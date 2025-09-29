Limogeage de la directrice générale de lInstitut Salah Azaiez

Le ministère de la Santé vient d’annoncer le limogeage de la directrice générale de l’Institut Salah Azaiez, l’Institut national de cancérologie.

Le décret n°2025-416, daté du mercredi 24 septembre 2025, a été publié dans le Journal officiel de la République tunisienne (Jort) n°118 du jeudi 25 septembre 2025. Il met fin aux fonctions de Senda Tounsi, administrateur général de la santé publique, en qualité de directrice générale de l’Institut Salah Azaiez.

I.N.