Un comité davocats soutient linstallation de salles de prière dans les écoles

Imprimer

L’ancien député constituant et président du parti Wafa, Abderraouf Ayadi, a annoncé, ce vendredi 26 septembre 2025, la création d’un comité d’avocats en soutien au mouvement réclamant l’ouverture de salles de prière dans les établissements scolaires.

Ce comité, composé de quatorze avocats et présenté dans un communiqué officiel, a pour mission de soutenir le mouvement en faveur de l’implantation de salles de prière dans les collèges, lycées et universités. Il prévoit notamment le dépôt de pétitions et de recours auprès des autorités compétentes, ainsi que l’introduction de plaintes pénales en cas d’abus ou d’entraves émanant de parties opposées à cette initiative.

Le comité a également affirmé qu’il encadrera les sit-in et autres manifestations pacifiques liées à ce projet. L’adhésion reste ouverte à tous les avocats et professionnels du droit, en particulier si le mouvement venait à s’étendre à d’autres établissements et universités.

Cette initiative intervient dans un contexte marqué par une polémique sur la pratique de la prière dans les établissements scolaires, relancée récemment par un incident survenu à Hammamet, où la directrice s’est opposée à des élèves refusant d’obéir aux consignes interdisant la prière dans l’établissement.

Alors que le secteur de l’éducation fait face à des difficultés structurelles — grèves récurrentes, revendications sociales persistantes et infrastructures dégradées —, ce projet ravive le débat sur la neutralité des établissements éducatifs. Certains observateurs estiment que la création de salles de prière pourrait accroître les tensions et remettre en cause le principe de laïcité dans l’enseignement public.

H.K