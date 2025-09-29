Nicolas Sarkozy condamné à cinq ans de prison dans laffaire des financements libyens

L’ancien président français Nicolas Sarkozy a été condamné, jeudi 25 septembre 2025, à cinq ans de prison dans l’affaire des soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle victorieuse de 2007. Âgé de 70 ans, il sera convoqué dans un délai d’un mois par le parquet, qui lui signifiera la date de son incarcération. Un éventuel appel ne suspendra pas cette mesure.

M. Sarkozy, qui doit donc être bientôt incarcéré, a dénoncé une décision « d'une gravité extrême pour l'Etat de droit » dont il va faire appel.

« La haine n'a donc décidément aucune limite », a encore déclaré l'ex-président après la lecture du jugement. « S'ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison. Mais la tête haute, je suis innocent », a ajouté M. Sarkozy.

Le tribunal correctionnel de Paris a reconnu Nicolas Sarkozy coupable d’association de malfaiteurs, estimant qu’il avait « laissé ses proches collaborateurs et soutiens politiques solliciter les autorités libyennes afin d’obtenir ou tenter d’obtenir des soutiens financiers » pour sa campagne de 2007. En revanche, il a été relaxé des faits de corruption passive, de recel de détournement de fonds publics libyens et de financement illégal de campagne électorale.

Ses anciens collaborateurs, Claude Guéant et Brice Hortefeux, ont été respectivement condamnés pour corruption passive et faux pour le premier, et association de malfaiteurs pour le second. L’ancien trésorier de campagne, Éric Woerth, a quant à lui été relaxé. Le tribunal a également constaté l’extinction de l’action publique à l’encontre de Ziad Takieddine, protagoniste-clé du dossier, décédé mardi au Liban.

En mars dernier, au terme de trois mois de procès, le parquet national financier avait requis contre l’ex-chef de l’État sept ans de prison, 300.000 euros d’amende et cinq ans d’inéligibilité, dénonçant un « pacte de corruption faustien » avec Mouammar Kadhafi. Cette peine était la plus lourde réclamée contre les douze prévenus du dossier.

Selon l’accusation, Nicolas Sarkozy aurait, en échange de financements occultes, contribué à réhabiliter la Libye sur la scène internationale et se serait engagé à protéger Abdallah Senoussi, beau-frère de Kadhafi, condamné à la réclusion à perpétuité pour son rôle dans l’attentat contre le DC-10 d’UTA en 1989.

L’ancien président n’a cessé de clamer son innocence, dénonçant « l’outrance » d’une peine réclamée pour masquer « la faiblesse des charges alléguées ». Il soutient qu’il n’existe « aucune preuve », « pas un centime libyen », et voit dans ces accusations un complot orchestré par le clan Kadhafi pour se venger de son rôle dans la chute du dictateur en 2011.

Nicolas Sarkozy a déjà été condamné définitivement à un an de prison ferme dans l’affaire dite « des écoutes » ou « Bismuth », qu’il a purgée sous bracelet électronique entre janvier et mai dernier. Il a saisi la Cour européenne des droits de l’Homme.

Par ailleurs, la Cour de cassation doit examiner le 8 octobre son pourvoi dans l’affaire « Bygmalion », relative au financement de sa campagne présidentielle de 2012, pour laquelle il a été condamné en appel à un an de prison dont six mois ferme.

BN avec AFP