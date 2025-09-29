Hichem Ajbouni sur larrestation dAhmed Abdelkefi : quel danger pour la société sil avait été laissé en liberté ?

L’ancien député et dirigeant du parti Attayar, Hichem Ajbouni, est revenu, jeudi 25 septembre 2025, sur l’arrestation d’Ahmed Abdelkefi, homme d’affaires et père de l’ancien ministre Fadhel Abdelkefi.

Dans un post publié sur Facebook et intitulé « Nul n’est au-dessus de la reddition de comptes et de la responsabilité, dans le cadre d’une justice indépendante, intègre et à l’abri des pressions et des instructions », M. Ajbouni s’est interrogé sur la conformité de cette décision judiciaire au regard de l’éthique juridique et humaine, d’autant qu’Ahmed Abdelkefi, âgé de 85 ans, a été arrêté dans une affaire financière encore au stade de l’instruction.

Il a dénoncé cette décision en soulevant plusieurs interrogations, notamment sur la possibilité de poursuivre l’enquête tout en laissant l’accusé en liberté, assortie d’une interdiction de voyager. « Quel danger représente-t-il pour la société s’il avait été laissé en liberté ? », a-t-il lancé.

L’ancien député a conclu son message en questionnant la responsabilité de ceux qui ont pris cette décision, dans l’éventualité où un incident surviendrait à Ahmed Abdelkefi.

Il convient de rappeler qu’Ahmed Abdelkefi, 85 ans, figure du monde économique et père de l’ancien ministre Fadhel Abdelkefi, a été arrêté mercredi 24 septembre 2025.

Selon les premiers éléments, l’affaire serait liée à la Caisse des dépôts et consignations (CDC), sous tutelle du ministère des Finances.

Des sources bien informées indiquent également que l’ancienne présidente de la CDC, Boutheina Ben Yaghlene, a été arrêtée deux jours plus tôt.

H.K