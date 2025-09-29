SUR LE FIL
Limogeage de la directrice générale de lInstitut Salah Azaiez
26/09/2025 | 10:11
1 min
Le ministère de la Santé vient d’annoncer le limogeage de la directrice générale de l’Institut Salah Azaiez, l’Institut national de cancérologie.
Le décret n°2025-416, daté du mercredi 24 septembre 2025, a été publié dans le Journal officiel de la République tunisienne (Jort) n°118 du jeudi 25 septembre 2025. Il met fin aux fonctions de Senda Tounsi, administrateur général de la santé publique, en qualité de directrice générale de l’Institut Salah Azaiez.
I.N.
26/09/2025 | 10:11
1 min
Commentaires
Commentaires (2)
Alya
Elle a été peut etre simplement mutée à un autre foction
a posté le 26-09-2025 à 13:47
La gestion de cet institut est énorme. Elle a été certainement mutée ailleurs
ADN
trop maigre...
a posté le 26-09-2025 à 10:41
BN, pouvez-vous creuser un peu plus et nous delivrer un article et des informations completes sur les causes de cette decision.
