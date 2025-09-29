Six mois au pouvoir et zéro résultats : Badreddine Gammoudi fustige Sarra Zaâfrani Zenzri

Le député et membre du bloc Ligne nationale souveraine, Badreddine Gammoudi, a critiqué, mercredi 24 septembre 2025, la cheffe du gouvernement, Sarra Zaâfrani Zenzri, qu’il a accusée de manquer d’engagement envers les orientations du président de la République.

Dans un post publié sur Facebook, intitulé « Quand la cheffe du gouvernement, Sarra Zaâfrani Zenzri, s’engagera-t-elle réellement dans le projet du président Kaïs Saïed ? », le député a rappelé que cela fait six mois que Mme Zaâfrani Zenzri préside le gouvernement, après l’échec de Kamel Madouri.

Il a ensuite souligné que l’équipe gouvernementale est essentiellement composée des « amis et collègues ingénieurs » de la cheffe du gouvernement, elle-même issue de ce corps de métier.

« Elle est désormais entrée dans son sixième mois au pouvoir, soit la même durée que Kamel Madouri, et le président de la République répète le même discours à Mme Zaâfrani Zenzri chaque lundi et chaque vendredi », a-t-il poursuivi, affirmant que la cheffe du gouvernement a adopté la même stratégie que son prédécesseur en multipliant les conseils ministériels sans résultats concrets, avant chaque entretien avec le président.

« La situation est restée inchangée : elle n’a pas purgé les institutions des résidus réactionnaires et des lobbies de la corruption, elle ne s’est pas engagée dans l’effort national de lutte contre la corruption, et elle n’a procédé à aucun contrôle majeur des institutions rattachées à la présidence du gouvernement, telles que le Tribunal administratif, la Cour des comptes, la radio et la télévision », a dénoncé le député. Il a rappelé, par ailleurs, la multiplication des grèves et protestations sociales dans un climat où les Tunisiens n’observent toujours aucun progrès ni amélioration.

Badreddine Gammoudi a ensuite pointé l’absence de stratégie et de vision dans l’action gouvernementale de Sarra Zaâfrani Zenzri.

Il a finalement qualifié ce gouvernement de « fardeau » qui pèse sur les épaules du président de la République, incapable de répondre aux attentes nationales et de soutenir le projet de libération nationale du chef de l’État.

Il convient de rappeler que le président Kaïs Saïed a reçu, les 22 et 24 septembre 2025, au palais de Carthage, la cheffe du gouvernement, Sarra Zaâfrani Zenzri, d’abord seule puis accompagnée de la ministre des Finances, Mechkat Slama Khaldi.

Les discussions ont porté sur la rentrée scolaire et universitaire, la lutte contre la corruption, les disparités régionales et le projet de loi de finances 2026. Saïed a insisté sur la justice sociale, la réduction des crédits jugés inutiles et la lutte contre l’évasion fiscale. Il a dénoncé les « partisans de la régression » et les discours de crise fabriqués sous influences extérieures. Le chef de l’État a conclu en affirmant que la Tunisie, forte de sa jeunesse, saura triompher des épreuves et préserver sa dignité et son indépendance.

H.K