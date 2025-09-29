Kairouan : une collégienne de quinze ans se jette du deuxième étage après la confiscation de son téléphone

Une adolescente âgée de quinze ans s’est jetée, jeudi après-midi 25 septembre 2025, du deuxième étage de son établissement scolaire, le Collège Dar El Jamiâ à Sbikha (gouvernorat du Kairouan), après la saisie de son téléphone portable.
L’information a été relayée le jour même par les radios régionales AlHayet FM et Radio Sabra FM.
Selon les données préliminaires, l’élève était en classe lorsque son enseignante l’a surprise en train de se filmer. Elle lui a confisqué son téléphone, rédigé un rapport sur son comportement et informé le directeur de l’établissement. Ce dernier a décidé de la traduire devant le conseil de discipline, en application d’une circulaire interdisant l’usage des téléphones portables dans les classes.
Peu après, la collégienne s’est jetée du deuxième étage. Elle a été transportée d’urgence à l’hôpital pour recevoir les premiers soins nécessaires. Son état est jugé stable.
I.N.
C'est leurs génération leurs outils de communication leurs univers
Imaginez vous "les intelligent des année 70 80" si on a interdit la radio ou la télé ou les chaînes satellite...
Je n'ai jamais entendu parler de radio ou télé (satellite ou pas) regardés en classe pendant des cours
Si elle s'est jetée elle srait morte.
Ce n'etait pas une tentative de suicide desesperé, mais un geste de colére de protesration et surtout culpabiliser ses accusateurs.
certains comportements issus de notre quotidien peuvent progressivement, devenir une source de besoin compulsif et irrépressible.
Triste monde
" inventé par les civilisés, adopté par les arriérés"
"
Des cures de "désintoxication" seront sans doute bientôt nécessaires, voire même obligatoires pour essayer de sauver les plus "accros" d'entre eux.
On commence par éduquer les parents passifs et notoirement idiots qui laissent des "veritables poisons toxiques du cerveau" entre les mains de leurs progénitures décérébrées rien que pour avoir la paix, en disant oui à tout leurs caprices.
Dans le cas de cette jeune fille et à titre d'exemple, l'enfant étant mineure, les parents responsables devraient être immédiatement jetés en prison.
Il est essentiel dans la cuisine, sur la table des repas à tout artisans et a tous les bricoleurs
Faut-il interdire les couteaux