Dans quels pays agresse-t-on le plus les femmes ?

La violence faite aux femmes (VFF) est une pandémie mondiale, selon l’ONU et l’OMS. Une femme sur trois subit au cours de sa vie des violences physiques et/ou sexuelles, le plus souvent de la part d’un partenaire intime. Ces violences se manifestent sous de multiples formes, qu’il s’agisse d’agressions physiques, sexuelles ou psychologiques, de fémicides, de mariages forcés, de mutilations génitales féminines ou encore de traite des êtres humains.

Les contextes les plus à risque se trouvent dans les pays touchés par la guerre ou les crises humanitaires, où l’effondrement des systèmes de protection et l’impunité renforcent la vulnérabilité des femmes. En République démocratique du Congo et en Éthiopie, la violence sexuelle atteint des niveaux massifs dans le cadre des conflits. En Haïti, au Mali ou au Soudan, les femmes sont privées de services essentiels et exposées à des violences accrues. Dans la région du bassin du lac Tchad, les enlèvements massifs de femmes et de filles par des groupes terroristes illustrent également la gravité de la situation. En Afghanistan, le retour des Talibans a instauré un véritable « apartheid de genre », réprimant les droits et libertés des femmes.

Même dans les pays en paix, la violence conjugale reste la forme la plus répandue de VFF. Des enquêtes nationales révèlent des taux élevés dans des pays comme l’Afghanistan et l’Angola, ainsi que dans de nombreuses régions d’Afrique, d’Asie du Sud et d’Amérique latine.

Mesurer l’ampleur réelle de la VFF demeure toutefois complexe. La stigmatisation, la peur de représailles et le manque de confiance dans la justice entraînent un « chiffre noir » important, les abus étant largement sous-déclarés. Les données disponibles varient selon la méthodologie utilisée, qu’il s’agisse d’enquêtes nationales, jugées plus fiables, ou de statistiques policières et judiciaires, qui ne reflètent que les cas signalés. Les fémicides, ces meurtres de femmes liés au genre, touchent particulièrement l’Amérique centrale, les Caraïbes et l’Afrique, et sont le plus souvent commis par un partenaire intime ou un membre de la famille.

La violence contre les femmes est un fléau universel. Si les conflits et les crises aggravent les violences de masse, la violence intime demeure la forme la plus courante à travers le monde. La lutte ne doit pas se limiter à identifier les « pires pays », mais viser à combattre l’impunité et garantir la sécurité des femmes, qu’elles soient à la maison, dans la rue ou dans leur société.