alexametrics
lundi 29 septembre 2025
Heure de Tunis : 04:34
SUR LE FIL
La journaliste Chadha Hadj Mbarek dénonce sa détention et entame une grève de la faim
25/09/2025 | 18:56
2 min
0 Commentaire(s)
La journaliste Chadha Hadj Mbarek dénonce sa détention et entame une grève de la faim
Lecture Zen

 

La journaliste Chadha Hadj Mbarek, incarcérée depuis 797 jours et récemment transférée à la prison de Belli, a adressé, jeudi 25 septembre 2025, un message poignant dans lequel elle dénonce une détention qu’elle qualifie d’injuste et annonce avoir entamé une grève de la faim et de la soif de trois jours.

Selon son témoignage, relayé à l’issue d’une visite en détention, elle proteste contre l’absence de date pour l’audience d’appel dans son dossier, alors que plus de sept mois se sont écoulés depuis le jugement de première instance la condamnant à cinq ans de prison. Elle affirme que lors de ce procès, aucune question en rapport avec les accusations portées contre elle ne lui a été posée, malgré les efforts déployés par son équipe de défense pour établir son innocence.

Chadha Hadj Mbarek précise avoir saisi la Cour d’appel de Tunis, les tribunaux de première instance de Tunis et de Sousse, le ministère public ainsi que le président de la République, sans obtenir de réponse. « Je suis convaincue d’être ciblée avant même d’être accusée », écrit-elle.

La journaliste évoque également une agression en détention, survenue il y a plusieurs mois, qui lui a causé une blessure persistante à la main droite et qui l’empêche désormais d’écrire normalement. Une plainte a été déposée mais, selon elle, n’a donné lieu à aucune suite.

De même, une autre plainte déposée en février 2025 contre une personne l’ayant diffamée et incité publiquement à la haine serait restée sans réaction des autorités compétentes.

 

Face à ce qu’elle considère comme une accumulation d’injustices, elle affirme avoir atteint les limites de sa résistance et décidé de recourir à une grève de la faim totale, malgré les risques graves que cela fait peser sur sa santé fragile.

Dans son message, Chadha Hadj Mbarek en appelle à toutes les organisations et aux défenseurs des droits humains, en particulier au Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), afin qu’ils assument leurs responsabilités et soutiennent sa cause.

« J’ai atteint les limites de la patience dans un corps déjà brisé par la maladie et l’emprisonnement », a-t-elle déclaré, avant d’éclater en sanglots et d’interrompre la communication.

Pour rappel, la journaliste Chadha Hadj Mbarek est détenue depuis octobre 2021. Elle a été libérée le 19 juin 2023 et arrêtée de nouveau le 22 juillet 2023. La journaliste a été accusée de complot contre la sûreté de l’État, d’attentat à l’ordre public et d’offense au président de la République.

Le 5 février 2025, la deuxième chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis l’a condamnée à cinq ans dans l’affaire Instalingo, en raison de son travail au sein de la société de production médiatique.

La condamnation avait suscité la colère et l’indignation d’une grande partie des journalistes, des militants, des politiciens et des défenseurs des droits de l’Homme.

 

M.B.Z

A lire également
Chadha Haj Mbarek transférée vers la prison de Belli Affaire de complot : des transferts arbitraires de prison dénoncés par le Front de salut national Ridha Belhadj, Issam Chebbi, Ghazi Chaouachi et Kamel Letaïef transférés de la prison de Mornaguia Chadha Haj Mbarek suspend sa grève de la faim
25/09/2025 | 18:56
2 min
0 Commentaire(s)
Contenus Sponsorisés
Tunisair valorise la destination Tunisie au Salon IFTM Top Résa 2025 Tunisair valorise la destination Tunisie au Salon IFTM Top Résa 2025
QNB Tunisia renforce son soutien au Padel QNB Tunisia renforce son soutien au Padel
All Intelligence for New Africa : Huawei Africa Night 2025 honore les « African Intelligence Pioneers » All Intelligence for New Africa : Huawei Africa Night 2025 honore les « African Intelligence Pioneers »
Orange Tunisie célèbre la 12ᵉ édition de Smart Day, la Journée du Savoir Orange Tunisie célèbre la 12ᵉ édition de Smart Day, la Journée du Savoir
DONGFENG passe à la vitesse supérieure en Tunisie et présente sa nouvelle gamme de véhicules à énergie nouvelle DONGFENG passe à la vitesse supérieure en Tunisie et présente sa nouvelle gamme de véhicules à énergie nouvelle
Maghreb : la cybersécurité passe par la sensibilisation des employés Maghreb : la cybersécurité passe par la sensibilisation des employés
sur le fil
22:00
Kaïs Saïed, Abdelmadjid Tebboune, trafic de drogueLes 5 infos du week-end
21:55
Atteint dun cancer, Rached Khiari implore une libération médicale
21:08
Plus de 140 artistes réclament la protection diplomatique de la flottille pour Gaza
20:15
Un recours en cassation attendu le 8 octobre pour trois militants associatifs
19:03
La fille de Saloua Ghrissa lance un cri de détresse : je veux simplement que ma mère soit libérée !
17:00
Maroc : des dizaines de jeunes interpellés lors de manifestations à Rabat
15:30
Haykel Hochlef : la collecte céréalière a atteint douze millions de quintaux
14:52
À la veille de la visite de Netanyahu, Trump promet « quelque chose de spécial »
12:20
Flottille Al-Soumoud : arrivée prévue à Gaza dans deux à trois jours
10:47
Tunis : 248 immeubles menaçant ruine, le gouverneur appelle à une action urgente
10:24
Sanctions onusiennes rétablies : lIran crie à l« injustice »
09:33
Météo Tunisie - Températures entre 25 et 30°C, plus fraîches sur les hauteurs
21:46
La Tunisie plaide pour une zone exempte darmes nucléaires au Moyen-Orient
21:14
Lavrov à lONU : toute attaque contre la Russie entraînera une « réponse résolue »
19:44
Abdelmadjid Tebboune dément toute ingérence algérienne dans les affaires tunisiennes
18:33
Le ministère de l'Intérieur annonce le démantèlement dun réseau international de trafic de drogue
17:16
Plus de 25 tonnes de produits alimentaires avariés saisis à travers le pays
Tous les Articles
Suivez-nous
Dans la même Rubrique
Kaïs Saïed, Abdelmadjid Tebboune, trafic de drogueLes 5 infos du week-end
Kaïs Saïed, Abdelmadjid Tebboune, trafic de drogueLes 5 infos du week-end
28/09/2025
0
Atteint dun cancer, Rached Khiari implore une libération médicale
Atteint dun cancer, Rached Khiari implore une libération médicale
28/09/2025
0
Plus de 140 artistes réclament la protection diplomatique de la flottille pour Gaza
Plus de 140 artistes réclament la protection diplomatique de la flottille pour Gaza
28/09/2025
1
Un recours en cassation attendu le 8 octobre pour trois militants associatifs
Un recours en cassation attendu le 8 octobre pour trois militants associatifs
28/09/2025
0
Horaires de prières
Tunis
Fajr
Dhohr
Asr
Maghreb
Icha
Ariana Béja Ben Arous Bizerte Gabes Gafsa Jendouba Kairouan Kasserine Kebili La Manouba Le kef Zaghouen Mahdia Médenine Mounastir Nabeul Sfax Sidi Bouzid Siliana Sousse Tatouine Tozeur Tunis