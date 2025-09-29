alexametrics
lundi 29 septembre 2025
La Ligue tunisienne de défense des droits de lHomme félicite le nouveau bâtonnier
La Ligue tunisienne de défense des droits de lHomme félicite le nouveau bâtonnier
Le président de la Ligue tunisienne de défense des droits de l’Homme (LTDH), Bassem Trifi, a conduit, jeudi 25 septembre 2025, une délégation auprès du nouveau bâtonnier de l’Ordre national des avocats de Tunisie, Boubaker Bethabet.

Dans un communiqué, la Ligue a présenté ses félicitations au bâtonnier et aux membres du Conseil de l’Ordre nouvellement élus, leur souhaitant réussite dans leurs missions et rappelant la complémentarité entre la Ligue et la profession d’avocat dans la défense du procès équitable, des droits et des libertés.

 

Élu dès le premier tour avec 57,4 % des voix, Boubaker Bethabet succède à Hatem Mziou. Son élection, largement saluée au sein du barreau et du monde juridique, est perçue comme un moment charnière pour la profession.

Avocat depuis 1994, il s’est illustré dans plusieurs affaires à dimension politique, notamment celles concernant Sonia Dahmani et Mehdi Zagrouba. Candidat malheureux en 2022 face à Hatem Mziou, il prend aujourd’hui la tête de l’Ordre avec un programme centré sur la défense des libertés.

 

Lors de la passation de pouvoir, il a réaffirmé son opposition au décret-loi 54, qu’il estime préjudiciable à l’image de la Tunisie, et a renouvelé son appel à la libération des avocats emprisonnés. « Ce qui se passe aujourd’hui est en totale contradiction avec la réputation démocratique de la Tunisie, et nous n’arrêterons pas nos revendications », a-t-il déclaré.

Le nouveau bâtonnier a également annoncé que son mandat sera consacré à la restructuration des organes de l’Ordre, au suivi des demandes des juges révoqués souhaitant intégrer la profession et à toutes les initiatives visant à défendre la justice et les libertés.

 

M.B.Z

SALIM
MAIS COMMENT LA COMEDIE APPELEE 'INITIATIVE DE SAUVETAGE' S'EST TERMINEE EN 2023!!!!
a posté le 25-09-2025 à 17:27
En se basant sur les articles de B.N.

Aprés le refus de l'UTICA de jouer dans le REMAKE de l'initiative 2013, un remplaçant a été trouvé!!! , en la personne de ABDERRAHMEN HDHILI, président du Forum FTDES , et EX-MEMBRE DU BUREAU NATIONAL DE LA LIGUE de TRIFI père (de 2000 à 2011). Et le QUARTET EST FORMé!!!!!.

Initiative UGTT, LTDH et Onat : les concertations avancent!!!! B.N11/01/2023 | 16:14

Sami Tahri (B.E de l'UGTT): les autorités n'ont absolument pas réagi à l'initiative de sauvetage!!!! B.N 26/01/2023 | 16:38

Et il semble que taboubi n'a pas supporté l'absence de réaction de KAIS SAIED ,et il est entré dans un état 'agressif' :

Taboubi : le discours de Saïed depuis la caserne d'El Aouina vise à terroriser les Tunisiens'
B.N du 03/02/2023 | 11:08

'Le secrétaire général de l'Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi a critiqué les déclarations du président de la République, Kaïs Saïed, lors de sa visite à la caserne de la Garde nationale d'El Aouina. Il a estimé que le chef de l'état menaçait son peuple.
............
M. Taboubi a considéré que le chef de l'état a appelé les Tunisiens, de façon indirecte, à s'entretuer.
(SANS COMMENTAIRE)

'Noureddine Taboubi : je salue nos militants politiques à la Mornaguia !'.
Titre de l'article de B.N du 04/03/2023 | 10:40le 04-03-2023 à 11:28 .

Et l'ONAT a quitté 'l'initiative de sauvetage' qui a enfin RENDU L'AME (R.I.P) en Mars 2023.

Répondre
La ligue Konsentante de le défonce des Droits de l'Homme en Tunisie...
félicite un nouveau bitoniau déceptif annoncé.
a posté le 25-09-2025 à 15:43
Ce pays n'est pas sorti de l'auberge Qôm du mausolée aux Kons.
Répondre
SALIM
IL ETAIT UNE FOIS (non pas la révolution) MAIS UNE 'INITIATIVE TRIPARTITE' UGTT-ORDRE DES AVOCATS-LIGUE TRIFIENNE
a posté le 25-09-2025 à 14:33
Chronologie d'une 'initiative' Née MORTE ,en décembre 2022 alors que la direction de l'UGTT, le batonnier MZIOU, et TRIFI (et HDHILI du FTDES) ont été FRAICHEMENT ELUS.

Quelques articles de B.N de 2022:

La situation du pays objet de la rencontre Taboubi-Mziou B.N 23/12/2022 | 15:08

Hatem Mziou reçoit Noureddine Taboubi et Bassem Trifi B.N 27/12/2022 | 20:45

L'UGTT, la LTDH et l'Onat lancent une initiative tripartite de sortie de crise B.N 28/12/2022 | 12:51

Initiative UGTT, LTDH et Onat :Selmi (du B.E de l'UGTT) pense que le pouvoir ne sera pas présent
B.N 30/12/2022 | 11:45

ET ILS DISENT QUE L'ANCIEN BATONNIER HATEM MZIOU ETAIT PROCHE DU POUVOIR!!!!!!!!!!!
Répondre
