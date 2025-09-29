alexametrics
lundi 29 septembre 2025
Heure de Tunis : 04:32
Six mois au pouvoir et zéro résultats : Badreddine Gammoudi fustige Sarra Zaâfrani Zenzri
25/09/2025 | 14:17
3 min
0 Commentaire(s)
Le député et membre du bloc Ligne nationale souveraine, Badreddine Gammoudi, a critiqué, mercredi 24 septembre 2025, la cheffe du gouvernement, Sarra Zaâfrani Zenzri, qu’il a accusée de manquer d’engagement envers les orientations du président de la République.

 

Dans un post publié sur Facebook, intitulé « Quand la cheffe du gouvernement, Sarra Zaâfrani Zenzri, s’engagera-t-elle réellement dans le projet du président Kaïs Saïed ? », le député a rappelé que cela fait six mois que Mme Zaâfrani Zenzri préside le gouvernement, après l’échec de Kamel Madouri.

Il a ensuite souligné que l’équipe gouvernementale est essentiellement composée des « amis et collègues ingénieurs » de la cheffe du gouvernement, elle-même issue de ce corps de métier.

« Elle est désormais entrée dans son sixième mois au pouvoir, soit la même durée que Kamel Madouri, et le président de la République répète le même discours à Mme Zaâfrani Zenzri chaque lundi et chaque vendredi », a-t-il poursuivi, affirmant que la cheffe du gouvernement a adopté la même stratégie que son prédécesseur en multipliant les conseils ministériels sans résultats concrets, avant chaque entretien avec le président.

« La situation est restée inchangée : elle n’a pas purgé les institutions des résidus réactionnaires et des lobbies de la corruption, elle ne s’est pas engagée dans l’effort national de lutte contre la corruption, et elle n’a procédé à aucun contrôle majeur des institutions rattachées à la présidence du gouvernement, telles que le Tribunal administratif, la Cour des comptes, la radio et la télévision », a dénoncé le député. Il a rappelé, par ailleurs, la multiplication des grèves et protestations sociales dans un climat où les Tunisiens n’observent toujours aucun progrès ni amélioration.

 

Badreddine Gammoudi a ensuite pointé l’absence de stratégie et de vision dans l’action gouvernementale de Sarra Zaâfrani Zenzri.

Il a finalement qualifié ce gouvernement de « fardeau » qui pèse sur les épaules du président de la République, incapable de répondre aux attentes nationales et de soutenir le projet de libération nationale du chef de l’État.

 

Il convient de rappeler que le président Kaïs Saïed a reçu, les 22 et 24 septembre 2025, au palais de Carthage, la cheffe du gouvernement, Sarra Zaâfrani Zenzri, d’abord seule puis accompagnée de la ministre des Finances, Mechkat Slama Khaldi.

Les discussions ont porté sur la rentrée scolaire et universitaire, la lutte contre la corruption, les disparités régionales et le projet de loi de finances 2026. Saïed a insisté sur la justice sociale, la réduction des crédits jugés inutiles et la lutte contre l’évasion fiscale. Il a dénoncé les « partisans de la régression » et les discours de crise fabriqués sous influences extérieures. Le chef de l’État a conclu en affirmant que la Tunisie, forte de sa jeunesse, saura triompher des épreuves et préserver sa dignité et son indépendance.

 

 

H.K

HOS4NI
Myopie
a posté le 26-09-2025 à 10:51
Donc ce monsieur est en train de nous dire que tous les premiers ministres choisis par le chef sont des bras cassés ....y compris la dernière....mais que le président n'y est pour rien.....Donc un bateau qui coule c'est la faute aux matelots choisis par le capitaine...mais le capitaine lui c'est un as de la navigation....A la fin on aura un bateau qui gise au fond de la mer...une belle histoire à raconter à mon fils ce soir avantde dormir. ..quoique je ne pense pas qu'il va me croire
Répondre
Citoyen_H
C'EST CE QUE VOUS AVIEZ VOULU, C'EST CE QUE VOUS AVIEZ TANT CHERI
a posté le 25-09-2025 à 17:43
Voyons voir, après vos nombreux concerts faisant partie de la tournée mondiale de votre Khobz ou Mè et ZABA, Lè, vous avez obtenu le Jackpot.
Vous l'aviez cherché.
Pourquoi s'en plaindre, les hypocrites ?
Cessez de chialer et comportez-vous en hommes.
Mince, cessez de chialer et bousculez un peu vos neurones.
Vous trouverez bien une chaussure à vos pieds.


Répondre
A1
Engagenez-vous ! Pourquoi vous ne vous engagenez pas !
a posté le 25-09-2025 à 16:11
Six mois au pouvoir ?!!!!
Mais de quel pouvoir parle ce député light (8%) ?

Le pouvoir de dire : "Machallah"
Le pouvoir de dire : "Azizi KS"
Le pouvoir de secouer la tête en faisant semblant d'acquiescer ?
Le pouvoir de se faire aussi petit qu'un écolier n'ayant pas fait ses devoirs à chaque réunion avec le guide suprême ?
Le pouvoir de faire semblant de prendre des notes sur un bloc-notes en conseil ministériel à l'âge de l'hyper-digital et de la genAI ?
Le pouvoir d'écouter le guide suprême dicter ses ordres et théories saugrenus sans piper mots à l'ère de la gestion participative et de l'intelligence collective ?

Mais on vit dans un pays où il n'y a ni politique, ni débats,ni médicaments, ni rêve, ni espoir !
Ces pseudo-gouvernants n'ont pas de projets !
Pas de parti(s) pour innover, réfléchir et élaborer des idées ! Pas d'idées !

Tout ce que nous vivons depuis quatre ans ne sont que des hallucinations d'un insomniaque...

L'immense Adam Fethi avait écrit pour Cheikh Imam: Isha Isha Tal Ennoum...
Répondre
le financier
les meme causes auront les meme consequences
a posté le 25-09-2025 à 15:59
des beni oui oui sans competences , sans valeurs et sans honneurs qui ne prennent pas l eco ou la finance au serieux .
Chacun cherche un subalterne qui fera le travail pour lequel il est pay2 .
Nomm2 un president meme pas prof de droit au commande d un etat etait une erreur du peuple ( avions nous le choix ? ) , alors que le monde civilis2 nomme des banquiers , des business man , des economistes ....

Mais le probleme c est que cet homme pense qu il peut decreter la croissance aveec des projets communistes , mais en plus il est incapable de nommer des personnes competente .
Il est incompetent a deceler les bons qui pourraient l aider .
En meme tps il faut avouer que son projet economique ne tient pas la route mais un bon Mazarin , richelieu voir Keynes , lui aurait expliquer les lacunes et l aurait orienter vers le succes .

Nooooonn , les beni oui oui sont allez dans ce sens pour ne pas etre vir2 , et finalement tout le monde perd , a commencer le peuple... parceque les ministres ca gagne bien , surtout en avantage
Répondre
Abir
Arrêtez de faire l'ignorant pour plaire au pouvoir
a posté le 25-09-2025 à 14:48
Ya messwou, cette femme lè 7awla laha wa lè 9oua, le pouvoir l'a appelé , elle a répondu présente, peut être innocemment ou pour améliorer sa carrière, mais "la pauvre", sans le vouloir , elle s'est trouvée victime d'un pouvoir autoritaire sans merci, un jour, elle serait dehors comme ses précédents -tes ! Ne fais pas l'ignorant et chahed mè chafchi 7agha
Répondre
