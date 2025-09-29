Météo Tunisie - Pluies orageuses annoncées vendredi et samedi sur plusieurs régions

Imprimer

L’Institut national de la météorologie (INM) a publié, ce vendredi 26 septembre 2025, un bulletin de suivi annonçant des conditions instables sur plusieurs régions du pays.

Des pluies temporairement orageuses sont attendues, touchant d’abord l’ouest avant de gagner progressivement les régions de l’est.

Les précipitations pourraient être localement abondantes en fin de journée et durant la nuit, notamment dans le centre et le sud-ouest, où les cumuls sont estimés entre vingt et quarante millimètres. Ces épisodes orageux pourraient s’accompagner de grêle et de rafales de vent dépassant ponctuellement 80 km/h.

L’instabilité se maintiendra samedi 27 septembre dans les régions de l’est du centre et du sud, mais son intensité devrait s’atténuer en fin de journée.

H.K