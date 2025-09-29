Kaïs Saïed, Ahmed Abdelkefi, El Fouladh Les 5 infos de la journée

Voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 25 septembre 2025 :





Kaïs Saïed : ceux qui diffusent un discours de crise ne suscitent que mépris et rejet

Le président de la République, Kaïs Saïed, s’est réuni hier après-midi, mercredi 24 septembre 2025, au palais de Carthage, avec la cheffe du gouvernement, Sarra Zaâfrani Zenzri, et la ministre des Finances, Mechkat Slama Khaldi. D’après un communiqué publié à 3h38 du matin, la rencontre a porté principalement sur le projet de loi de finances 2026. À ce sujet, le chef de l’État a réaffirmé la nécessité pour ce projet de refléter le rôle social de l’État et de reposer, dans ses grandes orientations comme dans ses détails, sur la réalisation de la justice sociale recherchée, laquelle ne peut être atteinte qu’à travers de nouvelles conceptions, une pensée renouvelée et des approches inédites.





Arrestation d'Ahmed Abdelkefi et de Boutheina Ben Yaghlene

Ahmed Abdelkefi, figure emblématique du monde économique âgé de 84 ans et père de l'ancien ministre Fadhel Abdelfeki, aurait été arrêté ce mercredi 24 septembre 2025, apprend Business News de sources bien informées. L'information selon laquelle Fadhel Abdelkefi aurait été également arrêté s'avère erronée contrairement à ce qui nous avions publié précédemment. Selon les premiers éléments disponibles, cette affaire serait liée à la Caisse des dépôts et consignations (CDC), une institution publique placée sous la tutelle du ministère des Finances.





Cession des biens mobiliers réformés contenant du fer à El Fouladh

Un nouveau décret présidentiel, n°2025-423 en date du 24 septembre 2025, a été publié au Journal officiel de la République tunisienne. Il fixe les modalités relatives à la cession des biens mobiliers réformés contenant du fer au profit de la Société tunisienne de sidérurgie El Fouladh. Selon ce texte, les ministères, collectivités locales, établissements et entreprises publics sont désormais tenus de céder gratuitement à El Fouladh tout bien mobilier réformé contenant du fer. L’entreprise sidérurgique nationale sera chargée des opérations de démontage et de découpe de ces biens.





« Pas à Chypre ! » : la Flottille Al Soumoud défie Rome et Israël

Le groupe italien participant à la Flottille Al Soumoud, ciblée par une attaque de drones alors qu’elle tentait d’acheminer des aides humanitaires à Gaza, a rejeté jeudi 25 septembre 2025 la proposition de Rome de débarquer les cargaisons à Chypre. Dans un communiqué, les membres du groupe italien ont affirmé que leur mission « demeure fidèle à son objectif initial : briser le blocus israélien illégal et apporter une aide humanitaire aux habitants assiégés de Gaza ». Face à cette crise, l’Italie et l’Espagne ont dépêché des navires militaires pour porter assistance à la flottille civile composée d’environ cinquante embarcations.





La Ligue tunisienne de défense des droits de l’Homme félicite le nouveau bâtonnier

Le président de la Ligue tunisienne de défense des droits de l’Homme (LTDH), Bassem Trifi, a conduit, jeudi 25 septembre 2025, une délégation auprès du nouveau bâtonnier de l’Ordre national des avocats de Tunisie, Boubaker Bethabet. Dans un communiqué, la Ligue a présenté ses félicitations au bâtonnier et aux membres du Conseil de l’Ordre nouvellement élus, leur souhaitant réussite dans leurs missions et rappelant la complémentarité entre la Ligue et la profession d’avocat dans la défense du procès équitable, des droits et des libertés.







