loyauté. Du foin, toujours du foin. Et ils en ont brouté jusqu’à s’en étouffer.
On a beau critiquer Kaïs Saïed du matin au soir, il n’empêche qu’on lui doit quelques bons moments. Comme celui-ci, quand il se retourne contre ses propres mangeurs de foin. Qu’il en soit remercié.
Épisode 4 - Génération Z contre génération stades
Le Maroc avait misé sur la Coupe d’Afrique et la Coupe du monde 2030 pour occuper sa jeunesse. Fanfare, stades rutilants, patriotisme sportif. Et voilà que la jeunesse, cette ingrate, se permet d’exiger… des hôpitaux et des écoles. Quelle inconvenance !
Depuis une semaine, les rues grondent. Discord a accouché d’un collectif baptisé GenZ 212, et le royaume chérifien découvre qu’une génération née avec le Wi-Fi sait aussi descendre dans la rue. Plusieurs jours de manifs, des dizaines de blessés, plus de 400 arrestations. On pensait que la génération Z se contentait de stories et de TikTok. Surprise : elle réclame des réformes, pas des Reels.
La cause première ? Un drame : huit femmes mortes après des césariennes à Agadir, vitrine tragique d’une santé publique abandonnée. En réaction, des milliers de jeunes crient : « Des écoles et des hôpitaux, plutôt que des stades ! » Mais le régime préfère compter les sièges de ses arènes que les lits de ses hôpitaux.
Le premier ministre Akhannouch se dit prêt à dialoguer. Un milliardaire qui dialogue avec des précaires : on croirait à une mauvaise blague. Les jeunes le savent : les promesses creuses n’ont jamais soigné personne. Alors ils continuent. Ils tiennent tête, mais sans franchir la ligne rouge : pas touche au roi. La monarchie reste sacrée, c’est la classe politique qu’ils visent.
Et comme souvent, la réponse du pouvoir est binaire : arrestations massives, gardes à vue, procès expéditifs. On cogne d’abord, on discute ensuite. Avec l’espoir que le ballon rond finira par anesthésier la colère sociale.
Mais cette fois, le ballon roule moins bien. Parce qu’une génération connectée n’a plus besoin d’attendre le JT pour voir ses blessés, ses morts, ses slogans. Et quand on a goûté à la solidarité mondiale, difficile de revenir au silence local.
La jeunesse crie famine d’avenir, les discours officiels ressemblent à du foin jeté en pâture. Sauf que la GenZ 212 a envoyé un message tout simple : on ne se nourrit pas de stades et encore moins de foin.
Aujourd'hui ils peuvent provoquer les tremblements de terre, la pluie, ect....
Aujourd'hui il y a des expériences pour acceler et ralentir le temps
On vous traite de kafra par ce que celui qui croit à la science est un kafer
Il ya un gros problème d'ignorance chez nous (je ne parle pas des autres pays arabes), on est considéré comme le peuple le plus cultivé de l'Afrique hahaha
La moitié de la population vit dans l'ignorance si ce n'était pas le 3 quarts.
Toutes générations confondues
Comment voulez-vous ?
Et cette semaine, s'est LA CONDAMNATION A MORT DE AM SABER,......et à NABEUL AUSSI!!!
Sur chacun des 2 sujets , B.N a publié près de 10 articles et a recueilli une centaine de commentaires W MEZEL MEZEL (FELICITATIONS B.N).
Mais pour l'affaire de SABER, les articles de soulevent les observations de ma part :
OBSERVATION N°1 : L 'AGE DE SABER
'Saber Chouchane, 41 ans, était un travailleur journalier et père de trois enfants. Son parcours scolaire s'était arrêté en deuxième année secondaire (ancien régime).'
C'est la phrase qui se repete dans tous les articles de B.N sur SABER!!!!. Alors que tous les sites étrangers parlent de 51 ans (et meme de 56), Y COMPRIS LES SITES RELAYES PAR B.N .
IL semble qu'on voulait montrer la 'victime' ,comme un jeune , 'spontané', 'un innocent' ,un 'ange' de la GENERATION Z!!!!! 'reprimé ',à la folie, par la justice de KAIS SAIED. Et on cherchait PLUS DE SYMPATIE POUR SABER, ET PLUS D'INDIGNATION CONTRE LA JUSTICE DE K.S.
OBSERVATION N°2 : ZAPPING DE L 'AVOCAT DU CONDAMNé A MORT!!!
D'habitude, B.N ne publie un article sur une condamnation ou une mise en dépot, d'un nahdhaoui ,ou autre qu'en relayant son avocat. MAIS POUR LE CAS DE SABER ,B.N a relayé une dizaine d'avocats SAUF L'AVOCAT DE SABER. EN PLUS B.N N'A MEME PAS CITé SON NOM!!!.
Et pour le connaitre, il a fallu se tourner vers la presse internationale, qui cite MAITRE OUSSEME BOUTHELJA COMME AVOCAT DE SABER. Or le nom de OUSSEME BOUTHALJA ETAIT TRES CELEBRE en 2012 et 2013 ET ETAIT LA VEDETTE DES PLATEAUX TELEVISES LORSQUE CES PLATEAUX PARLENT DE LA POLICE PARALLELE ET DU SANDOUK EL ASOUED (CAISSE NOIRE) AU MINISTERE DE L'INTERIEUR DE LA RAYADH, ET DE L'AFFAIRE DE FATHI DAMMAK,.......!!!!! ET IL EST ACTUELLEMENT L'AVOCAT DE ALI LARAYADH .
