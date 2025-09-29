Travaux à la sortie sud de Tunis : circulation déviée les nuits du 25 et 26 septembre

Le ministère de l’Équipement et de l’Habitat a annoncé, dans un communiqué publié le jeudi 25 septembre 2025, la mise en place d’une déviation de la circulation à la sortie sud de la capitale, au niveau du Centre de traumatologie et des grands brûlés de Ben Arous.

Cette mesure concerne la route régionale n°22, où un transfert partiel du trafic sera appliqué durant les nuits du jeudi 25 et du vendredi 26 septembre 2025, de 22 h à 5 h. L’objectif est de permettre la poursuite des travaux de démolition de la partie droite de l’ancien pont traversant cette voie, à proximité de l’hôpital des grands brûlés.

Les automobilistes se dirigeant vers la banlieue sud et Hammamet pourront emprunter une déviation temporaire : un détour à gauche vers la route menant à Tunis, exceptionnellement aménagée en double sens sur environ 100 mètres, avant de bifurquer à droite pour rejoindre l’itinéraire en direction de Hammamet.

Le ministère a appelé l’ensemble des usagers de la route à redoubler de vigilance, à réduire leur vitesse aux abords du chantier et à respecter la signalisation mise en place.