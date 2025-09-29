alexametrics
lundi 29 septembre 2025
Heure de Tunis : 04:36
SUR LE FIL
Bourse de Tunis : BNA Assurances intègre le Tunindex, ICF cède sa place à TLF dans le Tunindex20
26/09/2025 | 09:44
2 min
0 Commentaire(s)
Bourse de Tunis : BNA Assurances intègre le Tunindex, ICF cède sa place à TLF dans le Tunindex20
Lecture Zen

 

La Bourse de Tunis a annoncé, jeudi 25 septembre 2025, une révision de la composition de ses principaux indices boursiers, décidée lors de la réunion du Comité des indices boursiers tenue, mercredi 24 septembre 2025. Des changements qui prendront effet à partir du mercredi 1er octobre 2025.

La société BNA Assurances fera désormais partie de l’indice de référence Tunindex, qui regroupe les principales capitalisations du marché. Elle sera également intégrée aux indices sectoriels « 8000 – Sociétés financières » et « 8500 – Assurance ».

Les caractéristiques retenues pour BNA Assurances sont les suivantes :

  • Nombre de titres admis : 87.391.790
  • Flottant : 30%
  • Facteur de plafonnement dans le Tunindex : 1

Il est à rappeler que BNA Assurances vient tout juste de faire son entrée sur le marché principal de la cote. La cérémonie de la première cotation s’est tenue le jeudi 14 août 2025. Cette intégration devrait contribuer à dynamiser le secteur des assurances au sein des indices de la place financière tunisienne.

 

Le Comité a également actualisé la composition du Tunindex20, qui regroupe les vingt valeurs les plus liquides et les plus représentatives du marché.

Deux mouvements principaux sont à signaler :

  • La société "Les Industries Chimiques du Fluor" (ICF) sort de l’indice,
  • La société Tunisie Leasing et Factoring (TLF) y fait son entrée, avec les caractéristiques suivantes :
    • Nombre de titres admis : 10.800.000
    • Flottant : 20%
    • Facteur de plafonnement : 1

 

Cette modification confirme l’évolution de la capitalisation et de la liquidité des entreprises cotées, critères déterminants dans la constitution du Tunindex20.

La Bourse de Tunis a précisé que la composition des indices Tunindexprice20 et TNVWAP20 reste identique à celle du Tunindex20, et qu’aucune autre modification n’a été introduite.

 

La mise à jour périodique des indices boursiers par la Bourse de Tunis vise à garantir leur représentativité par rapport à l’évolution du marché. Elle prend en compte plusieurs critères, dont la capitalisation boursière, le flottant et la liquidité des titres. Ces ajustements sont essentiels pour les investisseurs, notamment institutionnels, qui s’appuient sur ces indices comme références pour leurs portefeuilles.

 

D’après communiqué

 

26/09/2025 | 09:44
2 min
0 Commentaire(s)
Contenus Sponsorisés
Tunisair valorise la destination Tunisie au Salon IFTM Top Résa 2025 Tunisair valorise la destination Tunisie au Salon IFTM Top Résa 2025
QNB Tunisia renforce son soutien au Padel QNB Tunisia renforce son soutien au Padel
All Intelligence for New Africa : Huawei Africa Night 2025 honore les « African Intelligence Pioneers » All Intelligence for New Africa : Huawei Africa Night 2025 honore les « African Intelligence Pioneers »
Orange Tunisie célèbre la 12ᵉ édition de Smart Day, la Journée du Savoir Orange Tunisie célèbre la 12ᵉ édition de Smart Day, la Journée du Savoir
DONGFENG passe à la vitesse supérieure en Tunisie et présente sa nouvelle gamme de véhicules à énergie nouvelle DONGFENG passe à la vitesse supérieure en Tunisie et présente sa nouvelle gamme de véhicules à énergie nouvelle
Maghreb : la cybersécurité passe par la sensibilisation des employés Maghreb : la cybersécurité passe par la sensibilisation des employés
sur le fil
22:00
Kaïs Saïed, Abdelmadjid Tebboune, trafic de drogueLes 5 infos du week-end
21:55
Atteint dun cancer, Rached Khiari implore une libération médicale
21:08
Plus de 140 artistes réclament la protection diplomatique de la flottille pour Gaza
20:15
Un recours en cassation attendu le 8 octobre pour trois militants associatifs
19:03
La fille de Saloua Ghrissa lance un cri de détresse : je veux simplement que ma mère soit libérée !
17:00
Maroc : des dizaines de jeunes interpellés lors de manifestations à Rabat
15:30
Haykel Hochlef : la collecte céréalière a atteint douze millions de quintaux
14:52
À la veille de la visite de Netanyahu, Trump promet « quelque chose de spécial »
12:20
Flottille Al-Soumoud : arrivée prévue à Gaza dans deux à trois jours
10:47
Tunis : 248 immeubles menaçant ruine, le gouverneur appelle à une action urgente
10:24
Sanctions onusiennes rétablies : lIran crie à l« injustice »
09:33
Météo Tunisie - Températures entre 25 et 30°C, plus fraîches sur les hauteurs
21:46
La Tunisie plaide pour une zone exempte darmes nucléaires au Moyen-Orient
21:14
Lavrov à lONU : toute attaque contre la Russie entraînera une « réponse résolue »
19:44
Abdelmadjid Tebboune dément toute ingérence algérienne dans les affaires tunisiennes
18:33
Le ministère de l'Intérieur annonce le démantèlement dun réseau international de trafic de drogue
17:16
Plus de 25 tonnes de produits alimentaires avariés saisis à travers le pays
Tous les Articles
Suivez-nous
Dans la même Rubrique
Kaïs Saïed, Abdelmadjid Tebboune, trafic de drogueLes 5 infos du week-end
Kaïs Saïed, Abdelmadjid Tebboune, trafic de drogueLes 5 infos du week-end
28/09/2025
0
Atteint dun cancer, Rached Khiari implore une libération médicale
Atteint dun cancer, Rached Khiari implore une libération médicale
28/09/2025
0
Plus de 140 artistes réclament la protection diplomatique de la flottille pour Gaza
Plus de 140 artistes réclament la protection diplomatique de la flottille pour Gaza
28/09/2025
1
Un recours en cassation attendu le 8 octobre pour trois militants associatifs
Un recours en cassation attendu le 8 octobre pour trois militants associatifs
28/09/2025
0
Horaires de prières
Tunis
Fajr
Dhohr
Asr
Maghreb
Icha
Ariana Béja Ben Arous Bizerte Gabes Gafsa Jendouba Kairouan Kasserine Kebili La Manouba Le kef Zaghouen Mahdia Médenine Mounastir Nabeul Sfax Sidi Bouzid Siliana Sousse Tatouine Tozeur Tunis