POURQUOI LE NOM DE L'AVOCAT DE CE PAUVRE ET 'INNOCENT' 'JOURNALER' AGE DE '41'ANS!!! N' A PAS ETE CITE (DIS MOI QUI EST TON AVOCAT JE TE DIRAIS QUI ES TU!!!!)
Et oui SABER N'est pas APOLITISé comme SAMIR, TRIFI et autres essaient de le montrer. IL N'A PAS CACHE SON SOUTIEN A NAHDHA (pour ne pas dire appartenance ou EX). Et le site KAPITALIS a publié une photo de SABER sur l'estrade du théatre municipal brandisaant une pancarte contenant les photo des detenus de NAHDHA et de l'affaire du complot à coté de A.N.C ,MEKKI et autres !!!!
OBSERVATION N°3 : INSISTANCE DE B.N sur 'JOURNALIER', pere de 3 enfants, niveau 2 eme année secondaire (ancien regime) pour ne pas comprendre 5 ème année secondaire !!!.
Comme quoi ,il ne comprend rien de la politique, il n'a aucun engagement politique , il ne cherche qu'a nourrir sa pauvre famille ( KHOBZISTE), et que cette condamnation à mort a laissé 3 ORPHELINS ET UNE VEUVE qui vont mourir de faim ( DONC DE LA SYMPATIE EN PLUS POUR SABER, ET DE L'INDIGNATION EN PLUS CONTRE LA JUSTICE DE K.S. ).
Or en cherchant dans l'histoire des GROUPES TERRORISTES DANS LE MONDE (sans aucun soupçon à l'encontre de SABER), les exécutants des actes.......,sont recrutés au sein des JOURNALIERS et des ELEVES QUI ONT SUSPENDU LEURS ETUDES (se rappeler de l'affaire de BAB SOUIKA , des explosions dans les HOTELS DE SOUSSE ET MONASTIR EN AOUT 1987, ET PROFESSION :journalier DANS LES AVIS DE RECHERCHE DE TERRORISTES PAR LE M.I).
Vous publiez un article et HOP les haineux ,les rancuneux, les frustrés, ...sortent de leurs FOINS (pardon COINS), pour vider ,non pas LEGRINTE ELLI FIHEM, mais la haine, la rancune, la frustration,........
Et si un PRIX NOBEL EN COMMENTAIRES serait créé, il ne serait remis qu'à un TUNISIEN.
MAIS il y a tellement de commentateurs INDIGNES EN TUNISIE ,que la FONDATION NOBEL serait obligée de prévoir UNE DIZAINE DE PRIX PAR AN!!!!!!!!
La culture du raccourci comme substitut a la réflexion est l'adn de cette triste chronique.
Merci à l'autrice !
J'essaierai cette fois de faire une anté-chroniques, à la manière de notre anti-pape, que Dieu le protège, en bon admirateur de sa majesté zaqafounienne:
I. La Menace fantôme
Dans son verdict, notre bonhomme de magistrat s'est juste trompé de timing. Dans un avenir qui ne sera pas si lointain, croyez-moi, si la Tunisie continue à suivre ce sentier faussement lumineux et hautement périlleux, une sentence pareille sera la norme, l'Iran comme exemple. Mots vedette : complot, traîtrise, etc.
II. La Revanche des Sith
Ils plafonnent et le résultat est connu d'avance, la demande étant plus forte que la demande. Du classique, 1ère année primaire. Les produits en question seront introuvables ou vendus en catimini et au prix fort. Laissons donc les bananes aux singes et gardons notre devise pour, comme l'autre disait, plus important, les médicaments par exemple, si Dieu le veut, bien évidemment et avant toute chose. Car sans la volonté du Seigneur rien ne s'exauce.
Un système dysfonctionnel et qu'ils veulent corriger avec des plafonnements parachutés sans concertation et en dépêchant des caméras de la télévision nationale pour filmer la distribution de quelques kilos de viande importée pour quelques malheureux heureux, inconscients ou peut être pas qu'ils participent à une tragi-comédie conçue à des fins de pure manipulation de l'opinion publique.
III. L'Attaque des clones
Les mangeurs de foin représentent officieusement l'opinion de "l'équipe" qui dirige. Ils exécutent les ordres et lancent les bombes pour sonder la réaction de la rue. Quand celle-ci gronde, le pouvoir officiel prend alors position. Je vous assure que s'il n'y avait pas trop de bruit, ils auraient étouffé l'affaire sans débiter le moindre mot, cf. l'affaire des drones.
Mais sur le fond, la flottille représente pour eux un plus grand danger que Israël. Et dans ce contexte, l'ennemi de mon ennemi pourrait même devenir mon ami, lointain. Et d'une façon hyper implicite, mais malhonnête quand même.
IV. Un Nouvel Espoir
Mais à quelle fin ? Si c'est pour faire venir des islamistes à la Hamas, Nahdha, FIS & co. Non merci. Ils sont aussi corrompu que les actuels voire encore plus. Avec une petite touche de terreur.
Mais, finalement, c'est une affaire marocaine interne, à eux de décider de leur sort et de leur avenir.
Le problème est que la Tunisie et les autres pays arabes sont gouvernés par des vieillards qui ne comprennent rien aux préoccupations des jeunes ni à leur mentalité. Une mentalité similaire à celle de Maya que vous attaquez pathétiquement ici. Que vous le voulez ou pas la population tunisienne est majoritairement jeune comme Maya, les vieux comme votre Kaisoune sont minoritaires et ils doivent franchement prendre leur retraite.