La Ligue tunisienne de défense des droits de lHomme félicite le nouveau bâtonnier

Le président de la Ligue tunisienne de défense des droits de l’Homme (LTDH), Bassem Trifi, a conduit, jeudi 25 septembre 2025, une délégation auprès du nouveau bâtonnier de l’Ordre national des avocats de Tunisie, Boubaker Bethabet.

Dans un communiqué, la Ligue a présenté ses félicitations au bâtonnier et aux membres du Conseil de l’Ordre nouvellement élus, leur souhaitant réussite dans leurs missions et rappelant la complémentarité entre la Ligue et la profession d’avocat dans la défense du procès équitable, des droits et des libertés.

Élu dès le premier tour avec 57,4 % des voix, Boubaker Bethabet succède à Hatem Mziou. Son élection, largement saluée au sein du barreau et du monde juridique, est perçue comme un moment charnière pour la profession.

Avocat depuis 1994, il s’est illustré dans plusieurs affaires à dimension politique, notamment celles concernant Sonia Dahmani et Mehdi Zagrouba. Candidat malheureux en 2022 face à Hatem Mziou, il prend aujourd’hui la tête de l’Ordre avec un programme centré sur la défense des libertés.

Lors de la passation de pouvoir, il a réaffirmé son opposition au décret-loi 54, qu’il estime préjudiciable à l’image de la Tunisie, et a renouvelé son appel à la libération des avocats emprisonnés. « Ce qui se passe aujourd’hui est en totale contradiction avec la réputation démocratique de la Tunisie, et nous n’arrêterons pas nos revendications », a-t-il déclaré.

Le nouveau bâtonnier a également annoncé que son mandat sera consacré à la restructuration des organes de l’Ordre, au suivi des demandes des juges révoqués souhaitant intégrer la profession et à toutes les initiatives visant à défendre la justice et les libertés.

M.B.Z