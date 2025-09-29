alexametrics
lundi 29 septembre 2025
Israël bombarde Sanaa : des civils tués et des dizaines de blessés
Israël bombarde Sanaa : des civils tués et des dizaines de blessés
(Photo de STRINGER / ANADOLU / Anadolu via AFP)
Lecture Zen

 

L’armée israélienne a mené, jeudi 25 septembre 2025, des frappes sur plusieurs cibles houthis dans la capitale yéménite, Sanaa, au lendemain d’une attaque de drone houthie ayant blessé 22 personnes dans le sud d’Israël, a annoncé le ministre israélien de la Défense, Israël Katz.

« Nous venons d’asséner un coup d’État puissant à de nombreuses cibles terroristes de l’organisation terroriste houthie à Sanaa », a écrit M. Katz sur X, précisant que l’armée israélienne avait « frappé plusieurs camps militaires, dont un camp de l’état-major houthi, éliminé des dizaines d’opérateurs terroristes houthis, et détruit des stocks de drones et d’armements ».

La chaîne télévisée houthiste Al-Massirah avait plus tôt annoncé les frappes israéliennes sur Sanaa, et un collaborateur de l’AFP sur place a confirmé avoir entendu des explosions dans la ville.

Les Houthis ont fait état de victimes civiles. Le porte-parole du ministère de la Santé houthi, Anees Alasbahi, a déclaré que le raid avait tué au moins deux civils et en avait blessé 48, dénonçant la « brutalité » de l’opération.

Le bilan fourni par les Houthis reste provisoire, et les autorités israéliennes n’ont pas communiqué sur d’éventuelles victimes civiles.

 

BN avec AFP

Commentaires
Commentaires (4)
1/3i
250 000 morts dans ce conflit
a posté le 26-09-2025 à 05:06
Dont la moitié des conséquences, dont la famine...
Mais quand ce sont les saoudiens qui tirent .

Personne n'en parle ici..bizarre
Répondre
Abel Chater
Et pourquoi BN ne nous annonce-t-il pas les effets des attaques Houthis, sur les juifs génocidaires de Gaza occupants de la Palestine.
a posté le 25-09-2025 à 18:18
Et le monde entier qui bouille contre les crimes et les génocides des Palestiniens en Palestine occupée. Des millions et des millions de protestataires contre les crimes des juifs génocidaires de Gaza, partout dans le monde et surtout dans les pays qu'on prenait pour des amis aveugles des juifs. Un régal tant rêvé, qui devient réalité grâce à leur dictateur Nèten-ahou.
Maintenant que les frégates italiennes et espagnoles, accompagnent la Flotille pour Gaz partie de Tunis, on attend que les juifs y touchent à un seul cheveux de ses occupants.
Les drapeaux palestiniens couvrent notre planère terre et la phrase "free Palestine" est scandée par le monde entier. Surtout par les enfants. Les juifs sont devenus personae non gratae, partout où ils vont. C'est du déjà vu entre les deux guerres mondiales.
Merci Nètèn-ahou. Merci Donald Trump. le monde entier vous vomit comme de la peste.
La Palestine vivra. La Palestine vaincra.
Répondre
Larry
Adolph
a posté le à 13:40
C'est toi le génocidaire de service !...
Tu ne veux plus voir les juifs et tu en demandes même l'extermination dans plusieurs de tes commentaires !....

Tu es un génocidaire en puissance qui dort dans l'ombre mais très actif sur ton clavier les fesses au chaud en Allemagne !....
Répondre
Byllmer Guez
PiK.... PoK .... Pik....Pok
a posté le 25-09-2025 à 17:14
une partie de tennis et un échange de balle
Répondre
